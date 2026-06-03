Trump se zbláznil, naznačil německý list

Který národ více ublížil českému národu?
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Který národ více ublížil českému národu?
„Skutečnost, že několikrát zveřejnil dlouhé prohlášení o jednáních s Íránem, vyvolala nové otázky, včetně otázek ohledně jeho kognitivního stavu,“ napsal deník Bild v narážce na mentální zdraví.
Daily Beast upozornil, že Trump v květnu zveřejnil 861 příspěvků – průměrně 27 denně.
„Sdílel vše od skutečně šílených memů generovaných umělou inteligencí až po záchvaty záchvatů stresu a dokonce i obrázek, na kterém se lenoší bez trička v zrcadlovém bazénu Lincolnova památníku se ženou v bikinách,“ napsal The Daily Beast s tím, že Trump nejčastěji zveřejňuje příspěvky brzy ráno nebo pozdě v noci, takže podle serveru je nutné klást si i otázku, jak kvalitní je prezidentův spánek.
The Wall Street Journal napsal, že Trumpova asistentka v Bílém domě, Natalie Harpová, údajně předkládá prezidentovi tištěné memy a návrhy příspěvků, které pak schvaluje.
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