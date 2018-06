Trefil by na záchod. Koryta. Miloš Zeman odhalil tajnosti z jednání o vládě a zase naštve své odpůrce

V rámci vyčkávání na ostře sledované referendum sociální demokracie prezident uvedl, že udělal vše, co bylo v jeho silách. Připomněl, že vyzval členy, aby tento vládní model podpořili. Nyní už je to podle prezidenta na samotných členech sociální demokracie. Prezident potvrdil, že i napodruhé jmenuje Andreje Babiše premiérem. Důvody jsou podle něho dva.

„Andreji Babišovi jsem to slíbil,“ vyjmenoval první důvod a dodal, že sliby se mají dodržovat i v politice. Druhý důvod je, že prohlášení jmenovat Babiše premiérem je pokusem urychlit celý vyjednávací proces. Podle prezidenta jednání trvají již dlouhou dobu. „Bylo by slušné, abychom počkali na výsledky referenda,“ přiblížil s tím, že následně lhůtu pro předložení složení vlády si představuje maximálně do 14 dnů. Přesný termín jmenování v tento okamžik neřekl. Potvrdil jen, že bude před koncem referenda, tedy před 15. 6. V tomto kontextu si neodpustil poznámku na proceduru referenda ČSSD. Podle něho trvá zbytečně dlouho a celý proces jen prodlužuje. Připomněl v tomto duchu referendum v Itálii, které trvalo dva dny. „Až předloží seznam, tak se sejdu jako obvykle s kandidáty na jednotlivé ministry,“ přibližuje další postup po předložení vládního složení ze strany Andreje Babiše prezident.

Prohlášení o jmenování premiérem prezident avizuje udělat dříve před koncem referenda. Sleduje tím tlak nejen na sociální demokracii, ale také na Andreje Babiše. „Nebude už premiérem v demisi, ale bude jen premiérem,“ uvedl žertovně, co konkrétně se pro Babiše změní. Podle svých slov doufá v kladný výsledek referenda. Plán B má, ale v tento okamžik ho neprozradí. Předčasné volby pak považuje za nežádoucí plán C. „Předčasné volby bych pokládal za svoji politickou porážku,“ uvedl s tím, že je považuje za výsměch občanům a akt politické neschopnosti.

Často zaznívají spekulativní hlasy na adresu ministryně obrany, zda by měla zůstat ve funkci, či nikoliv. „Sestavování vlády je věc premiéra, nikoliv prezidenta,“ odpověděl vyhýbavě k tématu prezident. „Nechci Andreji Babišovi mluvit do jeho práce,“ pokračoval ve stejném duchu a svůj názor, zda by Šlechtová měla zůstat na resortu obrany, moderátorovi nesdělil.

Řeč přišla i na kandidáta na ministra zahraničí. Miloš Zeman odmítl na post ministra zahraničí vznikající vlády ANO a ČSSD kandidáta sociálních demokratů europoslance Miroslava Pocheho. „Ostatní jména mi nevadí,“ uvedl na adresu Pocheho a připomněl, že prezident je hlavním reprezentantem země v zahraničí. „Vztah k zahraniční politice je těsnější než u jiných resortů,“ uvedl a dodal, že on sám je zastáncem protiimigrační politiky. „Mít ministra zahraničí sluníčkáře by bylo popřením těchto prohlášení,“ prohlásil a odkázal k prohlášení premiéra a k programovému prohlášení vlády, které mluví v obdobné protiimigrační rétorice. Současně připustil, že pokud se mění takto razantně názory, může to vypadat, že jde jen o „koryto“. Současně připustil, že padla jiná jména na kandidáty. „Ano, dokonce tři,“ pronesl Zeman a blíže neprozdradil, o koho jde. „Všichni tři by byli přijatelní,“ uvedl pouze.

Později coby svého preferovaného kandidáta výslovně jmenoval Jana Kohouta, ministra zahraničí ve vládě Jiřího Rusnoka. Protože byl ministrem již dvakrát, po příchodu do Černínského paláce by, slovy Zemana, „nehledal, kde je toaleta“. Skepticky se prezident vyjádřil k možnosti, že by ministrem mohl být český velvyslanec v USA Hynek Kmoníček. „Pan Kmoníček má ve své funkci velvyslance ve Spojených státech před sebou ještě řadu úkolů, a ne všechny tyto úkoly splnil,“ sdělil Zeman doslova.

autor: sla