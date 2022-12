Trochu silné kafe, ne? Okamura jen koukal, jak se hejtman Kuba rozjel

V první hodině nedělní Partie CNN Prima News se střetli jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) a předseda SPD Tomio Okamura. Ve studiu bylo chvílemi pořádně dusno. Okamura tepal vládu Petra Fialy (ODS). Hned v úvodu upozornil na jednu „velkou Fialovu chybu“. Ale Kuba vyrazil do protiútoku a naznačil, že když už Okamura říká A, měl by říct také B. A protože se k tomu Okamura neměl, udělal to Kuba sám. Vystoupil tak důrazně, že se na konci pořadu Okamura už jen bránil slovy „to je trochu silné kafe, ne?“.

Martin Kuba již na konci srpna volal po zastropování cen energií a dnes je podle svých vlastních slov spokojen s tím, jak vláda situaci řeší. Upozornil, že žádné přijaté řešení, ani to české, ani jiné, není zadarmo. Musíme si uvědomit, že Evropa si uškodila, když trvala na tom, že energie musí být především co nejzelenější,“ poznamenal s tím, že se opomíjely otázky energetické bezpečnosti.

Okamura žádal, že je třeba zastropovat ceny elektřiny už u výrobců, nikoli u prodejců. „To byla velká chyba Petra Fialy (ODS). Takže nejenže to udělal pozdě, ale ještě špatně,“ zdůraznil Okamura. A hned poukázal na to, že na Slovensku mají elektřinu levnější než v Česku a pokud i v Česku chceme levnější elektřinu, pak podle Okamury musíme zestátnit ČEZ. „Vyšlo by to asi na 200 miliard,“ odhadoval Okamura. „My v meziročním srovnání máme nejprudší zdražení elektřiny v celé EU. Je to o 62 %. Já chápu, že tady pan Kuba hájí vládu ODS, ale my dlouhodobě říkáme, že to je na okamžitou rezignaci,“ hřímal ve studiu Okamura.

Poukazoval, že v Německu to zastropovali na polovičních cenách toho, kde je zastropovala vláda česká. A že kupříkladu ve Francii je mnohem nižší inflace než v Česku.

Kuba konstatoval, že Okamura je opoziční politik a úkolem opozice je kritizovat vládu. „Ale mě trochu mrzí, že se to trochu mění v to strašení,“ povzdechl si Kuba.

„Ti, kdo nejvíc rozdělují společnost a straší lidi, tak to je vláda Petra Fialy. My už dlouho tlačíme vládu, aby už konečně něco dělala. Pokud někdo straší lidi, tak to jsou výroky Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), že vláda tu není pro lidi,“ nešetřil ostrými slovy Okamura.

A trval na tom, že neschopnost Fialovy vlády tvrdě dopadá i na rozpočty měst. Jako předseda SPD to prý vidí např. na Děčínu, kde kupříkladu náklady na provozování veřejné dopravy významně rostou, a takovýmto městům by měla pomoct právě vláda.

Kuba ve vysílání nabízel trochu jiný pohled. Upozornil, že Česko čelí ekonomické a energetické krizi a pro obyvatele ČR to není lehké, ale pořád platí, že ve střední a západní Evropě se mají lidé poměrně slušně v porovnání s jinými částmi světa. Tak to vidí Kuba, podle nějž je zapotřebí říkat i toto a jen nestrašit veřejnost, jak to dělá SPD. „Já bych poprosil jak kolegy z opozice, tak kolegy z koalice, aby přibrzdili v tomhle strašení. I ve strašení svetrama. Protože v Česku se pořád žije relativně dobře, lidé mají např. dostupnou kvalitní zdravotní péči,“ poznamenal Kuba.

„Včera ratingové agentury snížily hodnocení Francie, protože ony říkají, že takto masivní podpora, jakou Francie poskytuje, není udržitelná dlouhodobě,“ podotkl.

Upozornil, že česká vláda na růstu cen energií nenese vinu, jen se snaží řešit složitou situaci, která dopadá na celou republiku. „Vy nemůžete zastropovat cenu elektřiny u výrobců, pokud hrozí, že oni tu elektřinu mohou prodat jinde. Ty firmy se musí chovat s péčí řádného hospodáře, a platí to i o ČEZu. Firmy nemohou říct, že v České republice budou prodávat za polovinu ceny, když v jiných zemích mohou prodávat za dvojnásobek,“ upozornil Kuba.

