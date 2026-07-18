Cigarety jako heroin? Nelze to brát na lehkou váhu, varuje Vobořil

19.07.2026 16:00 | Analýza
autor: Radek Kotas

Mají být cigarety označeny za stejně škodlivé jako heroin a kuřáci postaveni na podobnou úroveň jako narkomani? Právě takto tvrdý přístup nyní navrhuje žádost, kterou bude posuzovat Organizace spojených národů (OSN). Podle předsedy správní rady think-tanku Racionální politiky závislostí Jindřicha Vobořila věc nelze podceňovat.

Cigarety jako heroin? Nelze to brát na lehkou váhu, varuje Vobořil
Foto: Hans Štembera
Popisek: Cigarety, ilustrační foto

Anketa

Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?

1%
97%
2%
hlasovalo: 9076 lidí
O klasifikaci nikotinu jako kontrolované látky, na niž se vztahuje dohoda, jež upravuje, jak země nakládají s látkami, jako je heroin či kokain a dalšími tvrdými drogami, požádalo v červnu OSN Palau. Souostroví v Tichém oceánu tím spouští u mezinárodní organizace přezkum, v rámci něhož Výbor expertů Světové zdravotnické organizace (WHO) posoudí, jaký přístup k tabáku, cigaretám, ale i veškerým dalším výrobkům s nikotinem doporučit.
 
Přezkum bude zkoumat potenciál závislosti, riziko zneužívání, hrozbu nikotinu pro veřejné zdraví a naopak jeho terapeutickou užitečnost. V krajním případě by na základě daného přezkumu mohl nikotin skončit na tomto seznamu vedle například heroinu, což by zřejmě vedlo k tvrdým prohibičním opatřením ze strany mnoha zemí. Daná dohoda totiž země vyzývá ke stanovení zákonů, jež látky na seznamu OSN kriminalizují, s výjimkou vědeckých nebo lékařských účelů.
 
Zákaz nikotinu, na kterém je po celém světě závislá více než miliarda uživatelů, by pak dolehl nejen na tradiční cigarety a tabák, ale též třeba na nikotinové sáčky a další méně škodlivé produkty s touto látkou.
 

Fotogalerie: - „Chceme svobodu, nechte nás kouřit!“

Nesouhlas s protikuřáckým zákonem vyjádřili lidé d...
Nesouhlas s protikuřáckým zákonem vyjádřili lidé d...
Nesouhlas s protikuřáckým zákonem vyjádřili lidé d...
Nesouhlas s protikuřáckým zákonem vyjádřily na dem...
Nesouhlas s protikuřáckým zákonem vyjádřili lidé d...
Nesouhlas s protikuřáckým zákonem vyjádřili lidé d...
Když výbor WHO naposledy v roce 1996 nikotin přezkoumával, uznal tehdy nikotinové žvýkačky a náplasti za vhodné k prodeji bez lékařského předpisu. I tyto produkty by však nyní mohly být označeny za látky, které je třeba tvrdě kontrolovat. V 55stránkové zprávě pro WHO návrh z Palau hovoří o tom, že nikotinové produkty „spíše udržují závislost a zvyšují kumulativní expozici, než aby usnadňovaly odvykání“.
 
Pokud by výbor OSN doporučil, aby byl k nikotinu změněn přístup, věc by byla předána k posouzení Komisi pro omamné látky, jež by následně rozhodla o stanovisku směrem ke členským zemím.
 
„Možná jsme malý národ, ale rozsah problému nikdy neurčil, kdo s ním bude jednat. Každý rok umírají miliony lidí. Více než miliarda lidí je závislých na nikotinu – většina z nich se na něj stala závislou už jako děti. Nemohli jsme od toho odvrátit zrak. Vyzýváme vlády po celém světě, aby se k nám připojily a požádaly Organizaci spojených národů, aby konečně s nikotinem zacházela jako s toxickou a návykovou drogou, kterou je,“ vyzývá prezident Palau Surangel Whipps Jr.
 

Fotogalerie: - Proti kouření

V Senátu proběhl seminář na téma Světový den bez t...
Informační cedule byla hned vedle popelníku
Prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba
Senátor Jan Žaloudík, známý bojovník proti kouření
Alena Šteflová z WHO ČR
Se svou prezentací vystoupil i ministr zdravotnict...
A byť panuje mínění, že tvrdý zákaz prodeje tabáku a nikotinu mnohé státy kvůli své ekonomice nepřipustí, na druhé straně je silná lobby, která naopak žádá co nejtvrdší přístup, který by znamenal monopol pro farmaceutický průmysl a také samozřejmě značný prostor pro ilegální byznys.
 
Předseda správní rady think-tanku Racionální politiky závislostí a bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil proto zmiňuje, že věc automaticky nelze brát na lehkou váhu jako něco nemožného.
 
