Vy jste hroznej opravdu. Okamura už nevydržel Hřiba

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Tomio Okamura se chystá do Číny. Po sedmi letech od poslední návštěvy některého z českých politiků v jedné z ekonomických mocností. Návštěva proběhne v době, kdy čínská strana zadržuje na svém území jednoho z českých občanů. Podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) je v této situaci zásadní udržovat kontakty a dialog s čínskými komunisty.
„Moje cesta má pět cílů. Zaprvé je to zvýšení počtu turistů v České republice,“ podotkl Okamura s tím, že před covidem jezdilo do Česka asi 600 tisíc turistů. Za vlády Petra Fialy to však bylo jen 200 tisíc. „My jsme navíc po bývalé Fialově vládě jednou ze zemí EU, které mají zavedenou vízovou povinnost pro čínské občany. Jsme to my a Litva. Takže vidíte, co nám zůstalo po bývalé Fialově vládě,“ pravil Okamura.
Jedním dechem dodal, že zástupci Svazu průmyslu a dopravy prý usilovali o tuto cestu již od zimy.
„A také s čínskou stranou debatujeme o vystavení čínské terakotové armády v Praze. To by byla vůbec největší kulturní událost. Na Západě už ta terakotová armáda byla,“ prohlásil Okamura. „Všechny ty parametry je třeba vrátit tam, kde je mají západní země.“
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To neznamená, že s Čínou nemáme obchodovat. Jen podle Hřiba máme myslet na to, že v tomto čínské straně nelze věřit. A už vůbec není nutné se Číně klanět. Zvlášť když Číňané nesplnili v Česku prakticky nic z toho, co naslibovali dnes již bývalému prezidentovi Miloši Zemanovi. Ani na to bychom podle Hřiba neměli zapomínat.
„A jako bývalý primátor Prahy mohu říct, že do Prahy se víc turistů nevejde. A pokud vy přivezete další turisty, tak to akorát znamená, že v Praze zdražíte bydlení. No a vy jste také mluvil o té terakotové armádě. To není žádná hitparáda. Ta už tady byla několikrát.“
Okamura odpověděl, že je v Číně připraven řešit i aktuální konzulární záležitosti. Jen prý v tuto chvíli nemůže říct víc. „Já jsem měl schůzku i s vedením tajných služeb, ale nechci to víc rozebírat,“ poznamenal s tím, že se na jednání s tajnými službami všichni shodli, že všechny mocnosti hájí primárně své zájmy a země naší velikosti na to musí myslet a chovat se podle toho. Nikoli vést ideologickou politiku, „jak to dělala bývalá vláda,“ poznamenal před kamerami Okamura.
„A dovolte mi vyvrátit přímo flagrantní lež. Zvlášť, když jste tvrdil, jak jste byl primátorem. Ta terakotová armáda tu nebyla ani jednou,“ řekl Okamura.
Hřib podle něj nemá pravdu ani v tom, že by čínští turisté Česku nepomohli. Představují podporu pro české skláře, pro prodejce suvenýrů obecně. „Pro Českou republiku to jsou v podstatě peníze zadarmo… Já už jsem přivezl do Česka milion čínských turistů. Stojí to na vzájemné důvěře, na vzájemném respektu,“ zdůraznil Okamura s tím, že Číňané si z nás nesednou na zadek.
Předseda Pirátů na to konto vyčetl Okamurovi, že o terakotové výstavě lhal, protože některé sochy už v Praze vystaveny byly. „Takže jste lhal,“ pustil se Hřib do Okamury.
„Ale nebyla tu ta výstava jako celek. Vy jste hroznej opravdu, to snad není možný,“ kroutil hlavou Okamura.
Hřib oponoval, že do Česka Číňané často dovážejí „levné šunty“. „A hlavně, jak vy říkáte, že to budou peníze pro Českou republiku vlastně zadarmo, tak to samozřejmě tak není, protože to prostě zdraží bydlení pro naše lidi,“ zdůraznil Hřib s tím, že větší počet turistů v Praze bude znamenat vyšší ceny služeb, potravin a vůbec všeho úplně pro všechny.
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A pokud jde o údajné „levné čínské šunty“, tak Okamura má za to, že čínské automobily mezi tzv. levné šunty vůbec nepatří.
„Samozřejmě, že se za naší vlády zásadně změnila česká zahraniční politika v porovnání s minulou vládou,“ zdůraznil Okamura. Koalice ANO, SPD a Motoristů prý zahraniční politiku nelze dělat ideologicky, ale prakticky.
Poté věnoval pozornost prezidentovi Petru Pavlovi a zdůraznil, že věci nejsou tak černobílé, „jak to pan prezident prezentuje“. „A občané už jsou unaveni tím sporem prezidenta s vládou. Nikam to nevede,“ pravil Tomio Okamura.
Zavzpomínal na poslední schůzku nejvyšších představitelů státu o zahraniční politice. Okamura tehdy byl na Hradě včas a zarazilo ho, že ho prezident ani nešel pozdravit. Jen se zlobil na premiéra Andreje Babiše, že se zdržel na jednání vlády.
„Já jsem zaznamenal, že pan prezident už ustoupil a nabídl vstřícnou ruku k jednáním, no ale Andrej Babiš si jede nějakou svoji kampaň,“ uvedl Hřib.
Těsně před koncem debaty ještě Okamura osvětlil, jak je to s platbami Česka na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu, které platí Evropané. Program je znám pod zkratkou PURL.
„Teďka k tomu PURL řeknu na CNN Prima NEWS informaci, která nikde nezazněla,“ prozradil Okamura. A zdůraznil, že z ministerstva zahraničí odejdou peníze na tento program, ale ministr obrany za SPD Jaromír Zůna měl poslat na Ukrajinu na program PURL další peníze. „Ale on to neudělal a zarazil to. Takže my v SPD držíme lajnu,“ nechal se slyšet Okamura.
genmjr. v v. Mgr. Ing. Jaromír Zůna, Ph.D.
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válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
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