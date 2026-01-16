Trump si převzal Nobelovku. Skutečně

16.01.2026 10:12 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Venezuelská opoziční vůdkyně María Corina Machadová se rozhodla Trumpovi definitivně přenechat svou Nobelovu cenu za mír. Trump poděkoval a oznámil, že se ji ponechá. Trump dostal od Machadové Nobelovu cenu míru nedlouho poté, co prohlásil, že pokud někdo brzdí mírová jednání na Ukrajině, je to prezident bránící se Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj, nikoli prezident útočícího Ruska Vladimir Putin. Teď se znovu ozval Zelenskyj.

Trump si převzal Nobelovku. Skutečně
Foto: Repro RSBN Youtube
Popisek: Prezident USA Donald Trump na tiskové konferenci hovoří o útoku na Venezuelu

Anketa

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?

2%
97%
1%
hlasovalo: 12735 lidí
Venezuelská opoziční vůdkyně María Corina Machadová se definitivně rozhodla předat 47. prezidentovi USA Donaldu Trumpovi Nobelovu cenu míru, kterou obdržela před pár týdny. Trump poděkoval a oznámil, že si cenu hodlá ponechat.

„María mi předala Nobelovu cenu míru za práci, kterou jsem odvedl. Tak úžasné gesto vzájemné úcty. Děkuji, Marío!“ napsal Trump na sociálních sítích.

Machadová předala svou Nobelovu cenu míru Trumpovi na schůzce v Bílém domě. Prý za to, co udělal pro Venezuelu, kterou zbavil diktátora Nicoláse Madura. Z Bílého domu zaznělo, že si Trump ocenění ponechá.

Ačkoli Machadová dala Trumpovi zlatou medaili, kterou ocenění obdrží s cenou, pocta zůstává její; norský Nobelův institut uvedl, že cenu nelze převést, sdílet ani odvolat.

Během návštěvy tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že se Trump na setkání s Machadovou těšil, ale že si trvá na svém „realistickém“ hodnocení, že v současné době nemá podporu potřebnou k vedení země v krátkodobém horizontu.

O setkání Trumpa s venezuelskou opoziční vůdkyní informovala např. agentura Reuters.

Trump dostal od Machadové Nobelovu cenu míru nedlouho poté, co prohlásil, že pokud někdo brzdí mírová jednání na Ukrajině, je to prezident bránící se Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj, nikoli prezident útočícího Ruska Vladimir Putin.

Volodymyr Zelenskyj se rychle ohradil. „Ukrajina nikdy nebyla a nikdy nebude překážkou míru,“ řekl ukrajinský prezident ve svém večerním projevu ke spoluobčanům.

„Právě ruské rakety, ruské ‚šahídy‘ (drony) a ruský pokus zničit Ukrajinu jsou jasným důkazem toho, že Rusko o dohody vůbec nemá zájem,“ řekl.

V Moskvě mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko souhlasí s Trumpem, že Zelenskyj dohodu brzdí, a řekl, že prezident Vladimir Putin a ruská strana zůstávají otevřeni rozhovorům.

Anketa

Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?

59%
1%
38%
2%
hlasovalo: 11357 lidí
„Ano, s tím můžeme souhlasit, je to skutečně tak,“ uvedl Peskov, kterého citoval např. americký list Los Angeles Times.

Polský premiér Donald Tusk, který spolu s mnoha evropskými zeměmi a členskými zeměmi NATO silně podporuje Ukrajinu, Trumpovy výroky odmítl.

„Bylo to Rusko, kdo odmítl mírový plán připravený USA, ne Zelenskyj,“ napsal Tusk ve čtvrtek na X. „Jedinou ruskou reakcí byly další raketové útoky na ukrajinská města. Proto je jediným řešením posílit tlak na Rusko. A všichni to víte.“

Analýzy pohybů vojáků na frontě ukazují, že Rusové dál tlačí na ukrajinské obránce. Mimo jiné u města Lyman. Ale nejen tam. „Na severozápadě ruské síly dobyly západní část Prylipky a také zbývající pozice v lesích jižně od vesnice. Odtud začaly postupovat na jih a jihozápad směrem na Hrafské a zhroutily většinu zbývajících ukrajinských obranných postavení za vesnicí,“ napsal analytik vycházející z otevřených zdrojů, který informace prezentuje na sociální síti X na účtu AMK Mapping.

 

 

Psali jsme:

Fialův dárek „ze záhrobí“. Konečná vytáhla čísla
Jiří Paroubek: Zrazuje ministr Macinka své voliče?
Trump poslal ošklivý vzkaz Zelenskému
Opravdu věříte, že Rusko bude platit reparace? Orbán zesměšnil Evropany

 

Zdroje:

https://t.co/dDEA7tCQnp

https://twitter.com/AMK_Mapping_/status/2012043256914415964?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.latimes.com/world-nation/story/2026-01-15/moscow-agrees-with-trump-that-ukraine-is-holding-up-peace-deal-kremlin-says

https://www.reuters.com/world/americas/trump-meet-venezuelan-opposition-leader-machado-after-praising-its-government-2026-01-15/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Rusko , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , Venezuela , Reuters , Nobelova cena míru , Trump , válka na Ukrajině , Machadová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Zaslouží si podle vás Trump Nobelovu cenu míru?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Co přesně sledujete tou žalobou na prezidenta?

A nebylo by spíš na místě podat kompetenční žalobu? Tu podle všeho nechcete podat, aby se neodváděla pozornost od práce vlády a pak podáte jinou žalobu. Já tomu nerozumím. Můžete mi to vysvětlit? Děkuji

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 12 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Šikovné mladé pirátky, smál se Babiš. A přišla smršť od Richterové i dalších

11:01 Šikovné mladé pirátky, smál se Babiš. A přišla smršť od Richterové i dalších

Vláda Andreje Babiše získala ve čtvrtek večer důvěru 108 koaličních poslanců. Ale než se tak stalo, …