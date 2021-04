To tady chcete vyvolávat válku? Pekarová se v Partii rozjela, že se komunista neudržel

V nedělní Partii televize Prima zasedli poslanci Ondřej Veselý (ČSSD), Jaroslav Bžoch (ANO) a Pekarová Adamová (TOP 09). Shodli se, že Česko musí tvrdě reagovat na informace o tom, že do výbuchů ve Vrběticích z roku 2014 bylo zapojeno Rusko. Proti této trojici stanul komunistický poslanec Leo Luzar, který vyzýval k tomu, aby čeští diplomaté zasedli k jednomu stolu s ruskými a vyříkali si to. „Chcete tady vyvolávat válku?“ ptal se do kamer Luzar.

Poslanec Ondřej Veselý má za to, že situace je velmi závažná.

„Závažné to je extrémně, protože to je největší ozbrojená akce na našem území od roku 1968,“ konstatoval Ondřej Veselý s tím, že když už ty informace dostal i prezident Miloš Zeman a posvětil počínání vlády, tak to podle něj ukazuje, že situace je velmi vážná. Otázkou podle něj je, co všechno se dozví veřejnost, protože jde často o utajované informace.

Podivoval se nad tím, proč informace vyplula na povrch až po 7 letech.

„Ať už by se stalo cokoliv, tak to neopravňuje žádný cizí stát, aby nechal zasahovat své agenty proti civilnímu obyvatelstvu jiného státu,“ prohlásil Jaroslav Bžoch – a že nebyl překvapen tím, jak byl Andrej Babiš šokován a pohnut celou kauzou.

Předsedkyně TOP 09 Pekarová Adamová konstatovala, že vyhoštění 18 ruských diplomatů-agentů je nedostatečné. Podle jejího názoru bychom měli být podstatně razantnější a koordinovat naší spolupráci se spojenci.

Komunista Leo Luzar kroutil hlavou nad prací českých tajných služeb.

„V prvé řadě mi chybí veškeré informace,“ poznamenal Luzar. „Souvisí tyto výbuchy s obchodníky se zbraněmi, kteří na našem území pořádají rejdy? Co dělaly tajné služby?“ ptal se Luzar s tím, že informace, pokud jsou pravdivé, měly vyplout na povrch mnohem dříve než po 7 letech.

Posléze dodal, že jakékoli teroristické činy odsuzuje, a pokud se potvrdí informace z Vrbětic jako pravdivé, tak terorismus odsoudí. „Stejně jako jsem odsoudil útoky Izraelců na jaderné vědce v Íránu. ... Měli bychom okamžitě požádat ruskou stranu o jednání a vyjasnit si tyto věci. Diplomaté musí jednat,“ volal před kamerami Luzar.

Nad slovy Pekarové – hrát si na ozbrojené snahy něčeho dosáhnout... „Silová cesta v tomto neexistuje, jediná cesta je vyříkat si tyto věci. Zeptám se, chcete tady vyvolávat válku? My nemáme informace... Vy víte, že přijeli do Vrbětic? Nevíme, že se tam pohybovali, a tady tři poslanci volají po razantní reakci,“ kontroval Luzar.

Nakonec dostal slovo i vicepremiér Karel Havlíček (nestr. za ANO), jenž informace o zapojení Ruska do výbuchů ve Vrběticích považuje za závažné. „A já v tuto chvíli nemám důvod jim nevěřit,“ pravil Havlíček. A pokud tomu tak je, tak Havlíček považuje za velmi nepravděpodobné, že bude Rusko připuštěno k výstavbě dalšího jaderního reaktoru v Dukovanech. „Považuji to za velmi nepravděpodobné,“ konstatoval.

Luzara však nepřesvědčil. Zdá se mu podivné, že informace o zapojení Ruska do výbuchu ve Vrběticích vypluly na povrch právě teď, kdy se jedná o Dukovany. „Je to celé bez informací a já bych znovu apeloval na to – buďme rozumní. Nikdo nic víc neví, ale všichni tady fabulují a vyvolávají nenávist,“ připomněl Luzar.

„To, co tady říká kolega Luzar je pro mě naprosto nepřijatelné,“ ozval se Veselý. Zdůraznil, že informace tajných služeb jsou útržkovité, což dobře i Luzar dobře ví, že 100 % informací se veřejnost nedozví, takže je třeba pracovat s tím, co se ví. A pokud už Česká republika přikročila k vyhoštění 18 ruských diplomatů, tak to znamená, že již zveřejněné informace jsou velmi závažné.

„Nelze se divit, komunisté tady už od svého vzniku hájili sovětské, resp. ruské zájmy, on má zadání, tam je to jasné,“ prohlásila Pekarová Adamová.

Jasný názor vyslovil i poslanec Bžoch.

„Já si nedokážu představit, že by se Rosatom podílel byť jen na dodávání cementu na nejdůležitější projekt České republiky, natož aby měl kontrolu nad nějakou řídící jednotkou,“ poznamenal Bžoch.

