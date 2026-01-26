Tresty a odveta za covid. Co nakonec ve sněmovně zbořilo sál

Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Anketa
Již po oznámení konání semináře na půdě Poslanecké sněmovny se ozval například lidovecký poslanec Václav Pláteník, jenž pronášel, že jde o akci, na níž se „sejde doslova výběr z hroznů československé konspirační a dezinfo scény“.
Tato slova Pláteníka neopomenul lékař Jan Hnízdil, jenž jimi odstartoval své vystoupení. „Je mi ctí být součástí tohoto výběru,“ poznačil během toho, co zaplněným sálem zněl smích, vyvolaný citací lidoveckého politika.
„Dovolili jsme si mít vlastní názor, mluvili jsme o aktivní péči o zdraví a byli označeni za dezinformátory. Kdo si teď během války na Ukrajině dovolí mluvit o diplomacii a míru, stane se dezolátem. Zdraví a mír jsou dvě strany téže mince,“ připojil lékař k úvodní citaci a k přítomným pobaveně s odkazem na dané nálepky zvolal: „Dezinformátoři a dezoláti všech zemí spojme se!“
Upozornil, že imunolog Zdeněk Hel coby „jeden z hlavních protagonistů covidu“ zmínil záměr vypracovat „preventivní žalobu“ na „všechny politiky, lékaři a všechny lžipacienty a kohokoliv dalšího, kdo se opováží šířit antivaxerskou propagandu“. „Dojde snad i na preventivní soudy a preventivní tresty?“ ptá se Hnízdil.
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Za „naději“ pokládá lékař, že se zaplnil sál na půdě Poslanecké sněmovny, ale též takto hodnotí i poslední výroky premiéra Andreje Babiše zpětně hodnotící pandemii covidu-19 se slovy, že se „udělalo plno chyb“.
Hnízdil připomenul svůj téměř 4 roky starý projev, v němž uvedl, že covid „není medicínský problém“, avšak „jde o zneužití zdravotnictví k mocensko-politickým účelům“. „Tečkování je potvrzením toho, že se člověk podrobil totalitní moci,“ zněla v pondělí v prostorách sněmovny slova, která před lety Hnízdil pronášel na protestu na Staroměstském náměstí.
„Globální psychopati si vyzkoušeli, kam až mohou zajít, co všechno si necháme líbit. Válka proti covidu a válka na Ukrajině mají mnoho společného. Plošné očkování je analogií plošného bombardování. Vždy to odnesou obyčejní lidé. Ukrajinci, Rusové, Iráčané, Afghánci, Palestinci, my všichni. Zisky vždy shrábnou výrobci respirátorů a plynových masek, vakcín a zbraní, banky, nadnárodní média. Vždy jde o totéž – moc, území, energetické zdroje. Není podstatného rozdílu mezi Východem a Západem. Nejde o to válku vyhrát. Největším byznysem je vleklý konflikt. Jde o to lidi udržovat v trvalém strachu pod záminkou ochrany demokracie nebo zdraví. Vyexpedovat co nejvíc zbraní, co nejvíc vakcín,“ přednesl dále Hnízdil v projevu a vyzval opětovně k tomu, aby se lidé „nenechali manipulovat a otročit“ a odmítli „agresi a válku“.
Výroky, že se očkovaní nenakazí? Žádná chyba, ale záměr
Cévní lékař a specialista na lékařskou etiku Vladimír Čížek připomenul tvrzení, které pandemii covidu-19 a s ní spojené restrikce provázely. Jmenoval například, jak se „tečka za covidem“ v podobě vakcíny změnila z jedné na „jednu tečku za druhou“ či tehdejší ujišťování, že očkování brání přenosu covidu.
„Byla to lež! Byla ovšem hlavním důvodem pro covid pasy a hlavním důvodem tlaku na povinné očkování,“ připomenul lékař se slovy, že „nešlo o žádnou chybu“, nýbrž o záměr.
Zatímco u vakcín od společností Johnson & Johnson a AstraZeneca se mělo již prokázat, že způsobovaly u některých lidí dříve velmi vzácná onemocnění, u mRNA vakcín dle Čížka bude nalezení souvislostí s onemocněními a očkovací látkou složitá, jelikož dle něj docházelo k odlišné kvalitě jednotlivých šarží.
Zapomenout by se podle lékaře pak nemělo ani na to, jaká kolem některých témat panovala cenzura. „Víme o tom, že cenzura byla řízena z nejvyšších míst,“ podtrhl Čížek a zmínil cenzuru na sociálních sítích, ale též u odborných článků, které byly stahovány.
„Jako nástup fašistů,“ přirovnával Havrda
Tvrzení, že „očkovaní lidé nemohou nikoho nakazit“ zmínil také neurolog a místopředseda Svobodných Miroslav Havrda, jenž jej přirovnal ke „lži století“.
Havrda zdůraznil, že právě na této „lži“ byly postaveny covidové pasy a promluvil k přítomným zástupcům médií. „Vážení novináři, tohle je základní myšlenka. Byla to lež století. Takže pokavaď budete psát hlouposti a soustředit se na to, že pan Kotlár říkal něco o tom, že očkovaní jsou jako kukuřice, tak to jsou bulvární bláboly,“ zmínil s odkazem na výrok zmocněnce slovenské vlády pro prověření procesu řízení a managementu zdrojů během pandemie covidu-19 Petera Kotlára, který některá média zmiňovala, když informovala o konání pondělního semináře na půdě Poslanecké sněmovny.
