Ministr Klempíř: Na plastiku se při rekonstrukci „trošku pozapomnělo“

Mrzí mě, že se zřítila část plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu. Jen velkým štěstím nikoho nezranila. To je jediné dobré na celé zprávě.
Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
Anketa
Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
Část monumentální plastiky Josefa Klimeše u Barrandovského mostu se zřítila na silnici a cyklostezku. Není kulturní památkou a nespadá pod přímou ochranu Ministerstva kultury. To z ní ale nedělá bezvýznamný kus betonu. Je součástí architektonické kompozice mostu i veřejného prostoru kolem něj.
Praha měla varování na stole už v roce 2019. Posudek uvedl, že dílo je v dezolátním stavu, a doporučil jeho nahrazení replikou. V roce 2024 navíc z vedení města zaznělo, že se na plastiku při rekonstrukci mostu „trošku pozapomnělo“. Na pondělní radu měl nyní mířit materiál k řízené demolici. Plastika rozhodla v pátek sama.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib rekonstrukci Barrandovského mostu veřejně prezentoval jako úspěch. Teď by měl vysvětlit, proč se u díla, o jehož stavu Praha roky věděla, čekalo až do poslední chvíle. Most není jen asfalt a nosná konstrukce. Je to celek.
Očekávám, že Praha zveřejní časovou osu posudků, kontrol a rozhodnutí a bez odkladu prověří také další významná díla ve svém majetku. Ne kvůli dalším tiskovým konferencím. Kvůli bezpečí lidí a odpovědnosti za město. Suť se uklidí. Sedm let odkládání tím ale nezmizí.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku