Cigarety jako heroin? Nelze to brát na lehkou váhu, varuje Vobořil

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O klasifikaci nikotinu jako kontrolované látky, na niž se vztahuje dohoda, jež upravuje, jak země nakládají s látkami, jako je heroin či kokain a dalšími tvrdými drogami, požádalo
v červnu OSN Palau. Souostroví v Tichém oceánu tím spouští u mezinárodní organizace přezkum, v rámci něhož Výbor expertů Světové zdravotnické organizace (WHO) posoudí, jaký přístup k tabáku, cigaretám, ale i veškerým dalším výrobkům s nikotinem doporučit.
Přezkum bude zkoumat potenciál závislosti, riziko zneužívání, hrozbu nikotinu pro veřejné zdraví a naopak jeho terapeutickou užitečnost. V krajním případě by na základě daného přezkumu mohl nikotin skončit na tomto seznamu vedle například heroinu, což by zřejmě vedlo k tvrdým prohibičním opatřením ze strany mnoha zemí. Daná dohoda totiž země vyzývá ke stanovení zákonů, jež látky na seznamu OSN kriminalizují, s výjimkou vědeckých nebo lékařských účelů.
Zákaz nikotinu, na kterém je po celém světě závislá více než miliarda uživatelů, by pak dolehl nejen na tradiční cigarety a tabák, ale též třeba na nikotinové sáčky a další méně škodlivé produkty s touto látkou.
Fotogalerie: - „Chceme svobodu, nechte nás kouřit!“
Když výbor WHO naposledy v roce 1996 nikotin přezkoumával, uznal tehdy nikotinové žvýkačky a náplasti za vhodné k prodeji bez lékařského předpisu. I tyto produkty by však nyní mohly být označeny za látky, které je třeba tvrdě kontrolovat. V 55stránkové zprávě pro WHO návrh z Palau hovoří o tom, že nikotinové produkty „spíše udržují závislost a zvyšují kumulativní expozici, než aby usnadňovaly odvykání“.
Pokud by výbor OSN doporučil, aby byl k nikotinu změněn přístup, věc by byla předána k posouzení Komisi pro omamné látky, jež by následně rozhodla o stanovisku směrem ke členským zemím.
„Možná jsme malý národ, ale rozsah problému nikdy neurčil, kdo s ním bude jednat. Každý rok umírají miliony lidí. Více než miliarda lidí je závislých na nikotinu – většina z nich se na něj stala závislou už jako děti. Nemohli jsme od toho odvrátit zrak. Vyzýváme vlády po celém světě, aby se k nám připojily a požádaly Organizaci spojených národů, aby konečně s nikotinem zacházela jako s toxickou a návykovou drogou, kterou je,“ vyzývá
prezident Palau Surangel Whipps Jr.
Fotogalerie: - Proti kouření
A byť panuje mínění, že tvrdý zákaz prodeje tabáku a nikotinu mnohé státy kvůli své ekonomice nepřipustí, na druhé straně je silná lobby, která naopak žádá co nejtvrdší přístup, který by znamenal monopol pro farmaceutický průmysl a také samozřejmě značný prostor pro ilegální byznys.
Předseda správní rady think-tanku Racionální politiky závislostí a bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil proto zmiňuje, že věc automaticky nelze brát na lehkou váhu jako něco nemožného.
Vzpomněl přitom, jak před lety takový návrh mnozí měli za úplné sci-fi. „Když jsem toto říkal pánům od policie, že toto nastane, a tázal se, jak budou pak zavírat lidi na x let do vězení, když jsou sami silní kuřáci, tak mi říkali, že toto je extrém a že toto se nestane…“ popsal
na sociální síti X po uveřejnění návrhu na přezkum nikotinu. Podotýká, že jej bude zajímat zejména postoj české vládní koalice, která „tvrdila, že se od EU a WHO nenecháme šikanovat“, a rovněž resort zdravotnictví.
K současné snaze o tvrdé vytlačování relativně méně škodlivých variant nikotinových výrobků z legální zóny a k tomu, zda by dle jeho názoru mohlo panovat nějaké riziko, že by návrh na přezkum nikotinu ze strany OSN podpořil lobbing, který se snaží poškozovat méně škodlivé nikotinové náhražky, Vobořil pro ParlamentníListy.cz doplňuje, že si myslí, že Ministerstvo zdravotnictví společně se Světovou zdravotnickou organizací dlouhodobě prosazuje v oblasti nikotinových výrobků a jejich alternativ prohibiční přístup. „Tato agenda pravděpodobně stojí i za snahou přesouvat některé kompetence z Úřadu vlády. V této oblasti soupeří dvě velké konkurenční industrie – tabákové a farmaceutické firmy. Obě nabízejí produkty obsahující nikotinové náhražky,“ uvedl.
Fotogalerie: - Kuřáci netruchlete
„Současně je patrná snaha využívat každé příležitosti k tomu, aby se připravila půda pro další zpřísňování regulace a vyvinul tlak na vládu, aby například příští rok prošel úplný zákaz všech produktů obsahujících nikotin. Pokud by prošly nejtvrdší navrhované varianty regulace, mohlo by to znamenat zákaz úplně všeho včetně dýmek, doutníků, samozřejmě cigaret, vodních dýmek i alternativních nikotinových produktů. Jediné místo, kde by si pak mohlo 1,2 miliardy lidí koupit nikotin, bude v lékárně,“ přiblížil expert na problematiku závislostí, co by se stalo v nejkrajnějším scénáři.
Riziko je dle něj právě v tom, že podobné iniciativy mohou posílit snahy o další omezování méně rizikových alternativ nikotinu bez dostatečného zohlednění jejich role při snižování škod. „Již teď máme bezprecedentní explozi nelegální výroby cigaret uvnitř EU podle všech hlavních institucí EU. Nelegální tabák se stal hlavním platidlem za drogy, dokonce i zbraně. Zároveň všude, kde se zakázaly alternativy v EU nebo třeba v Thajsku, tak druhý den obsadily trh jednorázové plastové elektronické cigarety z Číny,“ upozorňuje.
Dnes si dle Vobořila většina lidí nedokáže představit, že by tyto snahy mohly jít až takto daleko. „Ale když si představíme prostředky, které v této oblasti jsou díky více než miliardě denních uživatelů, tak je třeba velmi rychle zpozornět a brát to vážně jako velmi nebezpečné politické rozhodnutí. Prohibice se ukázala jako bezpečnostní problém jak u alkoholu, tak již u mnohých drog, jako je konopí. Takže musím zopakovat, že přísně regulovaný trh, který naopak zdostupní méně rizikové alternativy, je správné řešení,“ dodává předseda správní rady think-tanku Racionální politiky závislostí Jindřich Vobořil pro ParlamentníListy.cz.
Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:
https://extranet.who.int
https://nicotinereview.org
https://x.com