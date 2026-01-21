Trump ne a ne uhnout. Z Evropy zní výhrůžky i nářek

21.01.2026 10:25 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Bezradní evropští lídři zvažují, jak americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi zabránit v převzetí Grónska a v uvalení 10% cla na zboží z osmi evropských zemí. Padl návrh na aktivaci tzv. obchodní bazuky, tedy drastických ekonomických opatření, která zahrnují uvalení cel, omezení exportu strategického zboží i vyloučení amerických firem z veřejných zakázek.

Trump ne a ne uhnout. Z Evropy zní výhrůžky i nářek
Foto: Youtube
Popisek: Emmanuel Macron při svém projevu v Davosu

Evropská unie se připravuje odpovědět na hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa týkající se anexe Grónska, které je autonomní součástí Dánska. Trumpovo oznámení o uvalení 10% cla na dovoz z osmi evropských zemí – Francie, Německa, Dánska, Nizozemska, Velké Británie, Norska, Švédska a Finska –, pokud budou odporovat americkému převzetí ostrova, vyvolalo silnou kritiku evropských lídrů. Proto nyní evropští lídři zvažují aktivaci tzv. Anti-Coercion Instrument (ACI), označovaného jako „obchodní bazuka“. Případná opatření zahrnují uvalení cel, omezení exportu strategického zboží i vyloučení amerických firem z veřejných zakázek. 

Anketa

Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?

58%
1%
38%
3%
hlasovalo: 13228 lidí

Americký prezident Donald Trump dále zesílil tlak hrozbou 200% cla na francouzské víno a šampaňské, což přimělo Francouze a Němce ke sjednocení v podpoře razantních opatření. Podle diplomatických zdrojů se evropští lídři na mimořádném summitu v Bruselu shodli na tom, že je nutné připravit všechny scénáře včetně okamžitého uvalení cel na americký export v hodnotě 93 miliard eur. Mohlo by k tomu dojít ještě před dokončením procesu ACI, který vyžaduje podporu nejméně 15 členských států.

Jedním z hlavních zastánců tvrdé odpovědi je francouzský prezident Emmanuel Macron. Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu označil Trumpova cla za „zbytečnou agresivitu“ a prohlásil, že upřednostňuje „respekt před šikanou“ a „právní stát před brutalitou“. Dále USA obvinil z pokusu „oslabit a podřídit si Evropu“ tím, že požadují „maximální ústupky“, a kritizoval posun ke „světu bez pravidel“.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová označila Trumpovu hrozbu 10% cly za „chybu“. Připomněla, že EU a USA uzavřely obchodní dohodu v červenci minulého roku. „V politice stejně jako v byznysu je dohoda dohodou. Když si přátelé podají ruce, musí to něco znamenat,“ řekla von der Leyenová v Davosu. Potom varovala před „sestupnou spirálou“ v transatlantických vztazích, která by prospěla společným protivníkům. Slíbila „neústupnou, sjednocenou a proporcionální“ odpověď EU.

 

Země NATO hrozí jinému členovi vojenskou invazí

Německo, které bývá vůči obchodním válkám tradičně opatrné, se přidalo k Francii. „Máme k dispozici sadu nástrojů a souhlasíme, že je nechceme používat. Ale pokud budeme muset, pak je použijeme,“ prohlásil kancléř Friedrich Merz.

Podpora přichází i z průmyslových kruhů. Sdružení německých strojírenských firem VDMA vyzývá ke zvážení ACI, a to navzdory potenciálním dopadům na evropský průmysl.

Belgický premiér Bart De Wever varoval, že Evropa stojí „na křižovatce“ a že bylo překročeno „tolik červených čar“. „Země NATO hrozí jinému členovi vojenskou invazí,“ řekl a dodal, že „80 let atlantismu by mohlo skončit“.

Fotogalerie: - No Trump day

Protest proti administrativě amerického prezidenta...
Protest proti administrativě amerického prezidenta...
Protest proti administrativě amerického prezidenta...
Protest proti administrativě amerického prezidenta...
Protest proti administrativě amerického prezidenta...
Protest proti administrativě amerického prezidenta...

Dánská premiérka Mette Frederiksenová zdůraznila touhu po spolupráci místo konfliktu, zatímco grónský premiér Jens-Frederik Nielsen považuje použití vojenské síly za „nepravděpodobné, ale možné“.

Krize ohledně Grónska ohrožuje nejen obchodní vztahy, ale i samotnou existenci NATO. Trumpova rétorika o nutnosti ovládnutí ostrova pro národní bezpečnost vyvolává obavy z rozpadu transatlantické aliance. EU zvažuje pozastavení ratifikace červencové obchodní dohody s USA a aktivaci odvetného nástroje, který by omezil americký přístup k veřejným zakázkám, investicím a digitálním službám.

Země jako Itálie a Polsko preferují deeskalaci. Situace je přesto považována za vážnější, než předchozí obchodní spory.

Psali jsme:

Leyenová v Davosu: Staré pořádky? Už ne. Je čas na novou Evropu
Rajchl (PRO): Na stranu Grónska se postavila trojice pirátských herojů
Lepší vlastnit než spolupracovat. Generál vidí do Trumpova jednání
Všichni se sjeli do Davosu. S jedním cílem

 

Zdroje:

https://t.co/aLU0vo76Wn

https://t.co/e4qK6mdFsa

https://t.co/Z95Ygw27NC

https://twitter.com/caulmick/status/2013870764181643684?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/2013672552057450934?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/vonderleyen/status/2013555593471008779?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.politico.eu/article/eu-bazooka-trade-us-greenland-france-threat-nato/

https://www.theguardian.com/world/2026/jan/20/trump-tariffs-over-greenland-are-an-error-says-ursula-von-der-leyen

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Británie , cla , EU , Evropa , Francie , NATO , Německo , Grónsko , Trump , Leyenová , Macron , odvetná opatření , obchodní bazuka

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s názorem francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, že USA se pokoušejí Evropu oslabit a podmanit si ji?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. byl položen dotaz

,,Ztracený dokument"

Také nevěřím tomu, že se dokument o vymáhání miliard po Agrofertu ztratil a i kdyby tak přeci není možné, aby to tím skončilo. Přeci když ztratím třeba pokutu, která mi přijde, nesmaže se. Ale v tom se shodneme. Co mě zaráží je, že dokument má třeba jen jeden člověk. Neměl by být třeba doručen více ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Ranní návyky podporující přibírání na vázeRanní návyky podporující přibírání na váze Pro přirozenou očistu střeva stačí jen dvě surovinyPro přirozenou očistu střeva stačí jen dvě suroviny

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Macinkovy seznamy. Ministr odpálil bombu v přímém přenosu

10:40 Macinkovy seznamy. Ministr odpálil bombu v přímém přenosu

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) ostře vystoupil proti dotační politice svého předchůdce J…