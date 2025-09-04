Pamětníci Klausovy ODS pláčou. Decroix a „strašně smutný příběh“

Kdo si ve čtvrtek ráno otevřel internetové zpravodajství, měl značnou šanci, že na něj z monitoru vykoukne tvář ministryně spravedlnosti Evy Decroix. Krátce po sobě vyšel její profilový text na webu Respektu, rozhovor pro DVTV a účast v předvolebním projektu Seznam Zpráv.
Nepočítaje zpravodajství o bitcoinové kauze, neboť právě ve středu navečer ministryně oznámila dohodu, podle které stát bude hradit škodu lidem, kterým už bitcoiny od trestance Jiřikovského prodal.
„Ministerstvo podepsalo dohodu s lidmi, kteří od státu vydražili bitcoiny. Díky ní se vyhneme vleklým právním sporům. Ze strany vlády nebo ministerstva spravedlnosti bylo uděláno vše, co bylo možné udělat,“ řekl premiér Petr Fiala. Výše vyrovnání zveřejněna nebyla, podle Fialy ale vláda byla příkladně transparentní.
Dosavadní místopředsedkyně poslanecké frakce ODS po rezignaci Pavla Blažka rovněž přicházela do ministerské pracovny ve Vyšehradské ulici se sliby maximální transparentnosti. Její konkrétní kroky ale mnohé překvapily, když nejprve slíbila a poté odpískala zprávu nezávislého koordinátora, pak přišla s ,časovou osou', kterou docent Lukáš Valeš pro ParlamentníListy.cz označil za ,geniální kouřovou clonu do učebnic politologie', a objednala audit, který ale nakonec nebude zveřejněn. Důvodem měl být negativní postoj vrchního státního zastupitelství v Olomouci.
Sama ministryně pojala bitcoinovou kauzu částečně jako sebeprezentaci. Ve velkém profilovém textu Respektu autoři Ondřej Kundra a František Trojan melodramaticky popisují její zoufalství, když se dozvěděla o rezignaci koordinátora Uhlíře, včetně toho, jak ministryně kouká do zdi a odchází se „vydýchat“ na blízkou náplavku.
Politické rozhodování je samozřejmě vždy náročné a často se rodí za mimořádných okolností. Popis vnitřních muk, která jej provázejí, se ale na veřejnost dostává jen zřídka. I novináři, kteří se k těmto informacím ze zákulisí dostanou, s nimi nakládají velmi citlivě a s respektem k soukromí politika. Naposledy veřejnost mohla číst podobný popis „koukání do zdi“ v souvislosti s Bohuslavem Sobotkou, když se rozhodoval, zda ze své vlády vyhodit koaličního partnera Andreje Babiše. I tento vhled do soukromí je mimochodem datován do léta před volbami.
Těžko si představit, že by redaktoři Kundra a Trojan takovou indiskreci nabídli proti vůli samotné Evy Decroix. Zejména s ohledem na fakt, že sama ministryně ráda sdílí svůj život na sociálních sítích a i v předvolební kampani se stylizuje do velmi „lidové“ role.
Nejnovějším tahákem, kterým v posledních čtrnácti dnech oživila kampaň ODS, je akce „kafe a palačinka“, při které na předvolebních mítincích frankofilní ministryně osobně připraví občanovi palačinku a během pečení s ním probere svět i českou politiku.
Mnozí se ale nemohou ubránit dojmu, že to připomíná jinou předvolební distribuci sladkého pečiva, které se přitom voliči ODS již dvanáct let pravidelně vysmívají. A to přesto, že jim na mítinku v Telči asistující Miloš Vystrčil vehementně vysvětloval, že „palačinka není kobliha“.
ODS kdysi věřila v individualitu
Což mnohé přivádí k úvahám o vyprázdněnosti české politiky úplně stejně, jako neschopnosti odlišit se od ostatních ideově. Když Spolu zveřejnilo svůj program, zazněly i hlasy, že úplně stejný program plný závazků „zavedeme“ a „zajistíme“ by docela klidně mohlo mít hnutí ANO.
„Vzpomínám si, jak jsme na to jako mladí studenti byli pyšní. ODS měla jasnou politickou identitu, byla to strana svobody, současně ale hájila zájmy České republiky a byl to vlastně britský konzervatismus v českém podání. Byla to strana, která věřila v individualitu a malý stát. Dnešní ODS se státem prolnula a její zástupci jsou na něm přisátí,“ konstatuje docent Valeš.
Ministryně spravedlnosti, která se prohlašuje za „dítě Evropské unie“, podporuje přijetí eura a jako poslankyně předkládala novelu občanského zákoníku, která usnadňovala právní změnu pohlaví, je podle něj symbolem tohoto posunu. Před deseti lety, když ještě i Petr Fiala sbíral petice za zachování české koruny, by v ODS vůbec neměla šanci, natož aby byla uvažována jako možný nástupce předsedy.
Sama Eva Decroix vyřešila historii své strany nedávno v rozhovoru slovy, že „tatínek Klausovi fandil, ale Klaus se pak zbláznil“.
V loňském roce svedla na sociálních sítích polemiku s tehdy končícím europoslancem Janem Zahradilem, v minulosti dvakrát prvním místopředsedou ODS, kterou uzavřela slovy: „Kdo je Zahradil? Brzy bez funkce. Již dnes bez vlivu. Někteří kdysi vlivní muži neumí odcházet se ctí“.
Jedním z posledních zástupců „staré ODS“ byl ministr spravedlnosti Pavel Blažek, kterého Decroix vystřídala na ministerstvu. Podle docenta Valeše to byl jeden ze symbolických momentů posunu ODS.
