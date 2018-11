Tři dny před ustavujícím jednáním zastupitelstva Berouna strany stále jednají

„Zatím pořád ještě jednáme. Jasno bude až v pondělí,“ řekla dnes ČTK volební jednička ODS Soňa Chalupová. Podle některých zpráv by se vítězní Nezávislí Berouňáci mohli spojit s ODS, ANO a ČSSD. Lídr Nezávislých Berouňáků Dušan Tomčo to ale nepotvrdil. „To je jedna z variant, která by možná byla, ale bohužel není nic dojednáno, jednáme pořád dál,“ řekla Chalupová.