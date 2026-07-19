Celebrity stojí za ČT. Proč? Mají z toho peníze. Hřebejk, další. Vyskočil řekl, jak to je

Ivane, novou vládu máme už několik měsíců. Jak ji zatím hodnotit? Co se doposud povedlo, co nepovedlo?
Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
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Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
Mezi námi, já jsem začal o komunistech uvažovat poprvé, když se po revoluci začala prodávat naše voda. Tehdy komunisti říkali – neprodávejte rodinné stříbro. A já si myslel – no oni ti komunisti by zase všechno znárodňovali a ti soukromníci to asi budou obhospodařovat líp… Ale přece jenom, sakra, třeba ta voda by měla zůstat státní. A to mě poprvé napadlo, že mají asi v mnoha věcech pravdu a nejvíc mě dorazilo – potkal jsem se s jedním fotografem, takový ten typický paparazzi, a on mi povídá – Ivane, člověče, jak oni do nás na škole furt hustili, jak ti imperialisti jsou špatní, a my jsme se tomu smáli. A oni měli pravdu! A takovýto lidový hlas, to si myslím, že by měli Motoristi také slyšet. Ale oni první co, jedou na Ukrajinu. No, já bych tam nejezdil…
Přitom, Vy jste byl jeden z prvních, který tehdy jel autobusem pro ženy a děti na ukrajinské hranice a vezl je sem…. Změnil se tedy tak moc ten Váš pohled?
Právě, že mě těžko někdo může podezírat, že jsem protiukrajinský. Samozřejmě, že nejsem proti těm normálním, slušným lidem. Jenže někteří si tady začínají myslet, že jsou něco víc než my, kteří tady celý život žijí, budovali to tady… A hlavně, my jsme tam byli tehdy na těch hranicích jako první a teď jsme úplně zírali, jak oni tam ti pohraničníci, celníci, nebo jak se tam nazývají, nechali pět hodin mámy s dětmi stát, dokud jim nedaly úplatek. Tak jsem si říkal, proboha, co je to za národ? Když jim přijedete pro jejich ženy a děti proto, že jsou v ohrožení. Ale jinak to bylo dojemné. Vezli jsme třeba babičku a ta měla jen igelitku, kabelku a kočku. A to se vám opravdu hrnou slzy do očí.
Je pravdou, že ta podpora Ukrajiny už ani ze strany Čechů není taková, jaká bývala. A dokonce tady padl i návrh na odebrání nejvyššího státního vyznamenání V. Zelenskému. Souhlasíte?
Hned! Já jsem se vůbec divil, že mu to tehdy Zeman dal.
V Polsku se už před časem rozhodli odebrat Zelenskému nejvyšší polský řád…
Ani se jim nedivím. Když vidíte ty věci, co se tam za 2. světové války děly. Oni říkají – Ukrajinská osvobozenecká armáda? Ale jakým způsobem to dělali. Přivazovat děti zaživa ostnatým drátem ke stromu, aby tam zemřely? Vždyť se říká, že sami otrlí esesáci, že se jim hnusilo to, co oni tam dělali. A ti byli asi chlapci zvyklí na leccos.
Pojďme zpátky na naši politickou scénu. O vládě už jsme mluvili, jak vnímáte dnešní opozici?
Ta je furt stejná. Ta nemá nic jiného než antibabiš a teď tedy také antimacinka, antiturek a antiokamura. Na nic jiného pořád ještě nepřišli. Jestli Trump podá Babišovi ruku, nebo mu dá facku, všechno je špatně!
Když jsme domlouvali rozhovor, tak jste říkal, že vás strašně rozčiluje Danuše Nerudová…
Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
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Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
Pojďme se podívat i na veřejnoprávní média. V posledních týdnech proběhla řada demonstrací na jejich podporu… Co Vy na to?