Vzpomněl přitom, jak před lety takový návrh mnozí měli za úplné sci-fi. „Když jsem toto říkal pánům od policie, že toto nastane, a tázal se, jak budou pak zavírat lidi na x let do vězení, když jsou sami silní kuřáci, tak mi říkali, že toto je extrém a že toto se nestane…“ popsal na sociální síti X po uveřejnění návrhu na přezkum nikotinu. Podotýká, že jej bude zajímat zejména postoj české vládní koalice, která „tvrdila, že se od EU a WHO nenecháme šikanovat“, a rovněž resort zdravotnictví.
 
K současné snaze o tvrdé vytlačování relativně méně škodlivých variant nikotinových výrobků z legální zóny a k tomu, zda by dle jeho názoru mohlo panovat nějaké riziko, že by návrh na přezkum nikotinu ze strany OSN podpořil lobbing, který se snaží poškozovat méně škodlivé nikotinové náhražky, Vobořil pro ParlamentníListy.cz doplňuje, že si myslí, že Ministerstvo zdravotnictví společně se Světovou zdravotnickou organizací dlouhodobě prosazuje v oblasti nikotinových výrobků a jejich alternativ prohibiční přístup. „Tato agenda pravděpodobně stojí i za snahou přesouvat některé kompetence z Úřadu vlády. V této oblasti soupeří dvě velké konkurenční industrie – tabákové a farmaceutické firmy. Obě nabízejí produkty obsahující nikotinové náhražky,“ uvedl.
 

Fotogalerie: - Kuřáci netruchlete

Akce Město není popelník odstartovala v Cafe Cafe ...
Sešli se sem dobrovolnice a dobrovolnici americké ...
A hostům začali nabízet popelníčky zdarma. Prý aby...
Protikuřácký zákon je diskriminace. Myslí si jedna...
Paní, které se v podniku stavily na oběd, mobilní ...
Až po obědě přijde chuť na cigárko, tak se špačkem...
„Současně je patrná snaha využívat každé příležitosti k tomu, aby se připravila půda pro další zpřísňování regulace a vyvinul tlak na vládu, aby například příští rok prošel úplný zákaz všech produktů obsahujících nikotin. Pokud by prošly nejtvrdší navrhované varianty regulace, mohlo by to znamenat zákaz úplně všeho včetně dýmek, doutníků, samozřejmě cigaret, vodních dýmek i alternativních nikotinových produktů. Jediné místo, kde by si pak mohlo 1,2 miliardy lidí koupit nikotin, bude v lékárně,“ přiblížil expert na problematiku závislostí, co by se stalo v nejkrajnějším scénáři.
 
Riziko je dle něj právě v tom, že podobné iniciativy mohou posílit snahy o další omezování méně rizikových alternativ nikotinu bez dostatečného zohlednění jejich role při snižování škod. „Již teď máme bezprecedentní explozi nelegální výroby cigaret uvnitř EU podle všech hlavních institucí EU. Nelegální tabák se stal hlavním platidlem za drogy, dokonce i zbraně. Zároveň všude, kde se zakázaly alternativy v EU nebo třeba v Thajsku, tak druhý den obsadily trh jednorázové plastové elektronické cigarety z Číny,“ upozorňuje.
 
Dnes si dle Vobořila většina lidí nedokáže představit, že by tyto snahy mohly jít až takto daleko. „Ale když si představíme prostředky, které v této oblasti jsou díky více než miliardě denních uživatelů, tak je třeba velmi rychle zpozornět a brát to vážně jako velmi nebezpečné politické rozhodnutí. Prohibice se ukázala jako bezpečnostní problém jak u alkoholu, tak již u mnohých drog, jako je konopí. Takže musím zopakovat, že přísně regulovaný trh, který naopak zdostupní méně rizikové alternativy, je správné řešení,“ dodává předseda správní rady think-tanku Racionální politiky závislostí Jindřich Vobořil pro ParlamentníListy.cz.

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://extranet.who.int

https://nicotinereview.org

https://x.com

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

cigarety , drogy , kouření , kuřáci , ministerstvo zdravotnictví , OSN , tabák , vláda , Vobořil , WHO , zdraví , prohibice , nikotin , nikotinové sáčky , žvýkací tabák

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Souhlasíte, že by měli být kuřáci posuzováni podobně jako narkomani?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

Politický konflikt

Pane poslanče, máte úplnou pravdu, že to, co se tu odehrává není nic jiného než politický konflikt mezi prezidentem a vládou. Opravdu je to ale nutné? Nemůžete tomu už udělat konec nebo to teď bude až do prezidentských voleb? Já narovinu myslím, že ještě donedávna se premiér snažil o korektní vztahy...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Žvýkačka po jídle neškodí jenom zubůmŽvýkačka po jídle neškodí jenom zubům Varovné signály na začátku vztahu bývají snadno přehlédnutelnéVarovné signály na začátku vztahu bývají snadno přehlédnutelné

Diskuse obsahuje 8 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Babiš na to má právo. Ševčík odmítl nářky prezidenta

17:20 Babiš na to má právo. Ševčík odmítl nářky prezidenta

VHLED MIROSLAVA ŠEVČÍKA Ekonom a poslanec za SPD Miroslav Ševčík si zase jednou odmítl brát servítky…