Pavla mrzí spor s Babišem. Couvnout nemohl

Na festivalu Colours of Ostrava prezident Petr Pavel poskytl rozhovor Českému rozhlasu. Otázky hlavě státu pokládal moderátor Libor Bouček.
Pavel se v Ostravě kriticky vyjádřil o „neustálém handrkování na sociálních sítích a v médiích“. „Kultura obecně má ten dar zprostředkovat nejenom fakta, ale i emoce,“ vyjádřil se pochvalně a dodal, že ne vždy jsou věci černobílé. Je podle něj dobré chodit na kulturní akce a nepřinášet si s sebou starosti a politické preference.
Dále hovořil o své účasti na summitu NATO v turecké Ankaře. „Tam to nebylo moc o kultuře,“ podotkl prezident. Spor o složení české delegace ho podle jeho slov mrzel. „Mohli jsme víc času věnovat podstatným věcem. V tom sporu se jednalo alespoň z mé strany o princip, o dodržování ústavní praxe, která se tu vyvinula za třicet let. O princip dělby moci, pravomocí. Šlo mi o to, aby se vláda nezačala chovat tak, jako by byla jedinou ústavní institucí v této zemi. Každý má svůj díl odpovědnosti, pravomocí. Pokud má dojít k nějaké změně, musí k ní dojít dohodou. Ne tím, že si kterákoliv z ústavních institucí začne vynucovat a vymezovat svůj vlastní prostor mimo zvyklosti,“ uvedl Pavel.
Nemůže prý couvnout tlaku, který premiér Andrej Babiš (ANO) vyjádřil podle hlavy státu slovy: „Nejezděte do Ankary a bude klid.“
Klid by podle prezidenta stejně nebyl. „Pokud takový proces začne, má tendenci pokračovat. Vidíme to už podaným návrhem na další omezování pravomocí prezidenta, pokud jde o jmenování vedoucích zastupitelských misí. Nešlo o malou věc. Na pozadí domácího principiálního sporu jsme se nebavili o bezpečnosti v Evropě, o tom, co to znamená pro naši zemi,“ sdělil prezident.
Co chce prezident „probrat s vládou“
Na summitu prý chtěl být, protože údajně nenabyl dojmu, že by se vláda v otázkách bezpečnosti státu úplně orientovala a že by „šla správným směrem“. „Chtěl jsem z první ruky dostat informace, jak se situace vyvíjí, jaká jsou očekávání, protože se týkají naší budoucnosti,“ řekl Pavel.
Dobrou zprávou podle něj je to, že NATO i přes všechny „zdánlivé rozmíšky a kritiku“ třeba ze strany Donalda Trumpa je stále jednotné. „Došlo i k ujištění od naprosté většiny spojenců, že vnímají situaci s velkou zodpovědností a jsou připraveni do své bezpečnosti vložit více prostředků,“ vyzdvihl prezident.
Negativní podle něj je, že se stále tváříme, že zodpovědní by měli být ti ostatní a my ne, protože si to nemůžeme dovolit. „V rámci evropských zemí se podle ekonomických ukazatelů pohybujeme na konci první desítky. Všichni ti ostatní, kteří jsou ekonomicky za námi, a přesto přispívají, nemohou být spokojeni s tím, že my jim řekneme, že teď dát nemůžeme, protože nemáme. Oni udělali všechno pro to, aby byli solidární. To si ještě budeme muset s vládou probrat, abychom se nestali těmi, na které se ostatní budou dívat jako na vychytralé, nezodpovědné a sobecké,“ zdůraznil Pavel.
Konec je zatím v nedohlednu
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„Je to tak trochu výměnný obchod. Evropské země získávají zkušenosti, které si Ukrajinci mnohdy vykoupili množstvím ztracených životů, a dospěli tak ke zkušenostem, které se bohužel jinak získat nedají. Za to jim poskytneme naše zdroje a výrobní kapacity, aby mohli prostředky uplatňovat v širší míře a zachránit víc vlastních životů. Je to nejen šlechetné z pozice obecných hodnot, ale i velice pragmatické, když se díváme na potřeby Ukrajiny i naše vlastní,“ soudí prezident.
Připustil, že vytěsnit všechno špatné, včetně konfliktu na Ukrajině, je přirozená sebeobrana našeho vědomí proti tomu, co by nás mohlo paralyzovat, které musíme odblokovat, aby nás to nezničilo. „To, co se nazývá únavou z války, je naprosto přirozená věc. Stále umírají lidé, stále přicházejí o obrovské hodnoty a konec je zatím v nedohlednu. Ten konflikt nás ovlivňuje, ať už si to připouštíme, nebo ne. Je důležité žít dál. Život jde dál nejenom u nás, ale i na Ukrajině. Lidé se baví, musí si ulevit od tlaku, ve kterém jsou. Uzavírají sňatky, rodí se děti. Klidně se bavme, to je naprosto v pořádku, ale buďme solidární a mysleme na ty, kteří si ten luxus bezpečí a pohody dovolit nemohou,“ řekl Pavel.
Nebylo by podle něj dobré vytvářet atmosféru strachu, ve které se budeme bát budoucnosti. „Konflikty v lidských dějinách vždycky byly a bohužel zřejmě po dlouhou dobu ještě i budou. Pokud stále budeme mít v genech touhu vlastnit, kontrolovat, řídit, ovládat, pak se konfliktům ani v budoucnu nevyhneme,“ soudí prezident.
Připustil, že jsme po několik desítek let žili v období míru, které bylo bezprecedentně dlouhé. „I proto si celé generace odvykly, že by konflikt mohl být stálou součástí naší životní reality. I to, že se odehrává v blízkosti našich hranic, nás nepřesvědčí o tom, že musíme dělat všechno pro to, abychom takovým konfliktům předešli alespoň tím, že budeme připraveni. Nemá smysl si předstírat, že mír je jednou provždy jenom proto, že si ho budeme přát. Bude jenom tehdy, když se budeme starat o to, aby tu zůstal a budeme dělat všechno, co bude potřeba. Ale zároveň nemá cenu podléhat frustraci, že se svět řítí po šikmé ploše a musí nevyhnutelně skončit v nějakém velkém světovém konfliktu. Musíme udělat všechno pro to, abychom takový vývoj odvrátili,“ uvedla hlava státu v Ostravě.
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