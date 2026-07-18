Morální krize, spratek, parchant. Miliardáři Dobrovskému je smutno z Turka

Česká společnost se nachází v hluboké morální krizi, ve které jsou lidé dodržující pravidla, domluvy či dopravní předpisy „považováni za absolutní pitomce“. V diskusním podcastu Rozhovory se Šimonem to prohlásil podnikatel a politický komentátor Jan Dobrovský. Ve svém hodnocení aktuálního dění ostře zkritizoval chování europoslance Filipa Turka i ministra Petra Macinky (oba Motoristé) a varoval před orbánovským modelem politiky, který podle něj začíná dominovat veřejnému prostoru.
Hlavním tématem debaty se stal nedávný incident na silnici, při němž havaroval poslanec Filip Turek se svým masivním Mercedesem třídy G. Dobrovský přiznal, že ho chování takových řidičů na silnicích osobně velmi dráždí. Podle jeho slov dokážou tito lidé riskovat zdraví druhých jen proto, aby předjeli kolonu aut. Z této konkrétní nehody komentátor radost neměl, protože negativní příklady podle něj táhnou celou společnost, která je čím dál více neukázněná.
Je Petr Macinka arogantní?
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Je Petr Macinka arogantní?
„Když takhle drcnete do slušného člověka, tak se povalí, zatímco když do spratka a do parchanta, tak se vlastně nestane vůbec nic,“ popsal fungování dnešního světa. Dodal, že agresivní chování může paradoxně Turkovi u naštvaných lidí přinést politické body, protože ho nakonec označí za frajera.
Tento stav je podle Dobrovského přímým důsledkem posunu morálky v České republice. Upozornil, že v zemi existuje nadpoloviční většina lidí, která volí buď politiky, kteří je neustále a očividně ohlupují, nebo rovnou extremisty. Ačkoliv si lidé ze slovenského pohledu české prostředí často idealizují kvůli údajně vyšší politické kultuře, realita je podle něj jiná. Česko pouze s mírným zpožděním dohání negativní trendy ze Slovenska a populistická linka se záměrně snaží srazit politiku do nejspodnějšího patra, aby mohla snadněji oslovovat masy.
„Krize politické kultury se plně projevila také při sporech o účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO,“ domnívá se Dobrovský. V této souvislosti podrobil zdrcující kritice ministra Petra Macinku, který vládní spor s prezidentem označil za puč. Komentátor prohlásil, že Macinku považuje za jednoho z těch, kteří se chovají jako spratci.
„Z hlediska tvorby zahraniční politiky je tento člověk zcela bezcenný a funguje pouze jako troll, který má za úkol provokovat,“ soudí podnikatel, podle něhož je Macinkovou jedinou osobní ambicí „stát se ultimátně největším hovadem české politiky za poslední dobu od listopadu 1989“.
Zatímco v minulosti premiéři a prezidenti respektovali, že jsou ústavními činiteli a že existuje určitá hierarchie, současná politická garnitura podle komentátora pracuje výhradně ve svůj vlastní prospěch. Stát kvůli tomu nikam neposouvá, ale naopak ho rozebírá a unáší směrem ke kleptokracii, což kopíruje režim Viktora Orbána v Maďarsku. Dobrovský varoval, že pokud společnost přestane brát ohled na ústavní brzdy a protiváhy, jako jsou volební systém či Ústavní soud, nebude již existovat žádná zbraň, jak svévolnému převzetí moci určitými skupinami zabránit.
Společenské elity selhaly, část z nich se radikalizovala
Významnou roli v proměně společnosti hraje podle Dobrovského také selhání a ústup tradičních společenských elit. V minulosti přitom elity – ať už vědecké, kulturní, filozofické nebo umělecké – nepředstavovaly terč plošného odporu. Lidé od nich naopak očekávali názory a vědomosti, které sami neměli. Tento stav se však v posledních letech dramaticky zlomil.
Zásadní ránu podle komentátora zasadila autoritám pandemie covidu, během níž se řada zástupců odborné veřejnosti sama zdiskreditovala svými protichůdnými a neodbornými stanovisky. Jako příklad uvedl situace, kdy se k epidemické situaci vyjadřovali lékaři ze zcela jiných oborů, například kardiologové.
„V ten moment se dosavadní společenské bariéry zhroutily. Část sociálních elit byla následně kvůli obrovské míře zloby a nenávisti na sociálních sítích zatlačena do kouta a z veřejného prostoru se stáhla, protože v takovém prostředí odmítá dál fungovat. Druhá část elit se naopak začala sama radikalizovat,“ domnívá se Dobrovský.
