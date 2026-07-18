Správa železnic: ETCS zrychlí vlaky mezi Prahou a Milovicemi

Stavební práce probíhaly od roku 2023, cena přesáhla 300 milionů korun. Celková délka nových úseků vybavených systémem ETCS činí přibližně 42 kilometrů. Stavbaři vybudovali dvě radioblokové centrály, které nepřetržitě monitorují provoz na trati a předávají vlakům oprávnění k jízdě.
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Součástí prací byla také montáž 667 balíz, které mimo jiné slouží k lokalizaci vozidel na trati. Pro komunikaci mezi radioblokovou centrálou a vlakem slouží rádiový systém GSM-R, který bylo nutné optimalizovat pro potřeby ETCS. Postavily se dvě nové základnové stanice, dále došlo k modernizaci přenosové infrastruktury a vybudování potřebných technologických prvků.
Nasazení systému ETCS přinese výrazné zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Vlaky také díky systému budou moct v části trati dosáhnout rychlosti 160 km/h, což cestu o několik minut zkrátí.
Zhotovitelem stavby byla společnost AŽD, hodnota provedených prací dosáhla bezmála 304 milionů korun. Realizace stavby byla spolufinancována v programovém období 2021–2027 z Nástroje Evropské unie pro propojení Evropy (CEF). Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.
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