To, co právě dokázal Rakušan, nikdo nečekal. Ani on

Včera ministr vnitra Vít Rakušan vypustil video, podle kterého „lidi vůbec nerozumějí tomu, co dělají“, protože moc taktizují, hrají při zdi, zklamali důvěru, jen aby zůstali ve hře, přistupovali na kompromisy a je prý nejvyšší čas to změnit a vrátit se k tomu, proč začali politiku dělat. Rakušan v něm také slíbil, „že to Fialovi řekne“.

„Musíme naši politiku přitvrdit a důrazně dělat jen to, co je správný. A vy mi to přijďte říct na diskuse. Přijmu jakoukoliv kritiku. A samozřejmě bez cenzury,“ zve Rakušan na sérii debat s ním.

Čtyřkoalice proti STAN

Video rozhodně nezůstalo bez povšimnutí a komentářů jak od politiků, tak profesionálních komentátorů přibývá. Reagovala na něj už europoslankyně Veronika Vrecionová, že možná měl nejdříve tedy promluvit s premiérem než dělat „protivládní videa“. Za to si do ní rýpl bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, že to s kritikou přehání. „Zase tady někdo poškozuje ‚stranu a vládu‘? Tentokrát 1. místopředseda vlády? Možná je to příliš laskavý termín, paní Vrecionová. Pokud to video neschválila Strakovka, jedná se zjevně o dokument přímo protistátní…“

“Protivládní videa?”??????

Zase tady někdo poškozuje “stranu a vládu”? Tentokrát 1. místopředseda vlády?

Možná je to příliš laskavý termín, paní @vrecionova. Pokud to video neschválila @strakovka, jedná se zjevně o dokument přímo protistátní….?? https://t.co/f5B1B4Pw8g — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) January 15, 2024

„Bude teď pan Rakušan dělat pokaždé video, když se bude chystat promluvit s premiérem Fialou?“ ptal se posměšně lidovecký europoslanec Zdechovský.

Ozval se také šéf Pirátů v EP, Marcel Kolaja, a to s radou pro Víta Rakušana. „Nejdřív začněte dělat něco skutečného a pak můžete dělat ramena. Pirátská strana má sice ke koaličním partnerům výhrady, ale vždy pojmenujeme problém. Bezobsažně jedovatě plivat na koaličního partnera a dělat si tak před volbami kampaň, je fakt hnus.“

Mám pro @Vit_Rakusan radu:



Nejdřív začněte dělat něco skutečného a pak můžete dělat ramena. @PiratskaStrana má sice ke koaličním partnerům výhrady, ale vždy pojmenujeme problém. Bezobsažně jedovatě plivat na koaličního partnera a dělat si tak před volbami kampaň, je fakt hnus. https://t.co/N3lFsQR0AB pic.twitter.com/o8iBQwDpXT — Marcel Kolaja (@PiratKolaja) January 15, 2024

Bude teď pan @Vit_Rakusan dělat pokaždé video, když se bude chystat promluvit s premiérem @P_Fiala? https://t.co/6tT1V7Q93q — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) January 15, 2024

„Vít Rakušan si sypal poslední dobou neustále popel na hlavu, jak je potřeba zlepšit vládní komunikaci. Nevím, jestli je teda fakt nejlepší cesta začít kritizovat premiéra v líbivém videu, než si to vyříkat na vládě z očí do očí,“ rýpnul si také premiérův poradce a šéf kanceláře europoslance Vondry Ondřej Krutílek.

Ozval se také další premiérův poradce, František Cerha. „Pokud má koaliční vláda fungovat, musí být z logiky věci založena na vzájemném respektu a kompromisech. Pokud zabředne do žabomyších válek, vzájemného obviňování a mistrování, pomáhá to pouze opozici. Slovensko budiž nám všem výstrahou…“

Jenže za to se do něho pustil taktéž člen ODS, zakladatel platformy Česko Plus Radim Ivan: „A co řekl? Že jde dělat věci pro svoje voliče, to má dělat ODS taky. A dělá to? Nedělá. Místo toho slyšíme, jak reformy nikdo nechce a jak nikdo nechce začít u sebe. Naopak teď mají všichni říct svoje, všichni máme v něčem ustoupit a jedeme dále.“

Vít Rakušan si sypal poslední dobou neustále popel na hlavu, jak je potřeba zlepšit vládní komunikaci.



Nevím, jestli je teda fakt nejlepší cesta začít kritizovat premiéra v líbivém videu, než si to vyříkat na vládě z očí do očí. ?? https://t.co/2LuSCaC6n5 — Ondřej Krutílek (@ondrejkrutilek) January 15, 2024

A co řekl? Že jde dělat věci pro svoje voliče, to má dělat ODS taky. A dělá to? Nedělá. Místo toho slyšíme, jak reformy nikdo nechce a jak nikdo nechce začít u sebe. Naopak teď mají všichni říct svoje, všichni máme v něčem ustoupit a jedeme dále. — Radim Ivan ????? (@radim_politik) January 15, 2024

„Jsem v politice skoro deset let, a přesto naivně věřím v nějakou základní čest alespoň na demokratické straně spektra. A tohle mi do ní nesedí. Férové je nejdřív někomu do očí něco říct a ne točit spot o tom, jak mu to řeknu… zvlášť jedná-li se o koaličního partnera,“ kritizoval video senátor Václav Láska.

