Okamura (SPD): Moje cesta do Číny má pět cílů

19.07.2026 16:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k náplni jednání během několikadenní pracovní návštěvy Číny

Okamura (SPD): Moje cesta do Číny má pět cílů
Foto: Interview ČT24
Popisek: Tomio Okamura

1) Zvýšení počtu čínských turistů do ČR, kteří jsou na špičce v útratách na osobu na den, což bude vítaný příjem do státního rozpočtu.

2) Otevření jednání o zrušení vízové povinnosti pro české turisty do Číny.

3) Zvýšení počtu přímých leteckých spojení mezi ČR a Čínou (před covidem byly čtyři přímé letecké linky, v současnosti je pouze jedna).

4) Součástí mojí delegace je skupina 20 českých firem ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, kteří mají připravené obchodní příležitosti. Což bude vítaný přínos pro naši ekonomiku.

5) Otevření jednání o možnosti uskutečnění světové výstavy Terakotové armády v Národním muzeu v Praze.

6) Pojede se mnou i náměstek ministra zahraničí a budeme připraveni řešit i aktuální konzulární záležitosti.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
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Článek obsahuje štítky

Čína , Okamura , SPD

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