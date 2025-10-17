Tohle je pitná voda? Hnus v Ostravě. Lidé se začali ptát po majitelích z Francie

Ceny vody v České republice dlouhodobě rostou, přestože spotřeba domácností spíše klesá. Zatímco v roce 2002 činila průměrná cena vodného a stočného zhruba 39 Kč/m³, v roce 2025 se vyšplhala na 134 Kč za m³. To znamená, že běžná domácnost zaplatí za vodu ročně o více než 1 000 Kč více než v roce předchozím.
Voda je základní životní potřebou, ale v České republice patří mezi jedny z nejdražších v Evropě. Například v Praze činí cena 151,27 Kč/m³ včetně DPH. Přitom v roce 1990 Pražané platili pouhých 0,80 Kč/m³.
Ve Středočeském kraji cena vody dosahuje až 175 Kč/m³.
Ceny odrážejí regionální rozdíly. Celkově došlo k růstu o přibližně 9,5 Kč/m³ oproti roku 2024. Při porovnání s evropskými zeměmi vychází Česká republika jako jedna z těch, kde je voda relativně drahá. Např. v Bratislavě se platí za vodu 74,5 Kč/m³. V Praze je cena vyšší než v Paříži (kolem 100 Kč/m³), Londýně (113 Kč/m³), Varšavě (76 Kč/m³) nebo Budapešti (56 Kč/m³). Nejdražší vodu v Evropě mají v Kodani (148 Kč/m³), zatímco nejlevnější je v Sofii (24,50 Kč/m³). Rozdíly v cenách ovlivňují faktory jako životní úroveň, státní dotace a daňové sazby v jednotlivých zemích.
Kolikrát voda zdražila?
Od roku 1990 zdražila voda zhruba stosedmdesátkrát, především kvůli inflaci, zvýšeným nákladům na provoz a investicím do infrastruktury. Klíčovým faktorem je vysoká daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši 12 %, která se na vodu vztahuje, na rozdíl od mnoha jiných zemí EU, kde je voda dotována nebo osvobozena od daní. Další důvody zahrnují špatnou infrastrukturu, dlouhé vzdálenosti od zdrojů vody (např. na Kladensku) a nutnost obnovy vodovodních sítí. Kritici poukazují také na vlastnictví vodáren zahraničními firmami, které odvádějí zisky mimo ČR, což brání investicím do místní infrastruktury a vede k neustálému zdražování.
Proti vysokým cenám vody se v Česku objevují různé iniciativy. Jednou z hlavních je Nadační fond Pravda o vodě a jeho petice Voda je život, která volá po tom, aby zisky z vody zůstávaly v ČR a sloužily k investicím do vodohospodářství, nikoli k odlivu do zahraničí.
„Voda je život, a ne zboží. Proto patří lidem, a ne korporacím. Chraňme naši vodu a tím naši svobodu i budoucnost,“ sděluje Radek Novotný, spoluzakladatel Nadačního fondu Pravda o vodě a specialista na problematiku vody a hospodaření s ní.
„Nedopusťme, aby to s cenami vody dopadlo stejně jako s cenami elektřiny. Za vodu zbytečně přeplácíme až 40 %. Řešením je vrátit její zprávu do rukou městských vodáren. To je změna, o kterou usilujeme. Pojďte do toho s námi,“ uvádí Nadační fond Pravda o vodě.
Petici za návrat péče o vodu do rukou veřejné správy, za férové ceny i za otevření přístupu k evropským dotacím na rozvoj a modernizaci už podepsalo 79.631 signatářů.
Podle Nadačního fondu Pravda o vodě 70 % občanů za vodu přeplácí a 30 mld. korun odešlo do zahraničí místo toho, aby byly využity na investice.
Nespokojenost v Ostravě
Vysoké ceny vody v Česku jsou tématem, které ovlivňuje miliony domácností. Pokud se situace nezmění, může dojít k dalšímu růstu nákladů. Iniciativy občanů ukazují, že existuje vůle k reformě, ale vyžadují silnější politickou podporu.