„Pavel Blažek, to byl takový dinosaurus. Nejen staré ODS, ale i staré politiky. Svými názory, ale i schopností domluvit se, byl to on, kdo Fialovi u Zemana domluvil vládu, také schopností uznat porážku a přijmout kritiku. Obojího dnes v politice velmi ubývá,“ říká Lukáš Valeš.
Spravedlivá spravedlnost. Třeba dostatečně trestat
Pavel Blažek se v posledních dnech opět dostal do médií kvůli bitcoinové kauze, která mu přinesla politický konec. I když ministryně Decroix s odkazem na státní zástupce nezveřejnila vypracovaný audit, uniklo z něj do médií, že Blažek pokračoval v dražbě bitcoinů, i když už věděl, že pocházely z nelegální činnosti.
Pavel Blažek se pokoušel vysvětlovat, ale přesto tento únik potvrdil médii šířený příběh, ve kterém starý devadesátkový korupčník chystal černotu a jeho mladá, sympatická a nešťastná (Respekt přidal „ještě politicky nezkušená) nástupkyně se teď snaží zachraňovat dobrou pověst vlády a státu. Podle Lukáše Valeše je tento příběh děravý a zapůsobí tak možná na pevné jádro voličů koalice SPOLU, ale těch je podle posledních průzkumů stále kolem 20 procent.
Je to součást širšího narativu Petra Fialy, že „ODS už je dnes úplně jinde“.
A Eva Decroix tuto změnu reprezentovala dávno předtím, než se stala ministryní. „Decroix se už jako poslankyně profilovala spíše moderně: podporovala digitalizaci justice, rychlejší soudní procesy, a především prosazovala liberální změny v občanském právu, které dle jedněch rozšířily prostor pro individuální svobodu, dle jiných šlo o zradu konzervativních kořenů a klausovských ideálů,“ připomíná právník a vysokoškolský pedagog Petr Kolman.
Nedávno ministryně představovala novelu zákoníku trestního. Tu sice připravil ještě Pavel Blažek, ale prezentace jeho nástupkyně pod heslem „spravedlivá spravedlnost“ nejspíš přiměl k pozvednutí obočí nejen Václava Klause.
Ministryně kdysi konzervativní strany mluvila o „moderním trestním právu“, jehož součástí má být i přísnější trestání verbálních trestných činů, pokud se shledá, že jsou motivovány nenávistí. „A proč? Protože je to správné. Opravdu není možné, abychom tu podporovali, nebo nedostatečně trestali to, že někdo bude ubližovat starým, nemocným, postiženým lidem, nebo třeba jenom lidem, kteří mají jinou sexuální orientaci. To je spravedlivé a spravedlnost musí být spravedlivá,“ uvedla na videu ze své pracovny.
Že zástupci strany, která byla v devadesátých letech symbolem svobody mluví, o nedostatečném trestání, bylo pro mnohé silné kafe.
„Kritici jí v zásadě správně vyčítají přílišné podléhání ,duchu doby' a odklon od konzervativních kořenů strany. Naopak příznivci vnímají, že se snaží přiblížit justici obyčejným lidem, posílit jejich práva proti státu a nebát se ani citlivých témat. Shrnuto - Eva Decroix (ODS) se tak stala de facto i symbolem: tváří ODS, která už dávno není jen stranou ,modrých ptáků' devadesátých let, ale hledá novou identitu v liberálnějším pojetí společnosti. Vysvědčení, zda to Eva Decroix a její kolegové dělají správně, můžeme Spolu vystavit již na začátku října tohoto roku,“ uzavírá pro ParlamentníListy.cz Petr Kolman.
Blažkovy šachy
I „nová“ ODS samozřejmě má své kostlivce. Kauza „Fialova kampelička“ nebyla zdaleka jenom o premiérových osobních úsporách, ale přes pochybnou Podnikatelskou družstevní záložnu byly převáděny částky na účty ODS a místopředseda Martin Kupka, vystupující jako „spojka“, jejím prominentům zajišťoval veřejné zakázky v Líbeznici, kde dělal starostu.
Nakonec posun ODS od lidí formátu Pavla Blažka k lidem jako je Eva Decroix podle mnohých nejvěrněji vystihla jejich dnes už slavná tweetová konverzace ráno poté, kdy policie zatkla bitcoinového obchodníka Tomáše Jiřikovského.
Pavel Blažek na síť X napsal, že pokud se potvrdí, že jeho bitcoinový „dar“ souvisel s trestnou činností, má být zabaven. Tento právnický výklad otevíral cestu k vyřešení problému s darovanými bitcoiny.
Eva Decroix, která zrovna pobývala na dovolené, mu odepsala: „Hele, Pavle, nechtěl bys nás, alespoň z nějaké elementární právní či politické kolegiality, ušetřit názorů, jak je to všechno úplně v pohodě? Je to celé od začátku úplně blbě a tyhle moudra jsou teď ministerstvu fakt platný, jak mrtvýmu zimník“.
Blažek, dlouholetý advokát a pedagog na Právnické fakultě, se zmohl jen na prosbu, zda by si problematiku mohli vyjasnit osobně, a ne na veřejnosti.
Jeden z facebookově aktivních advokátů tuto polemiku mezi reprezentanty staré a nové ODS shrnul poznámkou, že Blažek si postavil figurky na šachy a Decroix s nimi začala hrát Člověče, nezlob se.
autor: Jakub Vosáhlo
