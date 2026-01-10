Trump připraven vtrhnout do Íránu. Jeho generál vynesl ortel

Bývalý americký generál Jack Keane varoval íránský režim, aby bral hrozby prezidenta Donalda Trumpa „smrtelně vážně“. Stalo se tak v souvislosti s potlačováním probíhajících protirežimních protestů. Podle Keana je režim v Teheránu na svém nejslabším bodě za posledních 45 let, což podtrhuje ekonomická devastace, politická nestabilita a vojenské prohry. Protesty, které vstoupily do druhého týdne, si vyžádaly desítky obětí na životech.

Americký generál ve výslužbě Jack Keane zmínil, že íránský režim nemá žádnou perspektivu politické, ekonomické ani vojenské obnovy. „Politicky nedokáže naplnit sociální, politické ani ekonomické touhy a očekávání lidí. Ekonomicky je na dně a bez jakékoli vyhlídky na zotavení. Vojensky právě prohrál válku, přišel o svou základnu v Sýrii a většina jeho teroristických skupin je de facto zdecimována a téměř zcela vyřazena ze hry,“ řekl Keane.

Tato slabost podle něj vede k nespokojenosti, k narušení důvěry a ke strachu o přežití režimu. Generál varoval, že kdokoli podceňuje Trumpovy výroky, že USA jsou připraveny zasáhnout, pokud Írán bude zabíjet demonstranty, jedná nezodpovědně. Připomněl také zničení íránských jaderných zařízení v roce 2025. 

Protesty v Íránu, které začaly už koncem prosince, se rozšířily do desítek měst včetně Teheránu, Isfahánu, Qomu, Lorestanu, Mazandaranu, Chúzistánu, Hamadánu a Fársu. Demonstranti skandují hesla proti vládnoucí teokracii a proti nejvyššímu vůdci Alímu Chameneímu. Poprvé po pěti desetiletích dominují promonarchistická hesla jako „Ať žije šáh“ nebo „Smrt celému systému“. Bezpečnostní síly použily ostré střelivo v několika městech, což vyvolalo mezinárodní odsouzení.

Trump pohrozil intervencí v Íránu

Prezident Trump varoval Írán před použitím smrtící síly proti pokojným demonstrantům. „Pokud Írán bude střílet a zabíjet pokojné protestující, což je jejich zvykem, Spojené státy americké přijdou na jejich záchranu,“ napsal Trump a dodal, že USA jsou „připravené k akci“.

Keane toto prohlášení označil za jasný signál a vyzval režim, aby to bral vážně, protože podcenění Trumpa by bylo neuvážené.

Íránský režim na protesty reaguje smíšeně. Prezident Masúd Pezeškján provedl ekonomické reformy, včetně změn v centrální bance a snahy o jednotný směnný kurz, aby zmírnil volatilitu měny – americký dolar dosáhl hodnoty okolo 1,45 milionu riálů. Prezident uznal nárok obyvatel na vyjádření nespokojenosti a prohlásil, že není třeba obviňovat Ameriku. Státní televize přiznala právo lidí protestovat proti rostoucím cenám a vláda uzavřela školy a úřady ve 26 provinciích, aby snížila napětí.

Nejvyšší vůdce Chameneí však obviňuje Trumpa z podněcování demonstrací a íránský vojenský velitel hrozil preventivním útokem v reakci na Trumpovy výroky.

Velitel Islámských revolučních gard (IRGC) byl nahrazen Ahmadem Vahídím, známým tvrdšími metodami, což naznačuje možnou eskalaci represí.

Mluvčí ministerstva zahraničí USA označil nepokoje za výraz „pochopitelného hněvu“ Íránců vůči vládním selháním v ekonomice, zemědělství, sníženým dodávkám vody a elektřiny, a obviňuje Teherán z plýtvání zdroji na teroristické skupiny a na jaderný výzkum.

Tento vývoj podtrhuje rostoucí napětí v americko-íránských vztazích. Trumpova hrozba intervencí signalizuje potenciál pro další eskalaci. Západní politici, včetně kanadských a evropských, vyzývají k tlaku na Teherán a k solidaritě s protestujícími. Keane nijak nespekuloval o pravděpodobnosti bezprostředních amerických nebo izraelských úderů, ale zdůraznil nutnost brát Trumpova varování vážně.

Tyto události přicházejí v době, kdy Írán čelí hluboké vnitřní krizi, která by mohla ovlivnit stabilitu regionu. Mezinárodní společenství bedlivě sleduje, zda režim zvolí dialog, nebo další represe.

