Ministr Klempíř: Na plastiku se při rekonstrukci „trošku pozapomnělo“

19.07.2026 19:10 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na zřícení části plastiky Rovnováha u pražského Barrandovského mostu

Ministr Klempíř: Na plastiku se při rekonstrukci „trošku pozapomnělo“
Foto: Hans Štembera
Popisek: Oto Klempíř, ministr kultury

Mrzí mě, že se zřítila část plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu. Jen velkým štěstím nikoho nezranila. To je jediné dobré na celé zprávě.

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Část monumentální plastiky Josefa Klimeše u Barrandovského mostu se zřítila na silnici a cyklostezku. Není kulturní památkou a nespadá pod přímou ochranu Ministerstva kultury. To z ní ale nedělá bezvýznamný kus betonu. Je součástí architektonické kompozice mostu i veřejného prostoru kolem něj.

Praha měla varování na stole už v roce 2019. Posudek uvedl, že dílo je v dezolátním stavu, a doporučil jeho nahrazení replikou. V roce 2024 navíc z vedení města zaznělo, že se na plastiku při rekonstrukci mostu „trošku pozapomnělo“. Na pondělní radu měl nyní mířit materiál k řízené demolici. Plastika rozhodla v pátek sama.

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib rekonstrukci Barrandovského mostu veřejně prezentoval jako úspěch. Teď by měl vysvětlit, proč se u díla, o jehož stavu Praha roky věděla, čekalo až do poslední chvíle. Most není jen asfalt a nosná konstrukce. Je to celek.

Očekávám, že Praha zveřejní časovou osu posudků, kontrol a rozhodnutí a bez odkladu prověří také další významná díla ve svém majetku. Ne kvůli dalším tiskovým konferencím. Kvůli bezpečí lidí a odpovědnosti za město. Suť se uklidí. Sedm let odkládání tím ale nezmizí.

Oto​ Klempíř

  • AUTO
  • ministr kultury
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Článek obsahuje štítky

MK , stavba , umění , motoristé , Klempíř , Rovbováha

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Daně

Četl jsem zde vaši odpovědět na dotaz ohledně zdanění firem. A jedno mi není vůbec jasné, kdo teda přesně ten návrh zákona, že se prodej firmy nad 40 milionů nebude muset danit, prosadil? Kdo s ním přišel? Byli jste to vy nebo někdo z opozice? Kdo přesně? Protože to jak fakt ,,zákon roku“ a budu vám...

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