Jsem v politice skoro deset let, a přesto naivně věřím v nějakou základní čest alespoň na demokratické straně spektra. A tohle mi do ní nesedí. Férové je nejdřív někomu do očí něco říct a ne točit spot o tom, jak mu to řeknu… zvlášť jedná-li se o koaličního partnera. https://t.co/5SZMQM1iYE — Václav Láska (@VaclavLaska) January 15, 2024

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka pak citoval sám sebe, když už v předvolební kampani z roku 2021 poznamenal, že Vít Rakušan vypadá „ztrhaný, věčně neúspěšný účastník konkurzů na roli v televizní reklamě“.

Vzácná shoda mezi komentátory

Pokud politici byli na Rakušana a jeho video tvrdí, komentátoři si servítky skutečně nebrali. „Takže další cirkusové číslo se jmenuje Předstíráme konflikt? To si asi myslej, že jsou lidi úplně vygumovaný. Tenhle pán má hlavně problém, kterej se jmenuje 90 minut do střelby na FF UK. Ale nikdo mu to asi ještě neřekl. Komu? No přece Rakušanovi,“ prohlásil šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl.

Přidal se také další novinář tohoto deníku Petr Kolář s kritikou rekvizit. „Jak tady pan Rakušan správně říká, zatím jsou to takoví přizdihráči. Cením i čísla vepředu a klasický fotbalový džínový šortky. Okresní přebor jak vyšitej, chybí tam už jen roteiro...“

„Nene. Že ne. To je nějaký aičko tohle. To by měl někdo zfactcheckovat. To je snad ještě horší jak ta Nutella. A navíc Dozimetr se snaží, zdá se, všechno hodit na Fialu... Co to je? Z nich už si dělají prdel i PR agentury a ještě si za to od nich nechávají platit...“ zhodnotil video herní vývojář Daniel Vávra.

Ekonom Pavel Šik míní, že video je cvičení v contradictio in adjecto. „Nejlépe si to ukážeme na příkladech Vítka alias Dozimetra, pod kterým se již možná třese ministerské křeslo za výkon policie při prosincovém neštěstí, zatímco on honil dezinformátory.

Ano, ti z vás měli pravdu, kteří správně uhodli, že ‚Contradictio in adjecto‘ neboli kontradikce znamená v latině rozpor sám o sobě. Například Vítkův výrok ‚přijmu jakoukoli kritiku‘ můžeme názorně srovnat s výrokem ‚kulatý čtverec‘. Nebo Vítkův výrok ‚a samozřejmě bez cenzury‘ například s výrokem ‚hlasité ticho‘.“

Komentátorka Lenka Zlámalová také nebyla k Rakušanovi laskavá. „Říká ten, kdo před pár dny odmítal otevřenou debatu, jestli policie nepodcenila události předcházející masové vraždě na Filozofické fakultě. A odkláněl od ní pozornost k ohňostrojům,“ obvinila ministra.

Říká ten, kdo před pár dny odmítal otevřenou debatu, jestli policie nepodcenila události předcházející masové vraždě na Filozofické fakultě. A odkláněl od ní pozornost k ohňostrojům. https://t.co/R6kUF4ozMV — Lenka Zlamalova (@ZlamalovaLenka) January 15, 2024

Jako „dobrou práci“ ocenil video ironicky moderátor Čestmír Strakatý. „A co maj říkat chudáci Pirátí, kteří mají kvůli taktizování a kompromisům 4 poslance. Ve prospěch STAN. Jinak se zdá, že tohle video dokázalo na*rat úplně všechny.“

A co maj říkat chudáci Pirátí, kteří mají kvůli taktizování a kompromisům 4 poslance. Ve prospěch STAN. ??



Jinak se zdá, že tohle video dokázalo nasrat úplně všechny. Good job. ?? https://t.co/u7NO8g2aRd — Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) January 15, 2024

„Zdá se, že se marketéři Víta Rakušana pokusili dorovnat majstrštyk marketérů Petra Fialy, kteří ho vyhnali do německého supermarketu. A skoro se to povedlo!“ rýpl si komentátor Petr Honzejk.

Zdá se, že se marketéři @Vit_Rakusan pokusili dorovnat majstrštyk marketérů @P_Fiala, kteří ho vyhnali do německého supermarketu. A skoro se to povedlo! https://t.co/eoTCoHxL7Y — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) January 15, 2024

