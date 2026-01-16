Trump si převzal Nobelovku. Skutečně

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
„María mi předala Nobelovu cenu míru za práci, kterou jsem odvedl. Tak úžasné gesto vzájemné úcty. Děkuji, Marío!“ napsal Trump na sociálních sítích.
Machadová předala svou Nobelovu cenu míru Trumpovi na schůzce v Bílém domě. Prý za to, co udělal pro Venezuelu, kterou zbavil diktátora Nicoláse Madura. Z Bílého domu zaznělo, že si Trump ocenění ponechá.
Ačkoli Machadová dala Trumpovi zlatou medaili, kterou ocenění obdrží s cenou, pocta zůstává její; norský Nobelův institut uvedl, že cenu nelze převést, sdílet ani odvolat.
Během návštěvy tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že se Trump na setkání s Machadovou těšil, ale že si trvá na svém „realistickém“ hodnocení, že v současné době nemá podporu potřebnou k vedení země v krátkodobém horizontu.
O setkání Trumpa s venezuelskou opoziční vůdkyní informovala např. agentura Reuters.
Trump dostal od Machadové Nobelovu cenu míru nedlouho poté, co prohlásil, že pokud někdo brzdí mírová jednání na Ukrajině, je to prezident bránící se Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj, nikoli prezident útočícího Ruska Vladimir Putin.
Volodymyr Zelenskyj se rychle ohradil. „Ukrajina nikdy nebyla a nikdy nebude překážkou míru,“ řekl ukrajinský prezident ve svém večerním projevu ke spoluobčanům.
„Právě ruské rakety, ruské ‚šahídy‘ (drony) a ruský pokus zničit Ukrajinu jsou jasným důkazem toho, že Rusko o dohody vůbec nemá zájem,“ řekl.
V Moskvě mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko souhlasí s Trumpem, že Zelenskyj dohodu brzdí, a řekl, že prezident Vladimir Putin a ruská strana zůstávají otevřeni rozhovorům.
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Polský premiér Donald Tusk, který spolu s mnoha evropskými zeměmi a členskými zeměmi NATO silně podporuje Ukrajinu, Trumpovy výroky odmítl.
„Bylo to Rusko, kdo odmítl mírový plán připravený USA, ne Zelenskyj,“ napsal Tusk ve čtvrtek na X. „Jedinou ruskou reakcí byly další raketové útoky na ukrajinská města. Proto je jediným řešením posílit tlak na Rusko. A všichni to víte.“
Analýzy pohybů vojáků na frontě ukazují, že Rusové dál tlačí na ukrajinské obránce. Mimo jiné u města Lyman. Ale nejen tam. „Na severozápadě ruské síly dobyly západní část Prylipky a také zbývající pozice v lesích jižně od vesnice. Odtud začaly postupovat na jih a jihozápad směrem na Hrafské a zhroutily většinu zbývajících ukrajinských obranných postavení za vesnicí,“ napsal analytik vycházející z otevřených zdrojů, který informace prezentuje na sociální síti X na účtu AMK Mapping.
In the Bilyi Kolodyaz and Ternova directions, Russian forces continued their assault operations and have advanced in five different areas.— AMK Mapping ???? (@AMK_Mapping_) January 16, 2026
In the east, following a series of unsuccessful Ukrainian counterattacks, Russian forces advanced south from Lyman, capturing positions in… pic.twitter.com/dDEA7tCQnp
