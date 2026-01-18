Trump chce ponížit Evropany, o Grónsko mu nejde. Podle analytika je může skamarádit s Putinem

18.01.2026 9:30 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Napětí mezi evropskými partnery a Spojenými státy kvůli Grónsku nepolevuje. Prezident USA Donald Trump dokola opakuje, že Američané Grónsko opravdu potřebují a když jim ho Evropané upírají, ohrožují tím vlastně celý svět. Tak to vidí současný nájemník Bílého domu. Bezpečnostní analytik Tyler Weaver tvrdí, že už před rokem měl Trump udělat něco úplně jiného. Teď se prý jen předvádí před Evropany a chce je ponížit.

Trump chce ponížit Evropany, o Grónsko mu nejde. Podle analytika je může skamarádit s Putinem
Foto: Repro Youtube
Popisek: Setkání Trumpa s Putinem na Aljašce

Anketa

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?

2%
97%
1%
hlasovalo: 17734 lidí
Trump dál tlačí na své evropské spojence a dává jasně najevo, že hodlá získat Grónsko. Obří ostrov je přitom stále autonomní součástí Dánského království. Jinými slovy patří členské zemi EU a americkému spojenci v rámci NATO. Trump přesto uvalil cla na země, které mu z jeho pohledu ve věci Grónska odporují.

Agentura Reuters upozornila, že Evropská unie se hodlá počínáním Donalda Trumpa neprodleně zabývat. Už dnes má proběhnout důležitá schůzka. „Velvyslanci 27 zemí Evropské unie se v neděli sejdou na mimořádné schůzce poté, co americký prezident Donald Trump slíbil vlnu zvyšování cel na evropské spojence, dokud Spojeným státům nebude dovoleno koupit Grónsko,“ napsala agentura Reuters.

EU momentálně předsedá Kypr a právě kyperští politici schůzku svolali. Na 17. hodinu středoevropského času. Schůzku se odehraje ve chvíli, kdy už na půdě Grónska stojí nejen dánské, ale také britské, francouzské a německé jednotky. A nejen ony.

A americký prezident Donald Trump se zlobí. „Po mnoho let jsme dotovali Dánsko, všechny země Evropské unie a další země tím, že jsme jim neúčtovali cla ani žádné jiné formy poplatků. Nyní, po staletích, je čas, aby nám Dánsko oplatilo laskavost – v sázce je světový mír! Čína a Rusko chtějí Grónsko a Dánsko s tím nemůže nic dělat. V současné době mají k dispozici dvě psí spřežení jako ochranu, jedno z nich bylo přidáno nedávno. Pouze Spojené státy americké pod vedením PREZIDENTA DONALDA J. TRUMPA mohou hrát tuto hru, a to velmi úspěšně!“ zdůraznil 47. prezident USA na své sociální síti Truth Social.

Kroutil hlavou nad tím, že několik zemí EU poslalo do Grónska své vojáky. Označil tuto akci za nebezpečnou.

„Nikdo se nedotkne tohoto posvátného kousku země, zejména proto, že je v sázce národní bezpečnost Spojených států a celého světa. Navíc Dánsko, Norsko, Švédsko, Francie, Německo, Spojené království, Nizozemsko a Finsko podnikly cestu do Grónska za neznámým účelem. To je velmi nebezpečná situace pro bezpečnost a přežití naší planety. Tyto země, které hrají tuto velmi nebezpečnou hru, vystavily svět riziku, které je neudržitelné a neúnosné. Proto je nezbytné, aby v zájmu ochrany globálního míru a bezpečnosti byla přijata silná opatření, která tuto potenciálně nebezpečnou situaci rychle a bez pochyb ukončí,“ zdůraznil Trump.

Jedním dechem dodal, že Dánsku, Norsku, Švédsku, Francii, Německu, Spojenému království, Nizozemsku a Finsku bude účtováno 10% clo na veškeré zboží zasílané do USA. Trump současně pohrozil, že cla se od 1. června zvýší na 25 % a tato cla podle současného nájemníka Bílého domu zůstanou v platnosti do té doby, až Spojené státy získají Grónsko.

„Spojené státy se o tuto transakci snaží již více než 150 let. Mnoho prezidentů se o to pokusilo, a to z dobrých důvodů, ale Dánsko vždy odmítlo. Nyní, kvůli Zlaté kupoli a moderním zbraňovým systémům, jak útočným, tak obranným, je potřeba ZÍSKAT Grónsko obzvláště důležitá. V současné době se na bezpečnostní programy související s ‚kupolí‘ vynakládají stovky miliard dolarů, včetně možné ochrany Kanady, a tento velmi brilantní, ale vysoce komplexní systém může fungovat na maximum svého potenciálu a účinnosti, pokud jde o úhly, míry a hranice, pouze pokud je do něj zahrnuto toto území,“ poznamenal Trump s odkazem na tzv. Golden Dome.

Anketa

Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?