Kotlár uvedená slova použil vloni, když hovořil o tom, že některé vakcíny proti covidu-19 údajně mohly pozměnit genetiku. „Lidský organismus se tak stává oficiálně geneticky modifikovaným organismem. Lidi, udělali z vás kukuřici,“ pronesl ve výroku, který poté značně rezonoval v médiích a v Česku byl připomínán poté, co poslanec a šéf strany PRO Jindřich Rajchl informoval o účasti slovenského zmocněnce coby o „zlatém hřebu“.
Podle Havrdy by si média namísto tohoto loňského výroku ve spojitosti s nynějším seminářem, který se věnoval průběhu covidové pandemie včetně dopadů očkování a tehdejších restrikcí, měla zabývat „zločinem“, který dle něj měl spočívat v „segregaci zdravých, neočkovaných lidí“. „Bylo to jako když fašisti nastoupili a dávali židům žluté hvězdy. Bylo to to samé,“ myslí si Havrda.
Kritizoval taktéž, že se očkování proti covidu podávalo také těhotným ženám. „My jsme si dovolili očkovat nejen děti, o kterých dnes víme, že to nepotřebovaly, ale také těhotné ženy. Lékařská žumpa! Styďte se!“ pronesl Havrda a sklidil potlesk od přítomných.
Očkování dětí proti covidu? Oficiálně stále doporučeno
Očkování se věnoval rovněž epidemiolog a vakcinolog Jiří Beran, jenž kromě připomenutí toho, jak se stal z uznávaného odborníka přes noc „dezinformátorem“ poté, co jeho výroky za dezinformační označil software společnosti Semantic Vision, pohovořil o současném stavu kolem vakcinace proti covidu-19.
Profesor Beran rovněž kritizoval, že kvůli přístupu za covidu se veřejnost stala nedůvěřivá vůči jakýmkoliv vakcínám. S poukazem na závěry publikace, jejímž spoluautorem je ředitel amerických Národních institutů zdraví (NIH) Jay Bhattacharya, zdůraznil, že vakcíny proti covidu byly testovány s úplně jiným cílem, nežli bylo častokrát z oficiálních míst prezentováno. „Všichni očekávali, že ty vakcíny nás budou chránit před smrtí, před těžkým covidem, před hospitalizací, před pobytem na jednotkách intenzivní péče. Ale to nebylo vůbec v programu testování. V programu testování bylo to, že má zabránit běžné nebo mírné formě onemocnění. Čili když se začaly objevovat problémové infekce a ten, kdo byl očkován, tak onemocněl. Když očkovaní lidé skončili na JIPce tak, jak ukazoval pan doktor Kotlár, když skončili v márnici, tak si ostatní říkali, že to přece není pravda. A tím se vytvořila obrovská, ale opravdu obrovská nedůvěra vůči jakékoliv vakcinaci a vůči jakékoliv imunizaci,“ kritizoval.
Upozornil dále na studii atlantského Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), varující, že u dětí očkování proti covidu-19 naopak zvyšuje riziko nákazy. Dvaapůlkrát větší má být dle Berana rovněž šance, že dané dítě prodělá těžký covid. Přestože tato zjištění profesor prezentoval na půdě sněmovny již před rokem, dosud se nic nezměnilo a doporučeno je i nadále rutinní očkování proti covidu pro celou populaci včetně dětí.
K poučení se z proběhlého dění a soustředění se na budoucnost pak přítomné vybídla molekulární genetička Soňa Peková. „Je potřeba odpustit to, co nám připadalo jako osobní křivda,“ hovořila také o nutnosti usmíření.
„Televizní aktéři“ covidových opatření by podle ní ovšem neměli „vyváznout bez povšimnutí“. „Domnívám se ale, že vězení či peněžní tresty soudně uložené tvářím covidového teroru nikomu nevrátí ztracené zdraví, neobnoví zničené byznysy a nezcelí rozvrácené rodiny. Napravit toto musí každý sám,“ řekla.
Uvedené „tváře covidu“ by dle mínění Pekové měly být zbaveny společenských pozic, v nichž by mohly ovlivňovat veřejné mínění a chod společnosti. „A už vůbec není únosné, aby se tyto osoby aktivně pohybovaly v rozhodčích a vládních strukturách,“ zhodnotila, což souhlasně podpořili i další lidé v sále.
A jaký „užitečný institut“ historicky funguje pro „osobnostní katarzi, sebeuvědomění a morální obrodu“? „Říká se mu: veřejné prospěšné práce,“ glosovala Peková a bavila sál tím, jak by pražské ulice mohl uklízet jakýsi „plukovník“, čímž odkazovala na vojenského lékaře, epidemiologa a někdejšího poradce premiéra Andreje Babiše a později i ministra zdravotnictví během covidové epidemie u nás – Romana Prymulu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
koronavirus
Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.
Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.
COVID
Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.
Další informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.