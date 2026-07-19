Babiš na to má právo. Ševčík odmítl nářky prezidenta

Europoslankyně Danuše Nerudová začala skrývat otázky občanů na síti X, jak hlasovala o šmírování soukromé komunikace přes Chat Control. Některé lidi i zablokovala. Měl by se takhle chovat královsky placený politik?
Je to její svoboda rozhodování, jakým způsobem zachází se sociálními sítěmi. U Danuše je jasné, že to je produkt dozimetrovských stánkařů napojený na všechny možné korupčníky v České republice a zároveň ona sama přece byla spojována s prodejem titulů v době, kdy byla rektorkou Mendelovy univerzity v Brně. Její chování na sociálních sítích a při televizních přenosech je již známé a patří se Zdechovským k historicky nejhorším poslancům, které Česká republika vyslala do Evropského parlamentu. Danuše Nerudová je typický prototyp služky cizím mocnostem a bude se chovat vždycky tak, aby z toho ona osobně a její rodina měla profit. Je smutné, že voliči dali těmto poslancům své mandáty, které navíc jsou spojovány třeba i u Zdechovského s tím, že práská na naše slovenské bratry.
Mezi další europoslance, kteří patří mezi tuto politickou chátru, bychom mohli započítat z dozimetrických stánkařů ještě Farského, ale jsou tam i další. Takže u Danuše Nerudové mě už vůbec nic nemůže překvapit.
Andrej Babiš odmítá konzultační schůzky, které navrhl Petr Pavel. Podle senátorky Miroslavy Němcové tím premiér nerespektuje Ústavu ČR. V článku 64 se píše, že „prezident republiky má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti“. Co k tomu říct?
Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
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Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
Článek 64 Ústavy České republiky mluví úplně o něčem jiném. Ještě jsem nezaznamenal, že by premiér Babiš nebo předsedové komor Parlamentu ČR nevyhověli prezidentu republiky, když požádá o účast na schůzkách obou komor parlamentu či jeho výborů a komisí. Nebo by mu nepovolili a neudělili slovo, kdykoliv o to požádá.
Je to popletenost jak v mainstreamových médiích, tak paní senátorky Němcové. To samé se týká i článku 64 odst. 2, že se může účastnit schůze vlády a že si může vyžádat od jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo jejími členy otázky, které patří do její působnosti.
Tady jsem taktéž nezaznamenal, že by kdykoliv v tomto novém vládním období, ať už premiér či členové vlády, odmítli podat nějaké vyjádření, či ho odmítli pustit na jednání vlády. Jsou to opět politicky motivované útoky tak, aby se Petr Pavel zařadil do nové volební kampaně jako lídr, který reprezentuje jednoznačně ty, co prohráli minulé parlamentní volby.
Čeští dodavatelé už pociťují problémy koncernu Volkswagen. Kvůli omezování výroby jim v posledních měsících klesly objednávky o desítky procent a další nejistotu budí plány automobilky na restrukturalizaci. Modelová řada se má smrsknout na polovinu a celosvětově by mohlo být zrušeno až 100 tisíc pracovních míst. Jaké vyhlídky mají čeští subdodavatelé?
Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
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Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
Celý ideologický program Green Deal byl chybou, která se bude jen těžko napravovat. O pracovní místa přišly ne desítky, ale stovky tisíc zaměstnanců, nejenom v Německu, ale i v dalších zemích, které byly dodavatelské pro německý automobilový průmysl. Vynaložily se desítky miliard eur do ale naprosto zbytečných různých výzkumů, které byly ještě cinknuté požadavky politiků zemí Evropské unie, a zvláště pak zelených mozků z Německa, včetně von der Leyenové, která v podstatě je jednou z hlavních příčin úpadku německé ekonomiky. Opakovaně sděluji, že ten úpadek je největší nejen od začátku 90. let minulého století, ale i po druhé světové válce. V prvním čtvrtletí 2026 se meziročně snížil počet zaměstnanců v průmyslu Německa o 500 000 míst.
Českého průmyslu se to bohužel bude dotýkat v čím dál větší míře, notabene jestli nedojde k revizi všech nařízení, která se týkají ETS 1 a ETS 2. Pro český průmysl, ale i české domácnosti je tento ekonomický přerozdělovací nesmysl smrtící.
Jedna z nejstarších českých minerálních vod, Bílinská kyselka, má naději na pokračování. Firemní závod v insolvenčním řízení odkoupila nápojářská skupina Kofola, aneb česká značka zachraňuje jinou českou značku. Co si o tom myslíte vy?
Jsem rád, že existují ještě české firmy, které se vypořádaly s nepříjemným prostředím nastaveným v mnoha oblastech hospodářské politiky předchozí vládou. Jsem rád, že je to zrovna Kofola, která zachraňuje jinou produkci minerálních vod. Věřím, že pod vedením úspěšných manažerů jako je pan Jannis Samaras nebo René Musila, se jim to podaří. Bílinská kyselka může pokračovat dál, byť pod vedením Kofoly. A té se bude dařit i nadále v dalších nápojářských aktivitách, třeba s Hanušovickým pivem Holba atd. Kofola je už od mého dětství mým nejdůležitějším nápojem.
Společnost Zetor ukončí výrobu traktorů v Brně a přestěhuje ji do Indie. Hlavní příčinou jsou rostoucí ceny materiálů. V Brně zůstane centrála firmy. „Výroba malých a středních traktorů v Evropě za současných podmínek nedává smysl,“ uvedl výkonný ředitel Zetoru Róbert Herman. Kdo může za to, že český průmysl slábne?
Bohužel letitá tradice Zetoru, kdy já si pamatuji, že ještě v 60. a 70. letech se dokonce tyto traktory vyvážely do Spojených států a do mnoha dalších zemí světa přes akciovou společnost Motokov, podnik zahraničního obchodu (tehdejší PZO), končí. Je to způsobeno především naprosto chybnou hospodářskou politikou EU a přitakáváním blbostem plynoucím z Evropské unie v oblasti energetické politiky. To se jasně projevuje v těch oborech, které jsou náročné na energie a na suroviny, které musíme dovážet ze zahraničí. Především z Ruska a z bývalých zemí Sovětského svazu. Bohužel i další sankce, které byly vyhlášeny Evropskou unií proti Rusku, se postavily proti samotným českým firmám a odnáší to mezi jinými i Zetor.
To, že se přesunuje výroba do Indie, není vůbec překvapivé, protože Indie je součástí souručenství BRICS, které obhospodařují země s více než 3,6 miliardy obyvatel, a tedy i spotřebitelů. Byl bych rád, aby se aspoň řídicí centrála udržela v Brně. Nesmyslné prosazování Green Dealu, ETS 1 a ETS 2, naprosto nesmyslná a totalitní politika přerozdělování, tak postihuje čím dál více firem a klesá počet průmyslových firem, které se dokážou přizpůsobit.
Chtěl bych věřit, že v současné situaci, kdy dalších 10 států nechce, aby pokračovala stejná politika ETS1 a ETS 2, kterou nadiktovaly zelené mozky z Německa a následně EU, dojde k hospodářsko-politickým posunům, které aspoň zpomalí proces ztráty konkurenceschopnosti zemí EU ve vztahu k USA, zemím BRICS, a dalším vyspělým ekonomikám.
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