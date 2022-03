Toto slovo o odpůrcích uprchlíků. Od hvězdy ČRo. A to znělo o Češích

reklama

Výborná se také ptala, jak bourat předsudky o uprchlících z Ukrajiny. Lucká zmínila, že jeden z předsudků je, že lidé přicházející z Ukrajiny jsou ubozí či chudí nebo nekultivovaní. „Je například zajímavé, jak lidé těžko snášejí, že jsou to lidé jako my. Že jsou upravení, že mají auta, že se nám velmi podobají. Zachraňovat někoho, kdo je ubohý a je na tom špatně, je snadné. Ale připustit si, že ti uprchlíci jsou stejní jako my, přináší ohrožení, že se to může stát i mně. Takže ta podobnost je v něčem až i zarážející a myslím si, že předsudek je první krok k tomu vytvářet asymetrii ve vztahu,“ rozebírala psychologické pozadí a dodala, že je třeba z uprchlíků nedělat ubožáky, ale zároveň zabránit tomu, aby, když mají auto a hezké oblečení, si lidé mysleli, že si nezaslouží podporu.

Konstatovala, že pomalu končí heroické období pomoci, která se vzedme po každé krizi. A nastává tzv. idylické období, kdy už se začíná mezi lidi vkrádat únava a začínají zjišťovat informace, zatímco v heroickém období věc vnímají omezeně. „A začneme zkoumat různé chýry, pomluvy, fake news atd. Pořád ještě pomáháme a cítíme se dobře, ale začíná nám odtikávat ta energie,“ uvedla a dodala, že systém se začíná z nabuzeného stavu dostávat do normálu a začne se projevovat únava a z ní vznikající mrzutost, špatná nálada, rozladěnost a pochyby.

„Náš systém potřebuje k těm černobílým polohám dosazovat další informace a konečně se potřebujeme v tom nějak zorientovat. Potřebujeme tomu porozumět. A nepochybně tohleto je velmi křehká a napadnutelná fáze, protože ti, kteří teď mlčí a sedí někde v rohu, čekají, až se tahle rozmrzelost objeví. To je nejlepší čas pustit fake news a různé fantasmagorické popisy situace. A hlavně je to ideální doba na to lidi začít strašit,“ řekla psycholožka.

Poznamenala, že je třeba se na to připravit a vědět, že je normální, že pokles přijde. „Ale zároveň bychom měli být připraveni na to, že i v téhle chvíli se musíme podporovat. Že musíme při sobě stát a že si to nemáme navzájem vytýkat, vyčítat a že to nemáme schovávat,“ nabádala s tím, že nejlepší je o věcech mluvit.

Dodala, že obavy už tu jsou, například z nedostatku míst ve školách nebo konkurence na pracovním trhu. Ale ty jsou prý ještě normální. „Já se obávám, že toho diskomfortu a té únavy začnou zneužívat lidé účelově. K tomu, aby začali budovat své mocenské nebo jiné pozice,“ obává se psycholožka.

Řekla, že dění okolo covidu bylo ovlivňováno „záměrně vypouštěnými znepokojivými informacemi“ a nyní se objevují „podobné zvěsti od podobných lidí z podobných adres“ a že v tom vidí spojitost. „Já doufám, že jsme se během covidu naučili zacházet s informacemi o něco lépe. Že lidé budou rozeznávat ty ohrožující fake news s větší citlivostí než během covidové krize,“ řekla.

Lucie Výborná se pak vrátila ke končící heroické fázi pomáhání. „Potom ta fáze uklidnění, kdy je největší prostor pro zasévače různých pochyb a rozvraceče. Co přijde potom?“ ptala se a Lucká odpověděla, že to záleží na tom, co se bude odehrávat. Pokud se situace usadí a žádné hrozivé impulzy nepřijdou, tak obvyklá doba vyrovnání se jsou dva až tři roky. Ovšem psycholožka nepředpokládá, že by se nic nedělo. „Pakliže budou přicházet další otočky, tak to bude znamenat větší vyčerpání, možná spolu s nějakou ekonomickou újmou, na kterou my jsme velmi citliví, protože jsme si zvykli mít všeho třikrát tolik, než potřebujeme,“ míní.

K zastavení lží a nenávisti už nabádá předseda STAN a ministr vnitra, Vít Rakušan, konkrétně fotky vyhozeného jídla pro ukrajinské uprchlíky prý nejsou pravdivé, odvolává se na stránku Manipulátoři.cz.

A bývalý prezidentský kandidát Michal Horáček srovnal situaci na Ukrajině rovnou s holocaustem, když představil hypotetickou situaci, při které by někdo tvrdil, že se holocaust nestal tak, jak prezentují média nebo že na něm dokonce měli podíl Židé. „Já bych takového člověka okamžitě vyhodil a varoval před ním všechny, které by mohl navštívit příště. A tak je to i s ruským přepadem Ukrajiny. Je černý. Obrana proti němu a pomoc jeho obětem je bílá. NIC ‚mezi‘ není,“ tvrdí Horáček.

„Omezit vliv zpochybňovačů toho, že se při pomoci Ukrajincům musíme semknout a ve své pomoci vytrvat, je správné. Je to zahnání té části společnosti, které Masaryk říkal ‚sedlina‘ zpátky na dno. Odtamtud nadělá mnohem méně škody. Jestli nechceš, aby ve tvém bytě, kterým je i tvá stránka na sociální síti, škodili, blokuj užitečné ruské idioty ještě dnes,“ vyzval.

