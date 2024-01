To je náhoda! Koupí nebo prodají týden před tím, než se něco stane. Nejlepší obchodníci nejsou na Wall Street

Anketa Líbil se vám novoroční projev prezidenta Petra Pavla? Líbil 3% Nelíbil 34% Nesledoval jsem ho 63% hlasovalo: 31134 lidí



Obří nerealizované zisky z akcií v loňském roce mají američtí politici častokrát díky růstu technologických firem a demokrat Brian Higgins, jenž je rekordmanem s nerealizovaným ziskem za loňský rok ve výši až 238,9 procenta, se na takovýto úctyhodný výkon dostal, jelikož má ve svém portfoliu za 100 tisíc amerických dolarů výhradně akcie technologického giganta Nvidia, jemuž se loni dařilo díky pokroku v oblasti umělé inteligence.



Hned za ním se v žebříčku rekordních nerealizovaných zisků z akcií zařadili hned tři republikáni. Kongresman z Tennessee Mark Green zvládl dosáhnout výkonnosti akcií přes 122 procent, člen Sněmovny reprezentantů Garret Graves necelých 107,6 procenta a jeho kolega ze Severní Karolíny David Rouzer zvládl dosáhnout na 105,6 procenta.

Fotogalerie: - Zeman v USA

Pětici nejvýkonnějších portfolií amerických čelných politiků pak uzavírá demokrat Seth Moulton, jenž dosáhl na stále velmi nadprůměrný nerealizovaný zisk 80 procent.

This year, Democrats absolutely dominated their Republican counterparts.



Dems were up 31%, and Republicans 18%.



Meanwhile, the S&P500 itself was up 24%.



Many traded despite conflicts in their committees in record numbers.



Read the full report here: https://t.co/zDYDmqpB8u pic.twitter.com/Zo4xssRIOT