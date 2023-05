To Lidl nikde nezažil. Češi si na něm vybíjejí zlost vtipy

To Lidl asi nikde nezažil. Své politické zastoupení získal v minulém týdnu – podle mnohých sarkastických komentářů na sociálních sítích – ve Sněmovně i ve vládě – právě i německý supermarket a po nedávné propagaci slevových kuponů Lidlu od ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) lidé přejmenovávají vládní lidovce na „lidlovce“. „Moravské víno do škol,“ hlásá na twitteru parodický účet „lidlovců“ poté, co šéf Madety pohrozil, že kvůli omezení dotací skončí s dodávkami mléka do škol. Kdy bude v Lidlu další akce? ptají se také Nekuly zákazníci. Češi si na Lidlu však vybíjejí i zlost z vládního balíčku.

„Zítra bude v Lidlu česká a slovenská mouka za 12,90 Kč,“ informoval ministr a řediteli Lidlu Adamu Miszczyszynovi děkoval „za pěkný dárek k jednání v podobě slevy“.



„Děkuju Lidlu, že pochopil, o co mi celou dobu jde,“ doplnil Nekula, který již delší čas propaguje nákupy ve slevách a vyzývá lidi, ať sledují letáky a pod svůj příspěvek připojil fotografie z jednání s vedením řetězce. Na jedné z nich má Nekula nad svou hlavou uvedeno „teamlidl“.

Se zástupci řetězců jednám pravidelně. Díky řediteli @lidlcz Adamu Miszczyszynovi za pěkný dárek k dnešnímu jednání v podobě slevy pro spotřebitele. Zítra totiž bude v Lidlu ???? a ???? mouka za 12,90 Kč.

Když se chce, tak to jde. Děkuju @lidlcz, že pochopili, o co mi celou dobu jde. pic.twitter.com/8WHa6Yxm5n — Zdeněk Nekula (@ZNekula) May 9, 2023

Nechyběla ani fotografie Nekuly před venkovním poutačem Lidlu, který propaguje, že tento řetězec „dlouhodobě snižuje ceny na trhu“ či odkaz na aplikaci Lidl Plus a tamní kupon na uvedenou slevovou akci mouky.

Sledová akce avizovaná ministrem totiž neplatila pro všechny zákazníky. Mouku za tuto zvýhodněnou cenu mohli mít pouze zákazníci s aplikací Lidl Plus v mobilu a s podmínkou, že uskutečnili nákup převyšujícím 400 korun, přičemž mouky mohli koupit maximálně 10 kusů dohromady za 129 korun.



Právě i tyto podmínky podpořili vlnu výsměchu, který následně ministr sklidil za připomínek jako dlouhodobého doporučení, aby lidé sledovali letáky obchodů a nakupovali jen ve slevových akcích.

„Proč bych měl kupovat mléko za nějakých 25 korun nebo až 30. Počkám si pár dní, týden a nakoupím si celý karton mléka za nějakých 16–17 Kč,“ radil ministr v pořadu Spotlight, aby zákazníci sledovali letáky.

„Je skvělý, když českej ministr dělá chodící billboard na slevy v německým řetězci potravin,“ smáli se komentující po uveřejnění lidlovského kuponu na mouku a padaly i připomínky, jež poukazovaly, že Nekulova vášeň pro letáky a slevové akce zřejmě souvisí s jeho dlouholetou profesí marketingového pracovníka v lokální pobočce České spořitelny, pro něhož jsou letáky alfou a omegou jeho pracovní činnosti.

Psali jsme: Lidl a mouka za 12,90 Kč ničí ministra. Jde i o jeho minulost

Šprýmující lidé vše přetavili parodicky na celou lidoveckou stranou a za pár chvil už mnozí lidovcům neřekli jinak nežli „lidlovci“. „Lidlovci“ brzy získali i parodický účet na twitteru, kde se mnozí baví nejen ministrem Nekulou a Lidlem, ale i dalšími prohlášeními, jdoucími z KDU-ČSL v poslední době.

Nejvíce pozornosti vzbudilo lidovecké odmítání zdanění tichých vín, za nimž si stál i ministr Nekula a oznámil, že „podporuje přiměřené užívání návykových látek“.



„Samozřejmě s nadsázkou, pouze za dvou podmínek,“ doplnil a popsal, že mezi těmito podmínkami je, že bude mít tiché víno i nadále oproti zbytku alkoholických nápojů či pivu nulovou spotřební daň a, že „ty ‚návykové látky‘ musejí pocházet od moravských a českých vinařů“.