Okamura v té souvislosti žádal, že se má zákon změnit tak, aby bylo možné ČEZu nařídit, aby českým lidem prodával českou levnou elektřinu. Upozornil, že Německo chce do své ekonomiky pumpovat stovky miliard eur – a je na české vládě, aby také přijala národní řešení energetické krize, protože na evropské úrovni se podle Okamury společné řešení energetické krize nenajde.

Kuba připomněl, že hledat evropské řešení je složité. Upozornil, že Česko leží uprostřed Evropy a sice má dostatek vlastní elektřiny, ale musí brát v potaz mnoho často i protichůdných faktorů.

„Já jsem pro to, aby se po vzoru demokratického Rakouska, demokratického Maďarska, demokratického Německa dojednal přímý kontrakt s Ruskem. Říkám od počátku, že my musíme mít na zřeteli potřeby českých občanů. A jsem rád, že už i francouzský prezident Emmanuel Macron volá po tom, že je zapotřebí zahájit mírová jednání. My to říkáme od počátku; a teď to říká už i Macron,“ nechal se slyšet Okamura.

Kuba zmínil, že kvůli válečné situaci na Ukrajině takto postupovat nelze. „Mně to připadá, jako by německá armáda odjížděla z Lidic a my jsme tady říkali, že je potřeba se s touto armádou dohodnout na cenách plynu,“ prohlásil Kuba směrem k Okamurovi.

A pokračoval. „Podporovatelé SPD mají na profilech na sociálních sítích českou vlaječku. Já vás chci upozornit, že kdyby se Čechoslováci po roce 1938 chovali tak, jak se dneska chováte vy, tak my tu dneska už tu českou vlajku nemáme. Měli bychom tady všude vlajku německou,“ vyjádřil svůj názor Kuba. „Když jsme u toho Maďarska, tak já nevidím, že by tam byla nižší inflace než v Česku. Já naopak vidím, že tam mívají nedostatek pohonných hmot u pump.“

Okamura řekl, že plyn z Ruska chce kupovat jen tuto zimu, pak už ne. „Já jsem už v minulém volebním období říkal, že nesmíme být závislí na jednom zdroji plynu. A Petr Fiala z ODS se mi tehdy smál. Andreje Babiše to nezajímalo. Já jsem byl ten, kdo před tím varoval. Ale teď jsem mluvil o plynu na tuto zimu,“ řekl.

Odmítl také kritiku, že by se nechoval vlastenecky. Zdůraznil, že jako místopředseda Poslanecké sněmovny jezdil pravidelně např. do Lidic, ale Petra Fialu tam nikdy neviděl, takže ODS by si z Okamurova pohledu nejprve měla zamést před vlastním prahem.

V závěru pořadu se Okamura jal vysvětlovat, proč by lidé, kteří chtějí volit Andreje Babiše, měli volit raději prezidentského kandidáta SPD Jaroslava Baštu.

„Andrej Babiš prosazoval povinné očkování, SPD je proti. Andrej Babiš hlasoval pro přijetí uprchlíků z Afghánistánu, my jsme byli proti. Andrej Babiš je zásadním odpůrcem vyhlášením referenda o vystoupení z EU, aby o tom čeští občané mohli rozhodnout. Andrej Babiš hlasoval pro to, aby se na českém území mohli cvičit Ukrajinští vojáci. Ale oni se potom vrátí a budou dál zabíjet, proto my jsme byli proti. Tady vidíte, že v těch zásadních otázkách postupuje Andrej Babiš stejně jako vláda Petra Fialy . Proto jediným skutečným opozičním kandidátem je Jaroslav Bašta,“ hřímal Okamura.

A Kuba se neudržel. „Já se chci zeptat na jednu věc. Shodneme se na tom, že českoslovenští vojáci, kteří se cvičili ve velké Británii a poté bránili vlastní zemi, že to byli vlastenci? Shodneme se na tom? Pokud ano, tak nevím, jak tady můžete říkat, že ukrajinští vojáci budou na svém území vraždit. Oni budou bránit vlastní zemi,“ zesílil hlas Kuba. „Já si myslím, že vy se tady chováte jako Chamberlein v roce 1938,“ pokračoval Kuba.

„Tak to je trochu silné kafe, ne?“ ohradil se Okamura.

„Není to silné kafe, protože ti Ukrajinci tam půjdou bránit svoji zemi,“ nedal se Kuba.