59%
1%
38%
2%
hlasovalo: 12145 lidí
Má jít o systém protiraketové obrany, který má zastavit i hypersonické střely. Inspiraci pro něj Trump našel v tzv. Iron Dome, v překladu, v železné kupoli, což je systém protivzdušné obrany vybudovaný v Izraeli. Relativně efektivní, ale také drahý systém ochrany židovského státu.  Trump počítá s tím, že by se celý systém opíral i o komponenty umístěné ve vesmíru.

Trump na své sociální síti zdůraznil, že USA jsou otevřeny jednat o získání Grónska. „Spojené státy americké jsou okamžitě připraveny jednat s Dánskem a/nebo kteroukoli z těchto zemí, které tolik riskovaly, navzdory všemu, co jsme pro ně udělali, včetně maximální ochrany, po tolik desetiletí. Děkuji za vaši pozornost věnovanou této záležitosti!“ uzavřel stávající prezident USA své vyjádření.

Americký bezpečnostní analytik Tyler Weaver tvrdí, že Trump dělá chybu, ale z jiného důvodu, než se všeobecně míní. A naznačil mu cestu. Cestu podobnou té, jakou zvolili Rusové na Krymu v roce 2014. Rusové postupovali prakticky tak, jak Trumpovi radí Weaver, jen Ukrajině za uloupený Krym nezaplatili vůbec nic.

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

91%
7%
2%
hlasovalo: 47057 lidí
„Kdybychom prostě před rokem vysadili v Nuuku parašutisty, vztyčili americkou vlajku a informovali místní úřady, že se jedná o americké území, dnes by tato krize už dávno skončila. Symbolická místní posádka by se okamžitě vzdala. Dánové by reagovali zmateně, ne pobouřeně, a my bychom podepsali smlouvu a zaplatili jim nějaké peníze, aby si po našem činu zachovali tvář. Teď však naverbovali polovinu evropského NATO, nasadili mnohonárodní jednotky jako spouštěč a upevnili svou pozici.,“ napsal Weaver na sociální síti X.

Weaver má za to, že Trump dělá chybu, když se s Evropany snaží vést obchodní válku prostřednictvím zavádění cel, protože to je na který jsou Evropané už zvyklí. Analytik má za to, že Trumpovi nejde ani tak o Grónsko jako spíše o to EU ponížit a ukázat, kdo je skutečným pánem. A i velice rusofobní Evropané by v takové situaci mohli dopět k závěru, že se snažili vyhovět špatnému partnerovi. „Není to Vladimir Putin, kdo na VKontakte píše, že chce území členského státu EU a NATO, je to Donald Trump, kdo to píše na Truth Social. Ukrajina není členem EU ani NATO a Rusové již mnohokrát prohlásili, že nemají žádné územní nároky na západní Evropu,“ připomíná.

„Mám podezření, že Trump Evropany hluboce opovrhuje a chce vidět, jak se před ním evropští lídři poníženě klaní. V tuto chvíli si ani nemyslím, že jde o Grónsko (USA tam stejně mají dojednaná rozsáhlá práva pro případnou vojenskou akci a kdyby šlo o skutečnou nouzovou situaci, udělali bychom to už před rokem), je to doslova jen způsob, jak se předvádět před Evropou," prohlásil analytik Weaver.

 

Psali jsme:

Štěpán Kotrba: Zdroje, námořní cesty, obrana. O co všechno se hraje
Varování Jana Schneidera. Veřejnoprávní média chtějí zarazit klín do koalice
Nedáte Grónsko, tak budete platit. Trump sundal rukavice
Fico s Ruskem riskuje. I u Trumpa, tvrdí politolog

 

Zdroje:

https://t.co/S1l9trvAnp

https://t.co/VWkX3L2uHd

https://twitter.com/ArmchairW/status/2012591780974260585?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.reuters.com/world/europe/eu-calls-emergency-envoys-meeting-sunday-after-trump-vows-tariffs-linked-2026-01-17/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

cla , Dánsko , ekonomika , EU , Finsko , Izrael , Kanada , Německo , rakety , Rusko , Ukrajina , USA , zahraničí , Velká Británie , Švédsko , Grónsko , x , zbraně , clo , Reuters , Trump , France , obchodní válka , Truth Social , Iron Dome. Golden Dome , Zlatá kupole

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měl by podle vašeho názoru Trump v Grónsku postupovat tak, jak mu radí Tyler Weaver?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Mgr. Igor Červený byl položen dotaz

Vážený pane Červený

Dobrý den, četla jsem zde vaši odpověď, kde prezentujete své úspěchy. Nemyslíte, že kdybyste už konečně vyřešili celou tu věc s Turkem, víc by se pak řešilo, co děláte? Na co čekáte, že prezident změní názor? Proč by to dělal? A jestli tak chcete Turka za ministra, mě je to upřímně jedno, kdo jím bu...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 18 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Štěpán Kotrba: Zdroje, námořní cesty, obrana. O co všechno se hraje

4:44 Štěpán Kotrba: Zdroje, námořní cesty, obrana. O co všechno se hraje

Na co bude Trumpovi Grónsko? Na to se mnozí ptají. Odpověď může nabídnout rozsáhlá analýza v magazín…