Dále upozornil, že za přispění informačních technologií došlo k zásadnímu zlomu v lidském uvažování. Výsledkem je vznik nových společenských struktur, ve kterých vítězí spiklenecké teorie a antivaxerství. Veřejné debatě tak dnes dominuje spíše pocitová rovina než rovina vědění a faktů.
„Každý je na sociální síti odborníkem v oboru, o kterém ti lidé vědí stonásobně víc, ale někdo je ukřičí,“ popsal současnou situaci Dobrovský s poukazem na stoupence teorie o placaté Zemi.
Společenské a intelektuální elity tak přestaly fungovat jako přirozená brzda krizových situací, protože ztratily vůli se v politice angažovat. Právě systematická práce s nenávistí, hledání konkrétních nepřátel a snaha o jejich dehonestaci přitom podle Dobrovského představují největší riziko. Upozornil, že politické PR založené na emocích a nálepkování oponentů může společnost aktivizovat natolik, že lidé začnou vnímat svět skrze definované nepřátele.
Takto vyhrocená situace pak může snadno vyústit v reálné násilí. Pokud se totiž jedna část společnosti začne cítit označeným nepřítelem ohrožena, může se začít velmi emotivně bránit, zatímco druhá skupina může sáhnout k agresi, aby dala najevo svou připravenost bojovat. Dobrovský varoval před bagatelizací těchto hrozeb a připomněl historickou zkušenost z předválečného Německa. Dějiny se podle něj sice neopakují jako fraška, ale v civilizaci, která už s násilím nepočítala, se lidé mohou začít znovu vraždit mezi sebou. Současné politické útoky k tomu výrazně přispívají, a proto je komentátor považuje za začátek možné krize celé lidské civilizace.
Babiš není Einstein, ale má nepopiratelný talent na kšefty
Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
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Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
Dobrovský připustil, že v poslední době chování předsedy vlády vykazuje výrazné změny a odchyluje se od dřívějších zvyklostí. „Já nevidím Andreji Babišovi do hlavy a mám dojem, že mu v ní trochu ruplo. Že je to trochu jiný Andrej Babiš, než kterého jsme znali předtím, že se mu něco přihodilo, co je špatně čitelné,“ popsal své pozorování. Podle něj si možná ani sám premiér neuvědomuje, že jedná mimo svou vlastní dlouhodobou normu.
Jako konkrétní příklad uvedl Babišovo video natočené po návratu ze summitu v Ankaře, v němž se předseda vlády s úšklebkem vyjadřoval o prezidentu Petru Pavlovi a tvrdil, že se ho zahraniční partneři tázali, co tam česká hlava státu vlastně dělá, čímž z něj dělal šaška. Dobrovský toto video označil za naprosté lhaní, které v politickém prostředí nastavuje nebezpečnou rovinu, ve které je již možné naprosto cokoli.
Skutečnou motivací, proč nechtěl Babiš pustit prezidenta na mezinárodní summit, byla podle komentátora jeho vnitřní nervozita. Premiér se obával, že by musel na místě vysvětlovat, proč je Česká republika třetí nejhorší zemí v plnění závazků vůči NATO jako celku. Měl strach z toho, jak bude komunikace vypadat a že z celé věci vznikne mezinárodní průšvih, který bude vidět i doma v Česku. Podle Dobrovského se navíc Babiš mylně domníval, že se k němu bude prezident Pavel chovat stejně agresivně, jako se chová on sám k ostatním.
„Jeho návyk je postříkat někomu pole roundupem, když mu leze na nervy a chce jeho majetek. Takže on se domnívá, že lidé kolem se chovají stejně jako on sám,“ podotkl komentátor. Dodal, že Babiš není natolik inteligentní, aby si dokázal představit, že prezident je ve skutečnosti konsenzuální člověk připravený k věcné debatě o naplňování českých závazků.
Pokud jde o širší Babišovy motivace v politice, Dobrovský odmítl, že by pro něj byl inspirací slovenský premiér Robert Fico, což označil za příliš „malý plán“. Lidé, kteří Babiše podporují, oceňují především jeho rozhodnost, přičemž v nich premiér systematicky vyvolává pocit, že jsou něčeho otroky. Podle komentátora je Babiš člověkem, kterému nesmírně lichotí samotné vlastnictví moci. Jeho cílem však už není rozšiřování impéria.
„On bude rád, když ho udrží,“ uzavřel Dobrovský s tím, že současní vládní ministři jako Adam Vojtěch či Robert Plaga jsou již spíše otroky celé situace a z politiky by nejraději odešli, ale nemají jinou možnost. Babiše pak popsal jako člověka, který sice není žádný extrémně bystrý Einstein, ale „má nepopiratelný talent na kšefty“.
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