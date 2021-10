Toto není Miloš Zeman, kterého znám, ohromila na Primě Džamila Stehlíková. Pak spustil Hilšer a právník se chytal za hlavu

reklama

Kancléř Vratislav Mynář na tiskovém briefingu pustil novinářům video, na němž prezident Miloš Zeman ležící na nemocničním lůžku podepisuje listinu o svolání zasedání Poslanecké sněmovny na 8. listopad. Prezident na videu hovořil velice pomalu, ale podle všeho věděl, jakou listinu podepisuje.

Senátor Marek Hilšer ve vysílání CNN Prima News prohlásil, že ho toto video překvapilo a zdůraznil, že jeho zveřejnění považuje za nevhodné. „Mě překvapilo především proto, že to považuji za poněkud nedůstojné. Myslím si, že by prezidentovi takto nemělo být vstupováno do jeho privátní sféry. Připadalo mi prostě nedůstojné ukazovat ho v tomto stavu,“ pravil senátor.

Z videa podle něj není zřejmé, zda prezident je, či není schopen vykonávat prezidentské pravomoci. „O tom opravdu musí rozhodnout lékaři a ten odborný tým,“ zdůraznil Hilšer. „Podepsat nějakou listinu ještě neznamená, že je člověk schopen orientovat se v čase, v prostoru a tak dále. Toto video opravdu nic nedokládá. Důležité bude to, co napíšou lékaři, co stanoví to lékařské konzilium. A toho je potřeba se držet,“ zdůraznil ještě Hilšer.

Někdejší hradní právník Pavel Hasenkopf sedící ve studiu proti Hilšerovi uvedl, že toto video ani veřejnost vidět nemusela. Informace o zdravotním stavu prezidenta podle něj mají mít další vysocí ústavní činitelé, ale veřejnost, z jeho pohledu, podrobnosti znát nemusí.

„Já jsem slyšel zvěsti o tom, že to video existuje a nedomnívám se, že by na Hradě tvrdili, že ho mají, kdyby ho ve skutečnosti neměli. Zas až tak zlé to tam snad není,“ poznamenal Hasenkopf. Pokud ho něco překvapilo, tak to, že někoho vůbec napadlo to video natočit. A pak také to, že když už toto video existovalo, tak že se tak dlouho otálelo s jeho zveřejněním.

Ve studiu dostala prostor také někdejší ministryně pro lidská práva, psychiatrička Džamila Stehlíková, která prohlásila, že to video jen dokládá, že kancléř Vratislav Mynář zneužívá prezidenta ke svému prospěchu.

„Je evidentní, že to není pan prezident Zeman, kterého znám osobně. Ten by se choval úplně jinak, ten by rozdával rány, ten by jednal. Pokud sleduje monitoring, tak by se vyjadřoval k dění. To, co jsme viděli, je jen stín pana prezidenta a to, co jsme viděli, ukazuje, jak pan Mynář znevažuje lidskou důstojnost a vlastně ani nechápe význam lidského života, protože ohrozil pana prezidenta tím procesím, které tam přivedl, a tou fraškou, co tam předvedl, znevažuje a oslabuje roli prezidenta Zemana jako mimořádně silné politické osobnosti,“ vypálila před kamerami Stehlíková.

Podle ní, dokonce i v nemocnici byl prezident Zeman zatahován do hry pana Mynáře. A pokud to podle psychiatričky není trestné, tak je to minimálně odsouzeníhodné. Ve shodě s Hilšerem zdůraznila, že je třeba držet se stanoviska prezidentových lékařů.

Mynář je pouhým úředníkem, kterého nikdo nevolil, pročež by se měl držet zpátky. „Je na čase vysvětlit Mynářovi, jak se má chovat k nemocnému člověku a nezneužívat ho ve svých politických hrách. A dal políček Senátu,“ zaznělo od Stehlíkové.

Prostor dostal také profesor Pavel Pafko, jenž kroutil hlavou nad tím, že Mynář, předseda Sněmovny a další lidé dorazili k prezidentovi v civilním obleku, bez ochranného oděvu a bez roušek. Na pokoj k prezidentovi šli 4 lidé, přičemž šlo o pokoj, na který jsou normálně vpouštěni jen 2 lidé.

Když se ke slovu opět dostal Pavel Hasenkopf, zdůraznil, že zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky potřebují Miloše Zemana především živého, protože bez něj by o své posty tak či tak přišli. „Uvědomme si jednu věc. Tihle lidé potřebují prezidenta především živého,“ zdůraznil Hasenkopf.

Hilšer se vrátil ke své původní myšlence, že politici musí vycházet z toho, co o zdravotním stavu prezidenta řeknou odborníci.

A ve studiu to začalo jiskřit, protože Hasenkopf nabídl na celou věc zcela jiný pohled. Z pohledu právníka je podstatné to, zda prezident vnímá, zda je psychicky v pořádku, zda je schopen se rozhodovat a zda je schopen tuto svou prezidentskou vůli ventilovat navenek.

„Ale to, o čem se tady neustále spekuluje, to vede k neschopence, kterou může dostat každý z nás. Tady se prostě míjí ten lékařský a právnický pohled. Na jedné straně je neschopenka, a na druhé straně je svéprávnost,“ rozjel se Hasenkopf.

Ústřední vojenská nemocnice může senátorům sdělit, zda je prezident schopen vnímat své okolí, ale rozhodnutí o tom, zda je schopen vykonávat funkci, to leží na politicích. „To, jestli je prezident schopen vykonávat funkci, od toho jste tam vy, ne ti doktoři,“ vypálil na Hilšera Hasenkopf.

„Ale my nemůžeme posuzovat zdraví pana prezidenta,“ bránil se Hilšer.

„Tak si máte nechat udělat znalecké posudky,“ trval na svém Hasenkopf. „Mě vždycky dojímá, když mě lékař poučuje o právu,“ připomněl Hilšerovu původní profesi právník.

„Ale ten dotaz zněl, jestli je prezident schopen vykonávat prezidentské pravomoci,“ mluvil dál Hilšer.

„Ale já vám říkám, že na to vám neodpoví lékař, na to musíte odpovědět vy, podle Ústavy, a nikdo jiný,“ vlétl Hasenkopf do řeči senátorovi.

„Na to odpoví lékař a my se podle toho musíme chovat,“ trval na svém Hilšer.

„Ne!“ zařval v tu chvíli na celé studio Hasenkopf. „Teď jste úplně mimo, nezlobte se,“ vmetl Hilšerovi.

„Mimo jste vy,“ kontroval Hilšer.

„Tak si aspoň tu Ústavu přečtěte,“ nedal se Hasenkopf. „To budete prezidenta zbavovat pravomocí vždycky, když dostane chřipku?“ zeptal se.

„Ale toto není chřipka, pane Hasenkopfe, nezlobte se,“ ohradil se Hilšer.

A právník dal jiný příklad. Může se podle něj stát, že prezident se ocitne v izolaci, jelikož bude v karanténě, ale ani pak podle Hasenkopfa nemusí být zbaven svých pravomocí.

„Ale pokud je někdo v karanténě, tak ještě nemusí být na ARO,“ upozornil Hilšer.

„Ale ošetřující lékař k němu nikoho nepustí,“ nedal se Hasenkopf.

Nakonec pánové našli v jedné věci shodu. Kancléř Vratislav Mynář měl podle někdejšího hradního právníka informovat předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS) a předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka a měl je informovat hned, jakmile od lékařů věděl, jak na tom prezident doopravdy je. Podle Hilšera to měli vědět také premiér a případně předsedové sněmovních stran.