Tak za prvé, ta televizní a rozhlasová stávka byla opravdu úžasná. To jako klobouk dolů. Toho si vůbec nikdo nevšiml! Zejména si toho nevšimli lidé, kteří už se vůbec na ČT nedívají. Další věc je, jak demonstrovali za tu Českou televizi mladí. Ti se na tu Českou televizi přece už vůbec nedívají.
A jak dnes vidíte tu úlohu veřejnoprávních médií?
No tak dříve jsme na tu Českou televizi byli zvyklí, také žádná jiná nebyla. Ale vezměte si, i dnes, když se chtějí lidé pobavit, tak oni pustí hlavně takové ty staré pořady, Bohdalovou, Dvořáka, Menšíka…. Neříkám, že neudělají třeba novou dobrou detektivku. Ale to zpravodajství se nedá poslouchat. A nedá se to poslouchat ani v rozhlase. Ale ono se to nedá poslouchat třeba ani na té Primě. Protože tam udělají debatu a já z toho mám pocit, že ti redaktoři nebo redaktorky jsou snad školeni, aby té současné vládě neustále skákali do řeči, aby je nenechali nic říct. Zatímco opozice může plácat několik minut a nikdo ji nepřeruší. Je to tak zjevné, že si toho musí snad každý všimnout.
Na podporu veřejnoprávních médií vystoupila řada umělců, třeba Miloň Čepelka, Jan Rosák…
Kdybyste každý týden měl v Rozhlase „Zákrutu“, nebo jak se to dřív jmenovalo, Vy byste řekl něco proti Českému rozhlasu? Neřekl… Nebo třeba Aleš Cibulka… No vždyť oni z toho mají velké peníze. Přece nechcete například po panu Hřebejkovi, aby mluvil proti České televizi, když se podíváte a každá druhá, třetí… režie je Hřebejk. No tak když z toho berete, tak si přece nebudete řezat pod sebou větev. Třeba já už nikde nehraju, zejména tedy ne v České televizi, buď proto, že jsem takový dezolát, nebo proto, že si už všichni myslí, že jsem mrtvej. (smích)
Jinak mě také dříve zvali třeba na karlovarský festival, hlavně před 90. rokem. Ale já jsem nezažil, a přitom byli někteří kolegové v KSČ (já ne), že by se, když například uváděli nějaký film, zastavili a křičeli – ano pane Husáku, my jsme s Vámi a my Vás podporujeme. No to se nikdy nestalo! A teď se to stalo… Lidi tam prý na prezidenta volali, že je hrdina, tleskali mu…
Jak si vysvětlujete, že mnozí umělci poměrně výrazně podporují současného prezidenta, i přes tu jeho tolik diskutovanou minulost…? Podpora a obdiv zaznívá i na adresu Evy Pavlové...
To je to, co mě tak strašně s.ere, ten dvojí metr. Protože někdo má škraloup do konce života a někdo si to „odpracoval“. Ale nejlepší na tom je, že vlastně ten prezident byl opravdu echt! Byli lidi v komunistické straně, ale tohle je teda fakt echt! Rozvědčík a já nevím, co všechno a ona politručka… tak to byli ti nejhorší. Hlavně si všimněte, že ti největší bojovníci proti komunismu jsou často bývalí komunisti. Z těch jsou dnes ti největší antikomunisti. A ti slušní komunisti, ti jsou v KSČM, ti tam zůstali, nepřehodili kabát. Jako třeba Jiřina Švorcová, byla prostě poctivá komunistka. Já si jí vážím. Arnošt Lustig byl také komunista, protože se stal komunistou v Osvětimi. A zrovna tak Josef Větrovec, vynikající herec. Stal se komunistou v koncentráku. A Arnošt Lustig někde psal, že nejlíp se v koncentráku chovali právě komunisti. A Josef Větrovec také nikdy nikomu neublížil. Naopak se často pral za nějaké herce, kteří měli velké huby a pak z toho měli průser. Tak on to za ně žehlil. A jak se potom k němu zachovali…..
