To je cenzura. USA osprchovaly „evropské partnery“

Rusové provedli na Ukrajině největší letecký útok od počátku války. V Kyjevě začala hořet vládní budova. Během tohoto masivního útoku zemřeli nejméně 4 lidé včetně kojence. Nad Ukrajinu vyletělo 805 dronů a 13 raket.
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Anketa
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Těsně po východu slunce bylo vidět hustý kouř stoupat k jasné modré obloze z hořícího horního patra hlavní vládní budovy, která se nachází v historické čtvrti Pečerský, sdělili svědci agentuře Reuters. „Oheň se rychle šířil,“ řekl Andrii Danyk, šéf ukrajinské Státní záchranné služby, stojící před ohořelými zdmi budovy, kterého citoval server Kyiv Independent.
Jinde v Kyjevě byly zasaženy a poškozeny bytové domy, přičemž desítky obyvatel zabalených v dekách se shromáždily na ulicích venku, aby si prohlédly škody na svých domovech, zatímco záchranáři bojovali s hašením plamenů.
Americký prezident Donald Trump v neděli prohlásil, že je připraven přejít k druhé fázi sankcí proti Rusku. Agentura Reuters připomněla, že dosud se Trump zesílení tlaku na Rusko bránil.
Americký vyslanec na Ukrajině Keith Kellogg prohlásil, že ruský útok vypadá jako eskalace konfliktu. „Historie ukazuje, že se události mohou vymknout kontrole i takovými činy. Proto se prezident Trump snaží tuto válku zastavit. Útok nebyl signálem, že by Rusko chtělo tuto válku diplomaticky ukončit,“ napsal Kellogg na sociální síti X.
The danger in any war is escalation. Russia appears to be escalating with the largest attack of the war hitting offices of the UKR Cabinet in Kyiv. I was with their PM @Svyrydenko_Y two weeks ago in that building. History shows events can escalate out of control through actions… https://t.co/7ZskfAkh9e— Keith Kellogg (@generalkellogg) September 7, 2025
Ve stejné době přichází zpráva, že Američané přestanou s EU spolupracovat v boji proti ruským dezinformacím. Informoval o tom server listu Financial Times.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Memoranda byla součástí iniciativy vedené Globálním centrem pro angažovanost (GEC), agenturou ministerstva zahraničí, která se zabývala dezinformacemi šířenými v zahraničí americkými protivníky a teroristickými skupinami.
James Rubin, který působil jako vedoucí centra do prosince, popsal tento krok jako „jednostranný akt odzbrojení“ v informační válce s Ruskem a Čínou.
Bílý dům argumentuje tím, že se snaží snížit výdaje na veřejně financovaná média včetně Hlasu Ameriky (VoA) a Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL). Agentura byla v prosinci uzavřena. Republikáni v Kongresu utnuli snahy o její další fungování.
„Nejenže nechvalně známá cenzurní činnost GEC byla v hlubokém rozporu s postojem této administrativy ke svobodě projevu, ale sama o sobě byla žalostně a trapně neúčinná,“ řekl Darren Beattie, úřadující náměstek ministra zahraničí pro veřejnou diplomacii na ministerstvu zahraničí.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.