Topolánek: Bombardovat Moskvu. Zvažte to

Těsně poté, co Ruská federace vycouvala z prodloužení obilné dohody o vývozu ukrajinské zemědělské produkce do světa přes Černé moře, udeřila ruská armáda na přístavní a transportní infrastrukturu v černomořském přístavu Oděsa a okolí. Ukrajinský prezident Zelenskyj zdůraznil, že tímto útokem Rusko ohrozilo celý svět. A někdejší český premiér Mirek Topolánek přišel s návrhem: Zvažte bombardování Moskvy.

Ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že jeho země neprodlouží obilnou dohodu s Ukrajinou, která platila rok, a ruská armáda bude lodě s ukrajinským obilím považovat za legitimní vojenské cíle. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj upozornil, že ruský útok na obilnou infrastrukturu je útokem na celý svět. Konkrétně i útokem na Čínu.

„Tento útok dokazuje, že jejich cílem není jen Ukrajina a nejen životy našich lidí. V přístavech, které byly dnes napadeny, je uskladněno asi milion tun potravin. Jedná se o objem, který měl být již dávno dodán do spotřebitelských zemí v Africe a Asii. V přístavním terminálu, který včera večer nejvíce utrpěl ruským terorem, bylo uskladněno 60 000 tun zemědělských produktů, které měly být odeslány do Číny. To znamená, že tímto ruským terorem jsou postiženi všichni. Všichni na světě by měli mít zájem na tom, aby bylo Rusko za svůj teror pohnáno k odpovědnosti,“ prohlásil Zelenskyj v dalším ze svých projevů k národu.

Někdejší český premiér Mirek Topolánek ve spojitosti s ruským útokem na Oděsu nabídl možnost, zda by nestálo za to spustit „speciální vojenskou operaci přímo proti Moskvě".

„Nechci nikoho k ničemu vyzývat, ale není po tomhle čas začít bombardovat Moskvu a další cíle v Rusku, moji milí ukrajinští bojovníci? Nemyslím válku, proboha, jen nějakou malou speciální operaci...“ napsal Topolánek na Twitteru.

