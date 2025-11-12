Toto čeká Trumpovy vojáky, pokud vtrhnou do Venezuely

V úterý vstoupila americká úderná skupina Gerald R. Ford do oblasti odpovědnosti jihoamerického velení Spojených států (USSOUTHCOM). Její nasazení schválil americký ministr obrany Pete Hegseth.
Pentagon uvedl, že posílení přítomnosti amerických sil v oblasti posílí schopnost Spojených států amerických odhalovat nelegální aktéry ohrožující jejich bezpečnost.
„Tyto síly posílí a rozšíří stávající schopnosti narušovat obchod s drogami a oslabovat a rozkládat nadnárodní zločinecké organizace,“ uvedl mluvčí Pentagonu Sean Parnell.
Na letadlové lodi USS Gerald R. Ford slouží víc než 4 000 námořníků a jsou na ní desítky bojových letadel. Loď se připojí k jednotkám, které již v oblasti působí, tedy například ke skupině Iwo Jima Amphibious Ready Group a námořní expediční jednotce, a mají společně bojovat proti zločineckým organizacím.
„Nasazení úderné skupiny letadlové lodi USS Gerald R. Ford představuje zásadní krok k posílení našeho odhodlání chránit bezpečnost západní polokoule a bezpečnost americké vlasti,“ uvedl admirál Alvin Holsey, velitel SOUTHCOM.
Údernou skupinu kromě USS Gerald R. Ford tvoří také další silné jednotky. Patří mezi ně devět leteckých perutí z Carrier Air Wing Eight, torpédoborce třídy Arleigh Burke USS Bainbridge (DDG 96) a USS Mahan (DDG 72) i velitelská loď protivzdušné a protiraketové obrany USS Winston S. Churchill (DDG 81).
A jak se na možný útok ze strany Spojených států připravuje Venezuela? Vláda prezidenta Nicoláse Madura podle zdrojů připravila dvě vzájemně se doplňující strategie.
První ze strategií je strategie tzv. „prodlouženého odporu“, kdy by byly po celé Venezuele rozmístěny jednotky, které by vedly sabotáže a jiné partyzánské akce na více než 280 místech.
Druhá ze strategií s názvem „anarchizace“ má za cíl využít zpravodajské služby a ozbrojené příznivce vlády k vyvolání nepokojů v ulicích Caracasu a efektivně tím ztížit zásah amerických ozbrojených sil.
Venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino López v úterý oznámil plán uvést armádu země do „plné operační pohotovosti“.
„Tato nová dimenze plné operační připravenosti zahrnuje masivní nasazení pozemních, vzdušných, námořních, říčních a raketových prostředků,“ uvedl Padrino Lopéz s tím, že nasazení armády do operační pohotovosti bylo provedeno za účelem „čelit imperiálním hrozbám“.
Podle zdrojů agentury Reuters už Venezuela připravuje zbraně. Nasazena má být i starší ruská technika.
Po vyhlášení poplachu prezidentem Madurem kvůli údajné hrozbě ze strany Spojených států Rusko v pátek potvrdilo, že je připraveno žádost zvážit a poskytnout Venezuele pomoc. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová uvedla, že Rusko je připraveno přiměřeně reagovat a pomoci Venezuele v rámci bilaterálních dohod o vojensko-technické spolupráci, píše server Newsweek.
Deník The Washington post koncem října informoval, že Maduro měl Rusko požádat o pomoc s opravami stíhaček Suchoj Su-30MK2, dodávku asi 14 raketových jednotek a modernizaci radarových systémů.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Alena Kratochvílová
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.