To neviděl ani v Číně, Rusku nebo na Ukrajině. Zážitek ze soudu s Trumpem

Soudní proces s americkým exprezidentem Donaldem Trumpem míří k rozhodnutí. Po 6 týdnech soudního líčení, v němž Trump čelí obvinění z falšování obchodních záznamů, by mohlo v úterý dojít na závěrečné řeči obhájců i obžaloby, načež se již případ přesune do rukou 12 manhattanských porotců. Samotný průběh soudu pak nenechává chladné ani právnické matadory. Americký právník, komentátor a profesor práva Alan Dershowitz popsal, že jej soudce procesu Juan Merchan šokoval tím, jak „naprosto pohrdá“ každým, kdo mluví v Trumpův prospěch. Nic podobného prý neviděl za svou kariéru ani v Číně, Rusku či na Ukrajině.

Soudce v procesu s Donaldem Trumpem byl dle něj „absolutní tyran“ a zdálo se prý, že „při každém kroku automaticky rozhoduje v neprospěch obžalovaného“. „Mnozí zkušení právníci pozvedli obočí, když soudce vyloučil zjevně relevantní důkazy, když je navrhla obhajoba, a naopak zahrnul irelevantní důkazy navržené obžalobou,“ popisuje právnický matador Dershowitz, jenž je sám členem Demokratické strany a známým podporovatelem Hillary Clintonové ve volbách v roce 2016, avšak později se v době projednávání Trumpova prvního impeachmentu exprezidenta – i přes své sympatie k jeho protikandidátce – zastal a rozhodl se jej tehdy bezplatně právně zastupovat.



Terno mělo rozpoutat během líčení jen to, že jediný korunní svědek obhajoby, advokát Robert Costello, zvedl obočí nad jedním z rozhodnutí soudce newyorského nejvyššího soudu Juana Merchana. Ten pak podle Dershowitze ztratil zábrany a vyklidil soudní síň pro všechny včetně médií.

Dershowitz, jemuž jako jednomu z mála přítomných bylo dovoleno zůstat, pak prý pozoroval „ jednu z nejpozoruhodnějších křivých předpojatostí, jakou kdy viděl“. „Soudce skutečně pohrozil, že pokud Costello ještě jednou zvedne obočí, vyškrtne všechny jeho výpovědi,“ líčí s dodatkem, že by šlo o protiústavní krok, protože by tím bylo obžalovanému upřeno právo podle šestého dodatku na konfrontaci se svědky a na obhajobu a „obžalovaný by tak byl potrestán za něco, z čeho byl obviněn svědek“.



Soudcova hrozba byla dle profesora práva „naprosto nehorázná, neetická, nezákonná a malicherná“ a odhalil dle něj Merchanovo „naprosté pohrdání obhajobou a každým, kdo svědčil ve prospěch obžalovaného“.



Vypozoroval také to, jak se často skrze média překrucují detaily o soudním líčení. Dershowitz to pocítil na vlastní kůži, když během přestávky viděl jednoho ze svých bývalých studentů a asistentů, právního analytika CNN Normana Eisena, a šel si s ním popovídat. Některá americká média poté tvrdila, že se namísto přátelského rozhovoru „pohádal se svou Nemesis“. „Jejich zpráva byla vymyšlená, přesto se šířila médii,“ zmínil, jak informace novináři překrucují, přestože jejich tvrzení odmítl i sám Eisen.

A právě na tyto novináře musí spoléhat i americká veřejnost, jelikož jsou v soudní síni, kde probíhá proces s Trumpem, jsou televizní kamery, které zaznamenávají a přenášejí každé slovo, ale ne pro veřejnost; daný přenos vidí pouze vybraní reportéři. Dle Dershowitze tak bez přenosu ze síně, který by komentátory „nutil říkat pravdu a nic než pravdu“ prohrává akorát americká veřejnost.



Britská BBC pak upozorňuje na to, že soudy s Trumpem již americkou veřejnost příliš netáhnou.



Přestože si dle korespondenta britské veřejnoprávní stanice Johna Sudwortha lze jen těžko představit větší soudní drama, šité na míru médiím, než to, v němž vystupuje Donald Trump, kdysi nejmocnější postava světa a někdo, kdo se jí chce znovu stát, nucený vyslechnout si obvinění ze sexuálního styku s pornoherečkou, má být americká veřejnost „podivně odtažitá“.

Novinář ukázal například na nedávný průzkum YouGov/Yahoo News, v němž pouze 16 % respondentů uvedlo, že proces sleduje „velmi pozorně“ a Američané měli uvádět spíše, že je proces s Trumpem „nudí“ či „štve“, ale příliš nezajímá.



„S blížícím se verdiktem poroty mají nyní ti znalci a průzkumníci veřejného mínění, kteří kdysi očekávali, že se v trestní soudní síni číslo 1530 na dolním Manhattanu odehraje celonárodní událost, pocit, že výsledek – ať už dopadne jakkoli – může být méně vzrušující a spíše rozbředlý,“ shrnuje své pocity korespondent BBC.



Server USA Today informoval, že by soud – během nějž se projednává obvinění amerického exprezidenta z falšování 34 obchodních záznamů souvisejících s proplacením 130 tisíc dolarů (téměř 3 milionů korun) za mlčení pornoherečce Stormy Daniels – mohl během aktuálního již sedmitýdenního líčení skončit.

Svědectví se podle novinářů již „přehoupla od zapeklitých detailů o údajném sexuálním styku k účetním procesům v Trumpově organizaci“ a porotci vyslechli více než 20 svědků, zatímco se žalobci snažili postavit případ na tom, že bývalý prezident falšoval obchodní záznamy kvůli aféře s pornoherečkou.



Tým obhájců i obžaloba v úterý během závěrečných řečí před porotou mají zrekapitulovat své případy a krátce poté již bude případ v rukou 12 manhattanských porotců, kteří budou rozhodovat o výsledku prvního trestního procesu s bývalým prezidentem. Porotu tvoří skupina obyvatel Manhattanu, mezi nimiž jsou také právníci či učitelé.

