Trump o lidech z MAGA, co jej kritizovali kvůli válce: Mají nízké IQ, všichni to vědí

Svět si oddechl, ale řada lidí si položila otázku, co vlastně Trump se svou operací v Íránu sledoval, když se režim v Íránu nezměnil, Írán navíc dál kontroluje Hormuzský průliv a zřejmě ještě začne vybírat mýto, a otázka je, do jaké míry se podařilo omezit íránský jaderný program? Proti Trumpovi se v tomto směru vymezil např. list The Wall Street Journal.
Současný nájemník Bílého domu všem svým kritikům odpovídá. A nebere si přitom servítky.
„Wall Street Journal, jedna z nejhorších a nejnepřesnějších ‚redakčních rad‘ na světě, prohlásila, že jsem ‚vyhlásil předčasné vítězství v Íránu‘. Ve skutečnosti je to vítězství a není na něm nic ‚předčasného‘! Díky mně Írán NIKDY NEBUDE MÍT JADERNÉ ZBRANĚ a velmi brzy uvidíte, jak začne téct ropa, ať už s pomocí Íránu, nebo bez ní, a pro mě na tom nezáleží, ať tak či onak. Wall Street Journal… … vždycky rychle přijde s kritikou, ale nikdy nepřiznají, když se mýlí, což je většinou!“ nešetřil kritikou 47. prezident USA.
Stejně tvrdě se vymezil proti Tuckeru Carlsonovi a dalším podcasterům, kteří ho podporovali v rámci hnutí MAGA, ale za íránskou operaci ho kritizují.
A hned pokračoval.
„Jsou to hloupí lidé, vědí to, vědí to jejich rodiny a všichni ostatní to vědí také! Podívejte se na jejich minulost, podívejte se na jejich rejstřík. Nemají na to a nikdy to neměli! Všichni byli vyhozeni z televize, přišli o své pořady a nejsou ani zváni do televize, protože se o ně nikdo nestará, jsou to BLÁZNI… … a řeknou cokoli potřebného pro nějakou ‚bezplatnou‘ nebo levnou publicitu. Teď si myslí, že dostanou nějaká ‚snadná kliknutí‘, protože mají podcasty třetí třídy, ale nikdo o nich nemluví a jejich názory jsou pravý opak názorů MAGA – jinak bych prezidentské volby nevyhrál,“ nešetřil kritikou prezident.
A to stále nebyl konec.
„Tucker Carlson, který ani nedokončil vysokou školu, byl to zlomený muž, když ho vyhodili z Foxu, a už nikdy nebyl stejný – možná by měl navštívit dobrého psychiatra! … nebo ‚bláznivá‘ Candace Owens, která obviňuje vysoce váženou první dámu Francie, že je muž, i když jím není, a doufejme, že v probíhajícím soudním sporu vyhraje spoustu peněz. Vlastně je pro mě první dáma Francie mnohem krásnější žena než Candace. Candace se jí krásou ve skutečnosti ani zdaleka neblíží,“ nebral si servítky Trump.
Hnutí MAGA je podle něj o tom, že Amerika ukáže sílu a nedovolí Íránu získat jadernou zbraň.
