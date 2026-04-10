Trump o lidech z MAGA, co jej kritizovali kvůli válce: Mají nízké IQ, všichni to vědí

10.04.2026 13:57 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Prezident USA se hodně rozzlobil. Rozzlobil se na všechny lidi, kteří ho kritizují za vydání rozkazu k provedení operací v Íránu. Ostře se vymezil proti Tuckeru Carlsonovi i proti publicistce Candace Owensové. Padala ostrá slova.

Trump o lidech z MAGA, co jej kritizovali kvůli válce: Mají nízké IQ, všichni to vědí
Foto: Repro Youtube
Popisek: Americký prezident Donald Trump

Anketa

Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?

2%
97%
1%
hlasovalo: 13518 lidí
Na mezinárodní scéně tento týden narůstalo napětí. 47. prezident USA Donald Trump oznamoval světu, že skončí jedna civilizace. Měl na mysli Írán. Nejen v USA tím vyvolal obavy, že by mohl sáhnout k použití jaderné zbraně. O pár hodin později si svět oddechl, protože místo jaderné katastrofy přišlo oznámení o dojednaném příměří na Blízkém východě.

Svět si oddechl, ale řada lidí si položila otázku, co vlastně Trump se svou operací v Íránu sledoval, když se režim v Íránu nezměnil, Írán navíc dál kontroluje Hormuzský průliv a zřejmě ještě začne vybírat mýto, a otázka je, do jaké míry se podařilo omezit íránský jaderný program? Proti Trumpovi se v tomto směru vymezil např. list The Wall Street Journal.

Současný nájemník Bílého domu všem svým kritikům odpovídá. A nebere si přitom servítky.

„Wall Street Journal, jedna z nejhorších a nejnepřesnějších ‚redakčních rad‘ na světě, prohlásila, že jsem ‚vyhlásil předčasné vítězství v Íránu‘. Ve skutečnosti je to vítězství a není na něm nic ‚předčasného‘! Díky mně Írán NIKDY NEBUDE MÍT JADERNÉ ZBRANĚ a velmi brzy uvidíte, jak začne téct ropa, ať už s pomocí Íránu, nebo bez ní, a pro mě na tom nezáleží, ať tak či onak. Wall Street Journal… … vždycky rychle přijde s kritikou, ale nikdy nepřiznají, když se mýlí, což je většinou!“ nešetřil kritikou 47. prezident USA.

Stejně tvrdě se vymezil proti Tuckeru Carlsonovi a dalším podcasterům, kteří ho podporovali v rámci hnutí MAGA, ale za íránskou operaci ho kritizují.

Anketa

Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?

84%
9%
7%
hlasovalo: 5500 lidí
„Vím, proč se proti mně už roky staví Tucker Carlson, Megyn Kellyová, Candace Owensová a Alex Jones. Myslí si, že je skvělé, když má Írán – hlavní stát podporující terorismus – jadernou zbraň. Mají totiž jednu společnou věc: nízké IQ. Jsou to hloupí lidé, vědí to, vědí to jejich rodiny a všichni ostatní to vědí také! Podívejte se na jejich minulost,“ uvedl Trump na Truth Social.

A hned pokračoval.

„Jsou to hloupí lidé, vědí to, vědí to jejich rodiny a všichni ostatní to vědí také! Podívejte se na jejich minulost, podívejte se na jejich rejstřík. Nemají na to a nikdy to neměli! Všichni byli vyhozeni z televize, přišli o své pořady a nejsou ani zváni do televize, protože se o ně nikdo nestará, jsou to BLÁZNI… … a řeknou cokoli potřebného pro nějakou ‚bezplatnou‘ nebo levnou publicitu. Teď si myslí, že dostanou nějaká ‚snadná kliknutí‘, protože mají podcasty třetí třídy, ale nikdo o nich nemluví a jejich názory jsou pravý opak názorů MAGA – jinak bych prezidentské volby nevyhrál,“ nešetřil kritikou prezident.

A to stále nebyl konec.

„Tucker Carlson, který ani nedokončil vysokou školu, byl to zlomený muž, když ho vyhodili z Foxu, a už nikdy nebyl stejný – možná by měl navštívit dobrého psychiatra! … nebo ‚bláznivá‘ Candace Owens, která obviňuje vysoce váženou první dámu Francie, že je muž, i když jím není, a doufejme, že v probíhajícím soudním sporu vyhraje spoustu peněz. Vlastně je pro mě první dáma Francie mnohem krásnější žena než Candace. Candace se jí krásou ve skutečnosti ani zdaleka neblíží,“ nebral si servítky Trump.

Hnutí MAGA je podle něj o tom, že Amerika ukáže sílu a nedovolí Íránu získat jadernou zbraň.

Psali jsme:

Kdo tahal za nitky? Drulák: Trump dostával filtrované informace
Bůh se rozhodl pomocí Trumpa zlikvidovat civilizaci. Ale bude i záležet na vývoji ceny ropy
Vidlák: „Dubaj hoří. Ukrajinští generálové si nebudou mít kde užít nakradené prachy.“
Česká advokátka volá po zabití Trumpa. Primář přizvukuje

Článek obsahuje štítky

bezpečnost , Írán , USA , válka , zahraničí , WSJ , Tucker Carlson

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Považujete útok Donalda Trumpa na Írán za správný krok?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Ondřej Lochman, PhD. byl položen dotaz

Jak byste problém s drahou naftou a benzínem řešil vy?

Nebo byste ji právě neřešili, abyste lidi přiměli si pořizovat elektroauta? Uvědomujete si, že na to většina lidí nemá, ani že na to není ČR připravena? Jak třeba chcete řešit nabíjení na velkých sídlištích nebo vůbec místech, kde je problém vůbec zaparkovat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Než Kupka vybalí spacák: Poplatky, umělci a návrh, ke kterému se teď ODS nehlásí

9:56 Než Kupka vybalí spacák: Poplatky, umělci a návrh, ke kterému se teď ODS nehlásí

Brněnský právník a publicista Petr Kolman rozebírá současný režim televizních poplatků, podle něj ne…