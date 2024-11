To je ale sranda. Elon Musk se vysmál Zelenskému

Jak rychle skončí válka na Ukrajině? Zvolený americký prezident Donald Trump už během předvolební kampaně prohlašoval, že válku na Ukrajině ukončí během 24 hodin. K tomu se zdá, že se Rusům daří udržovat si iniciativu a kradou další a další metry ukrajinského území.

Ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj i tak dává najevo, že Ukrajinci si nenechají diktovat, co smějí a co nesmějí a co by dělat měli. Ani od Američanů, ani od nikoho jiného.

„Ukrajina musí být silná. Ať už proběhnou jakákoli diplomatická jednání,“ zdůraznil Zelenskyj v prvé řadě. Jedním dechem dodal, že po jednání s Trumpem ví jednu věc. Trump podle něj neříká, že spěchá k jednacímu stolu.

A ať už říká, kdo chce, co chce, všichni musejí mít na paměti, že Ukrajina je svobodnou zemí.

„Svou nezávislost jsme prokázali během této války. Naši lidé i já osobně, kteří jsme jednali ve Spojených státech, ať už s Trumpem, nebo s Bidenem, ale také s evropskými vůdci, jsme dokázali, že jsme nezávislou zemí,“ zdůraznil Zelenskyj s tím, že kdyby chtěl někdo Ukrajinu poučovat, ať jen tiše sedí a poslouchá, co se jí řekne, pak musí vědět, že se takto nelze chovat vůbec k žádné zemi. Tedy ani k Ukrajině.

„Rovnost je v podstatě jednou z těchto hodnot, za které dnes bojujeme,“ zdůraznil Zelenskyj.

Když si to poslechl miliardář Elon Musk, pravděpodobný příští člen vlády Donalda Trumpa, smíchy se neudržel.

„Má úžasný smysl pro humor,“ poznamenal na adresu Zelenského Musk.

He sense of humor is amazing ??https://t.co/4BL4rTXaZS https://t.co/pacq5vNkza — Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2024

Psali jsme: „Už je pozdě.“ Ukrajincům hoří Kupjansk. A pravda o raketách Nejen „dlouhé“ rakety. Ukrajinci prý dostanou superzbraň Masivní útok ze vzduchu, před tím postup v několika směrech. Pro Ukrajinu problémy nekončí Varovný signál: Demokraté si pochvalují, koho Trump vybral na vysoké pozice