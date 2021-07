Tomáš Klus toho má dost: Dvojice Zembiš – čiré zlo v čele státu

reklama

Album ČAUČESKU se jmenuje v narážce na premiérovy facebookové promluvy k voličům, ukazuje především na palčivá politická témata poslední doby, která zpěváka Kluse tíží. „Už jsme za hranicí snášenlivosti, mám toho, mám dost. Zembiš jako dvojice ve vedení našeho státu představuje čiré zlo. A teď je ten správný čas vydat ČAUČESKU...,“ nechal se slyšet zpěvák.

„Psal jsem to jako svůj poslední výkřik. Ne zoufalý, protože ‚já nikdy neodstúpím, nikdy!‘. Už jsem ale vyčerpal všechny svoje schopnosti a možnosti. Do aktivní politiky vstupovat nechci, tak jsem vystřílel, co jsem mohl,“ dodává ke svému albu, které je plné urážek na adresu některých z nejvyšších ústavních činitelů.

„Podle mě to za hranou není, pouze jsem přistoupil na stejnou hru. Já už hořím příliš dlouho. Zaplanul jsem v dobách, než vstoupil Andrej Babiš do politiky, a stále to trvá. Už bych chtěl v klidu skočit do vody a zaplavat si. Nebo se jen svobodně nadechnout…,“ pokračuje Klus.

I když mu vlastní manažer doporučoval se politických písní zdržet, měl velkou potřebu, aby jeho hlas byl vyslyšen. „Pro Andreje Babiše a Miloše Zemana mám asi o jednu píseň víc než pro svoji vlastní ženu. Pomohlo mi to, protože si v klidu mohu říct, že jsem udělal pro změnu situace vše, co jsem udělat v rámci svých možností mohl,“ říká v rozhovoru pro Fórum24.cz spokojeně Klus, který vstup do aktivní politiky odmítá.

Zpětnou reakci od Andreje Babiše nebo Miloše Zemana či jiných politiků prý nedostal a ani ji neočekával: „PR tým Andreje Babiše je natolik schopný, že se do toho raději nepouštěl. Kdyby to bylo na Babišovi, tak by mi asi někde na tiskovce nasolil, to se ale nestalo,“ dodává.

S Babišem prý v nějakém slabém kontaktu byl, když na něj začal na začátku jeho politické kariéry upozorňovat. On jej na to konto pozval na kafe: „Říkal mi, abych na něj nebyl zlý a že nic zlého neprovedl. Já ho tenkrát přirovnával k Bohušovi z Dědictví aneb Kurvahošigutentag, jak říká ‚A teď si vás kúpim všechny‘. Takže jsem tu svou masáž tenkrát na tři měsíce přerušil, ale Babiš pak koupil Mafru a bylo vymalováno. To byl náš poslední kontakt,“ popisuje písničkář, který prý na kávu nekývl: „Řekl jsem mu, že se s politiky nescházím.“

Pokud by se však ukázalo, že v Babišovi zmýlil, rád podle svých slov přijde s omluvou. „Já se velmi rád omluvím, když zjistím, že Andrej Babiš to tu s námi myslel celou dobu dobře a od korupce nás zachránil. Rád se mu omluvím a složím mu album ‚Promiň Andreji‘, zatím mě ale nepřesvědčil,“ uzavírá Tomáš Klus.

Klus si ani ve svých dřívějších textech s českými politiky, potažmo celou politickou situací v Česku, servítky nebral. Jedna z posledních písní, kterou vzbudil na podzim loňského roku pozornost, nese název Lockdown; v ní reagoval nejen na současnou koronavirovou krizi, ale také se pořádně opřel do členů vlády. „Odvolá, co odvolal, slibuje, co slíbil. Milionkrát dokola. Andy, to je břídil,“ bere si Klus v úvodu písně na mušku předsedu vlády Andreje Babiše.

O dva roky dříve, v roce 2018, zase Babiše označil za lháře, pod jehož vládou tato země pláče. „Tak je z krásné země slyšet nářek. Zas je proti sobě štvaný lid. Pravda je tu žezlem v rukou lháře. On jediný ji tady může mít,“ zpívá Klus v písni, v níž Babiše ani trochu nešetří.

