Trump našel po Íránu nového nepřítele. Uvnitř USA

22.03.2026 17:17 | Monitoring
autor: Karel Výborný

Po eskalaci konfliktu s Íránem přišel Donald Trump s ostrým výrokem, který míří přímo dovnitř Spojených států. Za největší hrozbu označil vlastní politickou opozici. Současně roste napětí i mezi USA a spojenci v NATO. Jak přiznal šéf aliance Mark Rutte, Washington tlačí na rychlejší zapojení do operací kolem strategického Hormuzského průlivu.

Foto: screen síť X
Popisek: Trump při Projevu o stavu Unie

Americký prezident Donald Trump znovu přitvrdil. Po eskalaci konfliktu s Íránem označil za největší hrozbu pro Spojené státy nikoli zahraniční protivníky, ale vlastní politickou opozici. „Teď, po smrti Íránu, je největším nepřítelem Ameriky radikální levice, vysoce neschopná Demokratická strana!“ napsal Trump na své síti Truth Social, jak informuje Fox News.

Jeho výrok přichází v době, kdy Spojené státy čelí nejen napětí na Blízkém východě, ale i vleklým sporům doma. Demokraté například tlačí na změny ve financování ministerstva vnitřní bezpečnosti, zatímco administrativa pokračuje v tvrdé imigrační politice.

Napětí se však neodehrává jen uvnitř USA. Trump zároveň ostře kritizuje spojence v NATO.

Generální tajemník aliance Mark Rutte v rozhovoru pro Fox News připustil, že americký prezident je „rozzlobený“ na evropské státy a další partnery. Podle něj mají být příliš pomalí v zapojení do operací zaměřených na znovuotevření strategického Hormuzského průlivu. „Vím, že prezident byl rozzlobený, protože má pocit, že spojenci postupují příliš pomalu,“ uvedl Rutte.

Zároveň ale dodal, že se situace mění. Podle něj se už více než dvacet zemí, většinou z NATO, zapojuje do snahy zajistit průchodnost klíčové námořní tepny, kudy proudí významná část světové ropy. K iniciativě se mají připojit i další státy mimo alianci, včetně Japonska, Jižní Koreje, Austrálie nebo Spojených arabských emirátů.

Spojené státy tak čelí dvojímu tlaku – rostoucímu napětí v zahraničí i ostrým politickým střetům doma. A jak naznačují Trumpova slova, právě vnitřní rozdělení považuje nyní za největší hrozbu.

Zdroje:

https://www.foxnews.com/live-news/us-iran-israel-war-latest-march-22