Ale to tak prostě je. Moje maminka mi vyprávěla, jak šla do koncentráku. A kdo pak bydlel v tom našem bytě? Ten, co ji udal, že nenosí židovskou hvězdu a měl pásku Revoluční garda, nebo jak se to tehdy jmenovalo.
Takže ti největší židobijci za protektorátu se pak stali těmi největšími němcobijci po válce.
Když probíráme tyto historické „paradoxy“, tak mnozí lidé například nechápali, že třeba Marta Kubišová, kterou minulý režim na tolik let zakázal, převzala vyznamenání právě z rukou Petra Pavla. Jak Vy jste to vnímal?
No to jsem koukal jako zjara (smích). A ne jenom Marta Kubišová. Ale když jsem já dostal od Miloše Zemana medaili, tak na mě Petr Janda, dřív se mu říkalo plešatá zpěvačka, tak na mě – ty bolševiku… No a najednou uplynul rok a viděl jsem ho, jak tam panu prezidentčíkovi leze do… a bere si od něj medaili.
Vraťme se ještě k nedávnému summitu NATO. Co říci k tomu, jak to celé proběhlo?
Já jsem se snažil si cokoliv o tom přečíst, ale všichni se vlastně tak nějak shodli na tom, že se tam vlastně nic nestalo. A jediné, co se mi opravdu líbilo, bylo to, co řekl Babiš – všichni mluvíte o zbraních a o zbrojení, ale nikdo nemluvíte o míru. A o tom by se mělo mluvit jako první věc. A jak už jsem to jednou u vás v anketě říkal, nechápu, proti čemu pořád zbrojí. Jestli by proti něčemu měli „zbrojit“, tak snad jedině kvůli Ukrajině. Protože Zelenskyj furt vyhrožuje – počkejte chlapci vám to ukážou, jestli nám nedáte žádné zbraně. Máte jich tam hodně, oni vám to předvedou….
A že by nám to předvedli, to jo. Vždyť je jich tady daleko víc, než čítá naše armáda. A pan Rakušan tehdy nikoho nesledoval, jestli a co si sem přivezli. Navíc jsou to chlapi, kteří jsou zvyklí zabíjet. Jsou otrlí. Tak jo, toho bych se časem bál.
Ale Putin celou dobu říká, že se sem nechystá. Jednak to říká, jednak celou dobu říká – nestrkejte mi rakety za kuchyňské dveře… Oni si nedali říct. Ale o tom, že by se sem chystal, to nemluví. A logicky, co by tady dělal? Vždyť tady je to tak vybrakovaný. Všechno jsme rozprodali. Češi uměli postavit jadernou elektrárnu. Najímaly si je i různé zahraniční firmy. A dneska? To už je všechno pryč. Kdyby sem ten Putin vpadnul, vždyť by nás musel ještě živit. To není jen tak někam vpadnout…. EU zplundrovala všechno, včetně zemědělství. Byli jsme dřív soběstační, teď nemáme pomalu už nic…. Takže, co by tady dělal????
A co tedy říci na ten alianční plán, aby země NATO dávaly do roku 2035 pět procent HDP na obranu?
No že toho budeme mít ještě míň! Ale budeme mít úžasné tanky… Mimochodem, když se pořád tak mluví o obraně, vy víte, kam jít do krytu, kdyby se něco stalo? Jo? Já tedy ne! Dřív jsme měli nějakou svoji obranu, měli jsme třeba doma i plynovou masku. Nacvičovali jsme a dělali jsme si z toho tehdy prdel. Ale copak dneska něco takového je? Jedině kdyby něco, tak se lidi nacpou do metra. Ale za prvé, to je jen v Praze a za druhé si vzpomeňte, jak to bylo tehdy, když byla povodeň. Tehdy primátoroval Igor Němec, který říkal, že se nemůže nic stát. A asi za čtyři hodiny bylo metro zatopený. Může někdo ty naše hlavouny brát vážně?
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