Troubové? Kalousek se obořil na Havlíčka. Jde o mrtvé

Karel Havlíček se rozhodl, že dá nahlédnout voličům do své mysli. Prozradil jim, že je vlastně rád, když mu lidé nedávají za to, co dělá, protože to naznačuje, že vlastně svou práci dělá dobře.

„Čím víc nadávek, tím víc je to potvrzení, že to děláme dobře, protože nejhorší je, když o nás nikdo nemluví, když nám nikdo nenadává. A úplně nejhorší by bylo to, kdyby nám někteří troubové říkali, že to děláme dobře. To je ta nejhorší věc, jaká by mohla nastat. Takže se do nás klidně trefujte. Dá se s tím žít,“ pravil Havlíček.

A Kalousek se neudržel a musel na Havlíčkova slova reagovat.

„Vaše hloupá arogance přesáhla všechny meze, Karle Havlíčku. 25 tisíc rodin zasažených úmrtím kvůli vládní neschopnosti jsou podle vás troubové?“ otázal se na Twitteru.

Ministr Havlíček: “ Nejhorší by bylo, kdyby nám troubové říkali, že to děláme dobře. My to dobře děláme.” Vaše hloupá arogance přesáhla všechny meze, @KarelHavlicek. 25 tisíc rodin zasažených úmrtím kvůli vládní neschopnosti jsou podle vás troubové? pic.twitter.com/12vLugVnNd — Miroslav Kalousek (@kalousekm) March 28, 2021