„Podporuji“ přiměřené užívání návykových látek, samozřejmě s nadsázkou, pouze „za dvou podmínek“ ??.



?? Tiché VÍNO i nadále bude mít nulovou spotřební daň,

?? ty „návykové látky“ musejí pocházet od moravských a českých vinařů. ???? ??



Je třeba hledat úspory jinde a efektivněji. — Zdeněk Nekula (@ZNekula) May 9, 2023

„Je třeba hledat úspory jinde a efektivněji,“ mínil, načež z vlády po několika dnech vypadlo, že namísto zdanění tichého vína zvedne výrazně daň z přidané hodnoty u všech nealkoholických nápojů a vše tak začalo narážet na paradox, že zatímco kojenecká voda či nápoje se šťávou z hroznů dosti podraží, výjimka pro tiché víno zůstane.

Když se následně ozvalo od šéfa Madety Milana Teplého, že kvůli zkrácení dotací „nebude dělat charitu“ a přestane dodávat dětem do škol mléko, lidé lidovcům víno a „hledání úspor jinde“ připomněli.



„Je dobře, že končí přeslazené mléko do škol. Jako náhradu připravujeme zavést naše moravské víno do škol. Nejenže nás to vyjde levněji, ale navíc podpoříme naše vinaře a připravíme děti na reálný život alkoholiků,“ glosoval situaci parodický účet „lidlovců“.

Komentující připomínají, že ekonomové a Národní ekonomická rada vlády (NERV) kabinetu doporučovala zvednout daně jen u slazených nápojů s vysokým obsahem cukru, nikoliv u všech nealkoholických nápojů, zahrnujících produkty z ovocných šťáv a obyčejnou vodu.

V doporučení NERVu zaznívalo rovněž, že za efektivní považuje zdražení nejlevnějších alkoholických nápojů, jelikož ty jsou „často využívány k nejvíce poškozujícím formám pití alkoholu“, a to včetně levných krabicových vín.



Doporučení odborníků bylo, aby vláda zrušila výjimku nulové spotřební daně pro tichá vína a zdanila je jako vína šumivá. Argumentovali, že zavedení daně vybere nejvíce prostředků z dovozových vín a nejvíce zdraží levná krabicová vína. Zatímco dopad na dražší vína a víno v restauraci by byl minimální, při spotřební dani 29,3 korun za litr by extrémně levné krabicové víno prodávané aktuálně za 33 korun zdražilo o 89 procent na 62,3 korun. Oproti tomu by lahev vína v obchodě za 200 korun zdražila jen o 11 procent na necelých 222 korun a nejméně by vše dolehlo na ty, kteří si rádi dají víno v restauraci za 800 korun. Lahev takového vína by zdražila jen o 3 procenta na necelých 822 korun.

I po započtení výpadku DPH a při podpoře českých vinařů NERV očekával, že by krokem stát ročně mohl získat daňové výnosy ve výši 3,6 až 4,1 miliardy korun.



Někteří teď vládě „omlátili“, že zatímco tiché víno zůstane zvýhodněné oproti zbytku alkoholu i šumivému a pro vládu šlo o nepřekročitelnou věc, zrušit rodinám daňovou slevu na školku ve formu „školkovného“ už pro kabinet problém nebyl. A jelikož za daňovou výjimku pro tiché víno orodovali zejména lidovci, schytali vše nejvíce i včetně označení za „lidlovce“.



„Události: Úspora na školkovném 1,6 miliardy. Rok výběru spotřební daně z vín by zaplatil školkovné na tři roky… Co na to tradiční lidlovci? Bleju z Vás, zmrdi,“ zaznělo.

Události: Úspora na školkovném 1,6 miliardy. Rok výběru spotřební daně z vín by zaplatil školkovné na tři roky... co na to tradiční lidlovci? Bleju z Vás, zmrdi. — Feldkurat Katz v bloku (@Bejk_kolenatej) May 12, 2023

A ministru Nekulovi mezitím přistávají žádosti o opakování slevové akce z minulého týdne. Nově by dle názoru zákazníků měl v Lidlu prosadit větší slevu u vejcí. „5,20 je furt moc. Chtělo by to na Lidl víc zatlačit,“ radí ministrovi lidé.

Pane @ZNekula, ta vajíčka se vám paráda nějak nedaří vyjednat. 5,20 je furt moc. Chtělo by to na Lidl víc zatlačit. #lidlovci pic.twitter.com/X5y4w2FEbX — Marcel Pech (@pech_marcel) May 12, 2023