O cenách vody se diskutuje také na sociálních sítích. „Ostravská ‚pitná‘ drahá voda. Elektrické topné těleso v pánu, nerezový bojler 160 l, necelé dva roky v provozu. Tak jsme to otevřeli. Na fotce je asi pětina toho, co jsme z útrob vyhrabali. Veškerý bordel, vrstvy rzi a usazenin z vodárenské sítě putuje potrubím do domácností a ničí všechno, co produkuje teplou vodu. Baterie, konvice, kávovar, bojler. Náklady na opravy, údržbu a investice do infrastruktury OVAK leží totiž na městu, zatímco převážná část zisku z provozu vody jde nadpolovičnímu vlastníku OVAK, zahraničnímu akcionáři, francouzské společnosti SUEZ Groupe,“ upozorňuje na síti X obyvatelka moravskoslezské metropole.
Ostravská " pitná" drahá voda.— Klaudis???? (@Ostravajda) October 16, 2025
Elektrické topné těleso v pánu,nerezový bojler 160l, necelé dva roky v provozu. Tak jsme to otevřeli. Na fotce je asi pětina toho, co jsme z útrob vyhrabali.
Veškerý bordel, vrstvy rzi a usazenin z vodárenské sítě putuje potrubím do domácností a… pic.twitter.com/EqoXYsHAes
„Zeptej se komu prodali městští radní vodovody. Když se rušil státní monopol na vodu, tak KAŽDÁ obec dostala část akcií příslušného vodohospodo. Většina obcí je prodala s vidinou snadného zisku. Asi nehráli za mlada Monopoly,“ reaguje jeden z diskutujících.
Zeptej se komu prodali měštští radní vodovody. Když se rušil státní monopol na vodu, tak KAŽDÁ obec dostala část akcií přislušného vodohospodo.— Ludvík Deutsch (@LudvikDeu) October 17, 2025
Většina obcí je prodala s vidinou snadného zisku.
Asi nehráli za mlada Monopoly.
Autorka původního příspěvku odpověděla: „Vím to. Za prodej strategických komodit zahraničním korporacím by odpovědní úředníci neměli vylézt z díry.“ A přidala odkaz na webové stránky Nadačního fondu Pravda o vodě.
Vím to. Za prodej strategických komodit zahraničním korporacím by odpovědní úředníci neměli vylézt z díry. https://t.co/byF2QuBoW1https://t.co/b5oQjyQN3t— Klaudis???? (@Ostravajda) October 17, 2025
„Víte, že vodárny Ostrava jsou z více než poloviny v rukou francouzského koncernu SUEZ. Tzn. cca 750 milionů z peněz, které lidé zaplatili v ceně vody (vodného a stočného), odtekly do ciziny. Investice do infrastruktury přitom financuje město. Co se tedy doopravdy děje s penězi, které zaplatíte za odběr vody v Ostravě? Koncernem ovládané Ostravské vodárny (OVAK) inkasovaly od občanů Ostravy v období 1998 až 2020 zisk cca 1,5 miliardy. Z celkového zisku koncern inkasoval cca 50 %. Tzn. Téměř 750.000 miliónů z toho, co lidé zaplatili v ceně vody, skončilo v cizině, kde lidé žádnou vodu neodebrali a město žádné trubky nevlastní,“ uvádí Pravda o vodě.
Dále upřesňuje: „Koncern inkasuje 50 % zisku a město jen cca 20 % a od roku 2019 40 %, ale investice do infrastruktury financuje většinově město,“ upozorňuje nadační fond a vyzývá: „Ptejte se politiků, kteří chtějí prodloužit působení koncernu u monopolu prodeje vody občanům v Ostravě. Chcete v Ostravě mít prodej vody v rukou městské vodárny? Pak se přidejte. Je k tomu třeba cca 14.000 podpisů občanů Ostravy.“
Nadační fond vyzývá k podpisu petice Voda je život, jejímž cílem je vypsání referenda o vodě v Ostravě. Signatáři vyjadřují souhlas s tvrzením: „Souhlasíte s tím, že město Ostrava si má své vodovody a kanalizace provozovat samo nebo provozní společností vlastněnou městem a neumožnit tak vyplácet podíly na zisku z jejich provozování soukromým subjektům?“
Petici již podpořilo 2599 občanů Ostravy.
autor: Naďa Borská