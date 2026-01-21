Trump ne a ne uhnout. Z Evropy zní výhrůžky i nářek

Evropská unie se připravuje odpovědět na hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa týkající se anexe Grónska, které je autonomní součástí Dánska. Trumpovo oznámení o uvalení 10% cla na dovoz z osmi evropských zemí – Francie, Německa, Dánska, Nizozemska, Velké Británie, Norska, Švédska a Finska –, pokud budou odporovat americkému převzetí ostrova, vyvolalo silnou kritiku evropských lídrů. Proto nyní evropští lídři zvažují aktivaci tzv. Anti-Coercion Instrument (ACI), označovaného jako „obchodní bazuka“. Případná opatření zahrnují uvalení cel, omezení exportu strategického zboží i vyloučení amerických firem z veřejných zakázek.
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Anketa
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Americký prezident Donald Trump dále zesílil tlak hrozbou 200% cla na francouzské víno a šampaňské, což přimělo Francouze a Němce ke sjednocení v podpoře razantních opatření. Podle diplomatických zdrojů se evropští lídři na mimořádném summitu v Bruselu shodli na tom, že je nutné připravit všechny scénáře včetně okamžitého uvalení cel na americký export v hodnotě 93 miliard eur. Mohlo by k tomu dojít ještě před dokončením procesu ACI, který vyžaduje podporu nejméně 15 členských států.
US President Donald Trump descends on Davos for a showdown with European leaders as his bid to seize Greenland threatens to tear the transatlantic alliance apart.— Mick Caul (@caulmick) January 21, 2026
Mr Trump mocked Europeans a day before heading to the World Economic Forum, amid tensions over the fate of the… pic.twitter.com/Z95Ygw27NC
Jedním z hlavních zastánců tvrdé odpovědi je francouzský prezident Emmanuel Macron. Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu označil Trumpova cla za „zbytečnou agresivitu“ a prohlásil, že upřednostňuje „respekt před šikanou“ a „právní stát před brutalitou“. Dále USA obvinil z pokusu „oslabit a podřídit si Evropu“ tím, že požadují „maximální ústupky“, a kritizoval posun ke „světu bez pravidel“.
We prefer science to conspiracy theories, rule of law to rule of force, dialogue to threats.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 20, 2026
Nous préférons la science au complotisme, l’État de droit à la loi du plus fort, le dialogue aux menaces. pic.twitter.com/e4qK6mdFsa
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová označila Trumpovu hrozbu 10% cly za „chybu“. Připomněla, že EU a USA uzavřely obchodní dohodu v červenci minulého roku. „V politice stejně jako v byznysu je dohoda dohodou. Když si přátelé podají ruce, musí to něco znamenat,“ řekla von der Leyenová v Davosu. Potom varovala před „sestupnou spirálou“ v transatlantických vztazích, která by prospěla společným protivníkům. Slíbila „neústupnou, sjednocenou a proporcionální“ odpověď EU.
Geopolitical shocks can - and must - be an opportunity for Europe.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 20, 2026
The seismic shift underway makes it both possible & necessary to build a new European independence.
From security to the economy.
From defence to democracy.
Europe is gathering speed ↓ https://t.co/aLU0vo76Wn
Země NATO hrozí jinému členovi vojenskou invazí
Německo, které bývá vůči obchodním válkám tradičně opatrné, se přidalo k Francii. „Máme k dispozici sadu nástrojů a souhlasíme, že je nechceme používat. Ale pokud budeme muset, pak je použijeme,“ prohlásil kancléř Friedrich Merz.
Podpora přichází i z průmyslových kruhů. Sdružení německých strojírenských firem VDMA vyzývá ke zvážení ACI, a to navzdory potenciálním dopadům na evropský průmysl.
Belgický premiér Bart De Wever varoval, že Evropa stojí „na křižovatce“ a že bylo překročeno „tolik červených čar“. „Země NATO hrozí jinému členovi vojenskou invazí,“ řekl a dodal, že „80 let atlantismu by mohlo skončit“.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová zdůraznila touhu po spolupráci místo konfliktu, zatímco grónský premiér Jens-Frederik Nielsen považuje použití vojenské síly za „nepravděpodobné, ale možné“.
Krize ohledně Grónska ohrožuje nejen obchodní vztahy, ale i samotnou existenci NATO. Trumpova rétorika o nutnosti ovládnutí ostrova pro národní bezpečnost vyvolává obavy z rozpadu transatlantické aliance. EU zvažuje pozastavení ratifikace červencové obchodní dohody s USA a aktivaci odvetného nástroje, který by omezil americký přístup k veřejným zakázkám, investicím a digitálním službám.
Země jako Itálie a Polsko preferují deeskalaci. Situace je přesto považována za vážnější, než předchozí obchodní spory.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.