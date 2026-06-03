Trump se zbláznil, naznačil německý list

03.06.2026 12:09 | Zprávy
autor: Miloš Polák

47. prezident Donald Trump o sobě dává stále vědět. Razance jeho projevů se možná ještě urychluje. Nedávno během pár desítek minut napsal takřka 50 zpráv, jimiž zaplavil virtuální svět.

Trump se zbláznil, naznačil německý list
Foto: Repro Youtube
Popisek: Americký prezident Donald Trump

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Už před svým prvním zvolením prezidentem nastoupil Donald Trump na sociální sítě s plnou silou. Tehdy především na Twitteru. Než byl jeho účet zablokován, na což zareagoval tím, že i založil vlastní sociální síť - Truth Social.  A tady ve svém vyjadřování čas od času nabírá na obrátkách. Server nejčtenějšího německého deníku Bild k tomu napsal, že Trumpova bouře příspěvků se stupňuje. V jednu chvíli totiž zveřejnil 47 příspěvků během 31 minut.

„Skutečnost, že několikrát zveřejnil dlouhé prohlášení o jednáních s Íránem, vyvolala nové otázky, včetně otázek ohledně jeho kognitivního stavu,“ napsal deník Bild v narážce na mentální zdraví.

Daily Beast upozornil, že Trump v květnu zveřejnil 861 příspěvků – průměrně 27 denně.

„Sdílel vše od skutečně šílených memů generovaných umělou inteligencí až po záchvaty záchvatů stresu a dokonce i obrázek, na kterém se lenoší bez trička v zrcadlovém bazénu Lincolnova památníku se ženou v bikinách,“ napsal The Daily Beast s tím, že Trump nejčastěji zveřejňuje příspěvky brzy ráno nebo pozdě v noci, takže podle serveru je nutné klást si i otázku, jak kvalitní je prezidentův spánek.

The Wall Street Journal napsal, že Trumpova asistentka v Bílém domě, Natalie Harpová, údajně předkládá prezidentovi tištěné memy a návrhy příspěvků, které pak schvaluje.

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Zdroje:

https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/47-nachrichten-in-31-minuten-trumps-posting-stuerme-immer-wilder-6a1ef933aa3fa782d146f71e

https://www.thedailybeast.com/trump-sets-new-posting-record-on-truth-social-as-mania-spirals-out-of-control/

https://www.wsj.com/politics/trump-truth-social-late-night-posts-167cb47a

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Článek obsahuje štítky

USA , zahraničí , WSJ , sociální sítě , Bild , Trump , The Daily Beast

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