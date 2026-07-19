Okamura (SPD): Moje cesta do Číny má pět cílů

1) Zvýšení počtu čínských turistů do ČR, kteří jsou na špičce v útratách na osobu na den, což bude vítaný příjem do státního rozpočtu.
2) Otevření jednání o zrušení vízové povinnosti pro české turisty do Číny.
3) Zvýšení počtu přímých leteckých spojení mezi ČR a Čínou (před covidem byly čtyři přímé letecké linky, v současnosti je pouze jedna).
4) Součástí mojí delegace je skupina 20 českých firem ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, kteří mají připravené obchodní příležitosti. Což bude vítaný přínos pro naši ekonomiku.
5) Otevření jednání o možnosti uskutečnění světové výstavy Terakotové armády v Národním muzeu v Praze.
6) Pojede se mnou i náměstek ministra zahraničí a budeme připraveni řešit i aktuální konzulární záležitosti.
Tomio Okamura
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