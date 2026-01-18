Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Agentura Reuters upozornila, že Evropská unie se hodlá počínáním Donalda Trumpa neprodleně zabývat. Už dnes má proběhnout důležitá schůzka. „Velvyslanci 27 zemí Evropské unie se v neděli sejdou na mimořádné schůzce poté, co americký prezident Donald Trump slíbil vlnu zvyšování cel na evropské spojence, dokud Spojeným státům nebude dovoleno koupit Grónsko,“ napsala agentura Reuters.
EU momentálně předsedá Kypr a právě kyperští politici schůzku svolali. Na 17. hodinu středoevropského času. Schůzku se odehraje ve chvíli, kdy už na půdě Grónska stojí nejen dánské, ale také britské, francouzské a německé jednotky. A nejen ony.
A americký prezident Donald Trump se zlobí. „Po mnoho let jsme dotovali Dánsko, všechny země Evropské unie a další země tím, že jsme jim neúčtovali cla ani žádné jiné formy poplatků. Nyní, po staletích, je čas, aby nám Dánsko oplatilo laskavost – v sázce je světový mír! Čína a Rusko chtějí Grónsko a Dánsko s tím nemůže nic dělat. V současné době mají k dispozici dvě psí spřežení jako ochranu, jedno z nich bylo přidáno nedávno. Pouze Spojené státy americké pod vedením PREZIDENTA DONALDA J. TRUMPA mohou hrát tuto hru, a to velmi úspěšně!“ zdůraznil 47. prezident USA na své sociální síti Truth Social.
Kroutil hlavou nad tím, že několik zemí EU poslalo do Grónska své vojáky. Označil tuto akci za nebezpečnou.
„Nikdo se nedotkne tohoto posvátného kousku země, zejména proto, že je v sázce národní bezpečnost Spojených států a celého světa. Navíc Dánsko, Norsko, Švédsko, Francie, Německo, Spojené království, Nizozemsko a Finsko podnikly cestu do Grónska za neznámým účelem. To je velmi nebezpečná situace pro bezpečnost a přežití naší planety. Tyto země, které hrají tuto velmi nebezpečnou hru, vystavily svět riziku, které je neudržitelné a neúnosné. Proto je nezbytné, aby v zájmu ochrany globálního míru a bezpečnosti byla přijata silná opatření, která tuto potenciálně nebezpečnou situaci rychle a bez pochyb ukončí,“ zdůraznil Trump.
Jedním dechem dodal, že Dánsku, Norsku, Švédsku, Francii, Německu, Spojenému království, Nizozemsku a Finsku bude účtováno 10% clo na veškeré zboží zasílané do USA. Trump současně pohrozil, že cla se od 1. června zvýší na 25 % a tato cla podle současného nájemníka Bílého domu zůstanou v platnosti do té doby, až Spojené státy získají Grónsko.
„Spojené státy se o tuto transakci snaží již více než 150 let. Mnoho prezidentů se o to pokusilo, a to z dobrých důvodů, ale Dánsko vždy odmítlo. Nyní, kvůli Zlaté kupoli a moderním zbraňovým systémům, jak útočným, tak obranným, je potřeba ZÍSKAT Grónsko obzvláště důležitá. V současné době se na bezpečnostní programy související s ‚kupolí‘ vynakládají stovky miliard dolarů, včetně možné ochrany Kanady, a tento velmi brilantní, ale vysoce komplexní systém může fungovat na maximum svého potenciálu a účinnosti, pokud jde o úhly, míry a hranice, pouze pokud je do něj zahrnuto toto území,“ poznamenal Trump s odkazem na tzv. Golden Dome.
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Anketa
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Trump na své sociální síti zdůraznil, že USA jsou otevřeny jednat o získání Grónska. „Spojené státy americké jsou okamžitě připraveny jednat s Dánskem a/nebo kteroukoli z těchto zemí, které tolik riskovaly, navzdory všemu, co jsme pro ně udělali, včetně maximální ochrany, po tolik desetiletí. Děkuji za vaši pozornost věnovanou této záležitosti!“ uzavřel stávající prezident USA své vyjádření.
Americký bezpečnostní analytik Tyler Weaver tvrdí, že Trump dělá chybu, ale z jiného důvodu, než se všeobecně míní. A naznačil mu cestu. Cestu podobnou té, jakou zvolili Rusové na Krymu v roce 2014. Rusové postupovali prakticky tak, jak Trumpovi radí Weaver, jen Ukrajině za uloupený Krym nezaplatili vůbec nic.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Weaver má za to, že Trump dělá chybu, když se s Evropany snaží vést obchodní válku prostřednictvím zavádění cel, protože to je na který jsou Evropané už zvyklí. Analytik má za to, že Trumpovi nejde ani tak o Grónsko jako spíše o to EU ponížit a ukázat, kdo je skutečným pánem. A i velice rusofobní Evropané by v takové situaci mohli dopět k závěru, že se snažili vyhovět špatnému partnerovi. „Není to Vladimir Putin, kdo na VKontakte píše, že chce území členského státu EU a NATO, je to Donald Trump, kdo to píše na Truth Social. Ukrajina není členem EU ani NATO a Rusové již mnohokrát prohlásili, že nemají žádné územní nároky na západní Evropu,“ připomíná.
„Mám podezření, že Trump Evropany hluboce opovrhuje a chce vidět, jak se před ním evropští lídři poníženě klaní. V tuto chvíli si ani nemyslím, že jde o Grónsko (USA tam stejně mají dojednaná rozsáhlá práva pro případnou vojenskou akci a kdyby šlo o skutečnou nouzovou situaci, udělali bychom to už před rokem), je to doslova jen způsob, jak se předvádět před Evropou," prohlásil analytik Weaver.
Okay, real talk. This is a huge failure of American strategy, but not for the reasons you think.??— Armchair Warlord (@ArmchairW) January 17, 2026
Had we simply landed paratroopers in Nuuk a year ago, hoisted the US flag and informed the local authorities they were a US territory now this crisis would be long-over. The… https://t.co/S1l9trvAnp pic.twitter.com/VWkX3L2uHd
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.