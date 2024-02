Třetí světová válka do listopadu, ohromil Donald Trump

Zatím to vypadá, že kandidátem republikánů na prezidenta USA bude Donald Trump. Bývalý prezident nedávno promluvil v televizi Fox News, kde se věnoval svým plánům po zvolení, například uzavření hranic a deportaci nelegálních migrantů. A řekl také, že do voleb je ještě dlouhá doba. Do té doby kvůli své nekompetentnosti může Biden ještě stihnout rozpoutat třetí světovou válku.

reklama

Trump má za to, že republikánskou nominaci vyhraje s přehledem vzhledem k tomu, že zatím s přehledem vyhrál všechny státy. Zpochybnil, že by politicky nevyhranění a nezávislí byli proti Trumpovi. Míní, že také chtějí dobrou ekonomiku i bezpečné hranice, a připomenul, že takové hranice jako nyní USA nikdy neměly, tj. že přes ně proudí miliony lidí z Latinské Ameriky. Ohledně své protivnice Nikki Haleyové poznamenal, že největší šanci měla vyhrát ve státě New Hampshire, kde pro ni hlasovali i demokraté, a stejně o 13 % prohrála.

Anketa Který diskusní pořad je nejlepší? Otázky Václava Moravce (ČT) 0% Partie Terezie Tománkové (Prima) 85% Za pět minut dvanáct (Nova) 15% hlasovalo: 27 lidí

Také poznamenal, že poznámka o tom, že bude diktátor, byla žertovná. Hodlá se zaměřit zejména na energetiku, kde svůj přístup popsal jako „kopej, zlato, kopej“, tedy podpora pro ropný a plynový průmysl. A na již zmíněnou ochranu hranic. Nelegální migranty hodlá deportovat. Při té příležitosti zmínil prezidenta Eisenhowera, který také deportoval nelegální migranty. „Když je vysadili u hranic, tak se vrátili. Když je vysadili 2000 mil od hranic, tak už se nevrátili,“ prohlásil Trump a dodal, že už se nemůže opakovat to, co se stalo v New Yorku, tedy že gang nelegálních migrantů zbije policisty.

Kromě toho se hodlá zaměřit i na obchodní soupeření s Čínou, stejně jako minule chce používat cla a sankce. Trump prohlásil, že se Si Ťin-pchingem vycházel skvěle, když byl v úřadu a že tehdy Čína Ameriku respektovala. Dostal otázku, zda by zasáhl, kdyby Čína napadla Tchaj-wan. Na to odmítl odpovědět s tím, že to by omezilo jeho vyjednávací možnosti. „O těhle věcech nemluvím, oni vědí, co dělám a za čím si stojím, a nebudeme mít problém,“ řekl ještě k Číně.

Třetí světová válka? Klidně do listopadu

Anketa Funguje náš stát dobře? Jste spokojeni s úřady, zdravotnictvím, sociálními službami apod.? Ano 0% Částečně ano 1% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 15060 lidí

Došlo i na téma výběru viceprezidenta. Bývalý prezident zmínil senátora Tima Scotta, nicméně kandidátů na tuto pozici je prý mnoho. Popřel ovšem, že by kontaktoval Roberta F. Kennedyho mladšího. Pokud jde o to, že kolem něho budou lidé, kteří ho budou chtít využívat, Trump má za to, že to se stává každému prezidentovi a argumentoval, že on na rozdíl od ostatních takové lidi vyhodil. Uvedl, že pod ním se Republikánská strana mění, prý ho hodlá podpořit i lídr senátních republikánů Mitch McConnel. Řekl, že může „flipnout“ (tedy dostat na svou stranu – pozn. red.) i tradičně demokratický New York nebo i jiné státy vzhledem k tomu, jak špatná je situace ohledně kriminality.

Fotogalerie: - Stvrzeno podpisem

„Tahle země upadá, tento národ upadá a je to kvůli nekompetentním lidem, jako je Biden. Kdo chce otevřené hranice? Kdo chce vysoké úrokové míry? Kdo chce špatné vzdělání? Kdo chce tohle všechno? Kdo chce woke (progresivistickou) armádu?“ ptal se Trump a dodal, že je mu čest být obžalován, protože to dělá kvůli lidem. Zvažoval také další kandidáty, kteří by proti němu mohli nastoupit. Např. guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma, ale ten by prý byl snadný soupeř kvůli tomu, jak špatná je situace v Kalifornii.

Podle Trumpa je devět měsíců dlouhá doba a do listopadu ještě může vypuknout třetí světová válka. „Protože tam máme někoho, kdo tu práci nedělá pořádně. Nemá respekt ve světě, smějí se mu,“ shrnul prezidentství Joea Bidena.

Psali jsme: Až vyhraje Trump… Kavárna už má plán pro ČR. Drastický Trump, vítězství pro Ukrajinu i Evropu. Drulák odhalil zákulisí „Protizákonné.“ Ale guvernér Texasu dál natahuje drát. Trump jásá Skoro 10 tisíc migrantů denně! Biden představil dohodu. Trump křičí vzteky, když ji viděl

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama