To se na vašem zdraví asi moc nepodepsalo... Maláčová se před novináři posmívala Babišovi

Věk odchodu do důchodu se nebude měnit. Informoval o tom během tiskové konference po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO) spolu s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD). Kromě odchodu do důchodu dnes vláda řešila i jiné otázky týkající se stáří a také stav vodního hospodářství a zemědělství. Během brífinku pak došlo i na posměšky mezi Babišem a Maláčovou. Ten pak připomenul, že se dříve živil také manuální prací.

Co se týká slev jízdného, vyzval, ať už to nikdo vládě nevyčítá, jelikož to byl jeden z prvních bodů programového prohlášení vlády a „důchodci jsou rádi“.

Dlouhodobě však Babiš připouští, že by mohly být důchody „problém“. Odmítá však jakkoli hýbat se zastropováním věku odchodu do důchodu.

Další jednání a vypracování akčního plánu má následovat po příštím jednání. Babiš by rád vyřešil, aby byly důchody spravedlivé a zmenšily se rozdíly mezi muži a ženami. Některé těžké profese by si prý zasloužily dřívější odchod do důchodu. „Zároveň prosím paní Maláčovou, abychom to vnímali v kontextu návrhu rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023, 2024, protože pokud tahle vláda vydrží do roku 21, tak bude schvalovat rozpočet na 22, a ještě výhled na 23 a 24, a tam musí být jasně řečeno, jaké nároky na rozpočet my chceme, a to je samozřejmě i o tom bydlení, o zdravotní péči, sociální péči a tak dále,“ dodává.

Následně k důchodovému systému hovořila i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Ta znovu zopakovala, že se nebude zvedat věk odchodu do důchodu. Maláčová zmínila důvody, proč byla od začátku proti zvednutí této věkové hranice. Jmenovala, že máme v kategorii 50+ let věku problémy se strukturální nezaměstnaností, velký počet předčasných důchodů ze zdravotních důvodů, a také jako důvod zmínila i zdravotní stav ve vyšším věku.

„Problém je, že se u nás o stárnutí velmi často pouze mluví právě jenom v souvislosti s udržením důchodového systému, ale ty problémy budou mnohem širší a je potřeba se na to připravit,“ podotýká.

FOTO: Repro ČT24, premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci po jednání vlády

Řešit se prý bude i to, aby lidem, kteří spoří ve třetím pilíři, „neužírala“ i přes státní příspěvek naspořené finance inflace.

Následné téma se týkalo stavu vodního hospodářství a hovořil o něm ministr zemědělství Miroslav Toman. V „modré“ zprávě za minulý rok mimo jiné je, že to byl nejteplejší rok od roku 1961 a bylo pouze 75 % normálního úhrnu srážek. Podařilo se prý taktéž snížit počet používaných pesticidů v zemědělství, a to až o deset procent.

V následném brífinku se hovořilo i o neziskových organizacích. Kvůli rozporu v předložených informacích má jednat o neziskovkách vláda i příští týden. Jana Maláčová dodala, že u jejího resortu dojde k navýšení.

Fotogalerie: - Vláda v Hrzánském paláci

Následoval dotaz, zdali Babiš vnímá zrušení trestního stíhání jako dárek k jeho dnešním 65. narozeninám. „Prosím vás, tady máte Deník N, oni přinesli tu informaci, já žádnou informaci nemám, ale byl by to hezký dárek, samozřejmě,“ řekl Babiš. Ještě předtím se pobaveně dotkl i tématu odchodu do důchodu ve věku 60 let, načež Maláčová po jeho slovech řekla, že je rozdíl mezi manuální a kancelářskou prací, kterou má on. „Já jsem pracoval manuálně jako student,“ řekl jí na to Babiš. „To se na vašem zdraví asi moc nepodepsalo,“ oponovala pak na premiérovu „manuální práci“ Maláčová. Jeden z přítomných novinářů pak připomenul, že si dříve Babiš přivydělával i tím, že sbíral golfové míčky.

Do budoucna by Babiš prý chtěl věk odchodu do důchodu naopak snižovat. Maláčová pak k nerovnováze důchodového systému dodává, že se prý dá řešit i jinak než zvedat věk odchodu do důchodu.

autor: rak