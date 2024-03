Clinton v Praze. Češi ho vítali, zato Američané zuří: Proč nejsi ve vězení!

reklama

Bývalý americký prezident Bill Clinton dorazil do České republiky v sobotu večer. Na pozvání prezidenta Petra Pavla byl dnes řečníkem 11. ročníku prestižní konference Naše bezpečnost není samozřejmost, jež se konala na Pražském hradě.

Naposledy Clinton Prahu navštívil v prosince 2011, kdy se zúčastnil pohřbu prvního prezidenta České republiky Václava Havla.

„Jsem nadšen, že jsem zpátky v Praze!“ napsal bývalý americký prezident na sociální síti X. „Jako prezident jsem měl tu čest spolupracovat s prezidentem Václavem Havlem a navštívit jazzový klub Reduta – jedno z center sametové revoluce v dnešní České republice. Včera večer mě prezident Petr Pavel pozval zpět do Reduty – na místo, které pro mě bude navždy symbolizovat zemi, kterou jsem obdivoval a které si vážím.“

K příspěvku Clinton připojil minutový sestřih z jeho návštěvy jazz klubu nyní i před lety, kdy si dokonce v klubu i sám zahrál.

„Postavení vaší země je pořád ve světě velmi vysoké a máte obrovskou důvěryhodnost,“ řekl prezidentu Pavlovi. „A to, že jste se postavili za naše přátele na Ukrajině, pro mě znamená víc, než si vůbec dokážete představit.“

Jazzový klub pro Clintona bude vždy symbolizovat muže, kterého měl rád – Václava Havla – a zemi, kterou začal obdivovat. „Jsem velice vděčný za to, že tu mohu být. Navíc hudba je dobrá a saxofonista je stále stokrát lepší než já,“ rozloučil se Clinton za potlesku lidí v klubu.

I’m thrilled to be back in Prague! As President I had the privilege of working with President Václav Havel and visiting the Reduta Jazz Club — one of the centers of the Velvet Revolution in what is now the Czech Republic.



Last night President Petr Pavel invited me back to… pic.twitter.com/q3PbzyPFd4 — Bill Clinton (@BillClinton) March 11, 2024

Reakce lidí v komentářích už tak sentimentální nebyly.

„Měl bys být ve vězení,“ připomínali mu uživatelé X převážně za jeho zapojení do kauzy spojené s americkým obchodníkem a sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem.

You should be in prison. — ???? JayJay ???? (@2Trump2024) March 12, 2024

Clinton patřil mezi Epsteinovi známé, stejně tak i například princ Andrew nebo režisér Woody Allen.

Psali jsme: „Fotil politiky, jak š*kají čtrnáctileté holky.“ Megakauza Epstein. V pozadí Mosad? Drtivé informace

„Foukal jsi do saxofonu na Epsteinově ostrově?“ optal se Clintona další uživatel sítě.

Did you blow your sax on Epstein Island? — InfinET (@InfinETribe) March 11, 2024

„Kam chodíte za sexem s dětmi, když je Epstein pryč?“ dotázal se jiný uživatel.

Where do you go for sex with children now that Epstein is gone? — tm1072 (@tm1072) March 11, 2024

Během vyšetřování kauzy Epstein bylo zjištěno, že Epstein platil za eskort dívek do své vily, přičemž některé z nich byly nezletilé. „Schovejte své děti!“ upozorňovali lidé na X. „Kdykoli teď vidím vaše jméno, vybaví se mi znásilnění dětí.“

HIDE YOUR CHILDREN!?? — NINANONYA (@NINANONYA2021) March 12, 2024

Now whenever I see your name I think of child rape #Epstein — Snelgrove Ails - in my humble opinion ???????????? (@ails_imo) March 11, 2024

„Vítejte zpátky!“ a „Bylo ctí vás zde opět mít,“ vzkazovali Clintonovi Češi.

Welcome back! ???? — Cucumber Čenda - ????????????? (@Cenda_1986) March 11, 2024

It was our honor to have you here again ??. — Curious European ?????????? (@CuriousEuropean) March 11, 2024

„Vždycky tu budete vítán, pane prezidente,“ napsal jiný uživatel X a k příspěvku přidal americkou a českou vlajku spojenou srdíčkem.

You are always welcome! Mr. President! ????¦????? — Petr Urválek ?????????? (@UrvalekPetr) March 12, 2024

Uživatel X Franta Pařízek Clintonovi mimo jiné poděkoval i za to, že se setkal s Petrem Pavlem a nikoliv s neúspěšným kandidátem na prezidenta – s Andrejem Babišem.

Thank you for visiting.

It is extremely lucky that you met Mr. Pavel and not a former presidential candidate @AndrejBabis pic.twitter.com/ebjg7z6z4h — Franta Pařízek (@ParizekPloty) March 12, 2024

