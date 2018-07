Trapný smrad Hrušínský. Na morální autoritu si můžete hrát, pokud na to máte. Principál mluvil o chabé inteligenci prezidenta Zemana, zde jsou reakce

Herec Jan Hrušínský se v rozhovoru pro Seznam Zprávy vymezil proti Zemanovi: „Prezident Zeman rozdělil společnost na dvě části. A ještě měl tu drzost, že tu jednu část označil za dolních deset milionů,“ řekl Hrušínský a v kritice prezidenta pokračoval: „Začínám pochybovat o jeho inteligenci. Neumím si představit, že by inteligentní člověk vzal svobodnou a prosperující zemi a snažil se ji z tohoto prostoru vytrhnout a dostat do společnosti autoritářských zemí, jako je Rusko a Čína.“ Tvrdí, že odchod Mountfieldu z jeho divadla je důsledkem právě jeho dlouhodobé kritiky prezidenta. Za to sklidil na sociálních sítích jak chválu, tak kritiku. Jedním z těch, kdo ho kritizují, je i předseda Strany nezávislosti České republiky, František Matějka. Ten natočil krátké video, které se tématu věnuje.

Hned na začátku svého videa Matějka Hrušínskému připomíná, že Mountfield je soukromá společnost, a má tedy právo investovat své prostředky, jak uzná za vhodné. Pak připomněl Hrušínskému i jeho slova: „Dneska se lidé začínají bát a začínají být opatrní, aby se nedostali do problémů s těmi, kdo o nich mohou rozhodovat.“

Tvrdí, že stejné obavy má i on, ale z jiného směru. „Víte, milý pane Hrušínský, tohle říkáme už roky. Přesně od doby, kdy jsme v Evropské unii ztratili právo rozhodovat o vlastní zemi a opět o nás hlasují za našimi hranicemi. Naši vlastní politici nás prodali za peníze z Bruselu,“ říká Matějka. A útočí na Hrušínského: „A když si někdo dovolí Brusel kritizovat? Je zesměšňován, urážen a nálepkován přesně takovými lidmi, jako jste vy.“

„Vy herci máte tendenci ze sebe dělat morální autority národa,“ tvrdí Matějka. A radí herci: „Pozici morální autority si ale za peníze od sponzorů nekoupíte. Pokud na to máte, hrajte nezávislé divadlo. Pokud na to ale nemáte, nesvádějte svou neschopnost na ztrátu sponzora.“ Prý Mountfield zahnal Hrušínský sám svými neomalenými výroky.

Matějka dále varuje: „Naše a paradoxně i Vaše svoboda a nezávislost jsou skutečně ohroženy. Jenže úplně z jiného směru než z rozhodnutí soukromé firmy, která jenom přestala posílat svoje vlastní, soukromé peníze vašemu divadlu.“

Přidal se i advokát a někdejší politik Jiří Vyvadil. Ten zavzpomínal na jeho otce, který prý byl herecký gigant, což ale synátor nepodědil. „Tenhle trapný smrad hrál ty různé prince, právě proto, že se jmenoval Hrušínský. Dnes je to totální vůl,“ poznamenal. Herec by podle něj měl cítit, co chce publikum a dnes veřejnost poměrně zřetelně dává najevo, komu v politice věří. „Miloval jsem jeho tátu. I komunisti mu dali národního umělce. Ale syn je jen ubohá šmíra,“ uzavřel Vyvadil.

