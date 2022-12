Tržnice, nádraží, pumpa. Zelenskyj odhalil cíle Rusů na Donbase

reklama

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zveřejnil během středy 7. prosince hned 3 projevy.

První z nich zazněl u příležitosti slavnostního předávání cen Madeleine K. Albrightové za demokracii.

„V době, kdy zaznamenávám tento projev, končí 286. den naší obrany v plné válce. A není to jen obyčejný den - je to svátek našich ozbrojených sil. Den, který slaví miliony Ukrajinců - na své půdě, ve svém státě, pod svou vlajkou,“ začal Zelenskyj.

Madeleine Albrightová zemřela v závěru března tohoto roku, ale Zelenskyj připomínal, že ještě měsíc před svou smrtí varovala tato slavná dáma ruské občany, že jejich prezident Vladimir Putin možná udělá velkou chybu.

„Letos 23. února, den před eskalací ruské války, zveřejnila madam Madeleine Albrightová názorový článek, že ruský vůdce dělá historickou chybu. Byla to prorocká slova. Skutečně udělal chybu - největší ve svém životě i v životě moderních generací Rusů,“ pravil Zelenskyj.

Po takřka deseti měsících ruské agrese je podle Zelenského zřejmé, že Putin prohrál, ale v totalitním státě není možné otevřeně přiznat, že diktátor prohrál.

„Diktátor samozřejmě prohrál. Dělá však vše pro to, aby Rusko pokračovalo v boji, i kdyby jen proto, aby nemusel sobě i ostatním přiznat, že došlo k historické chybě. Pokud se Rusko cítí zahnané do kouta, může si za to jen samo. Ukrajina a svobodný svět by rozhodně neměly měnit své cíle a vyměnit své hodnoty za nějaké kompromisy, pokud se diktatura bojí přiznat chybu a pokouší se o přestávku v bojích. Musíme plně chránit svobodu a zaručit bezpečnost naší demokracie. Ten, kdo rozpoutal nevyprovokovanou a zločinnou válku, musí prohrát a nést odpovědnost. Ukrajina a svět musí dostat záruky míru, stability a bezpečnosti,“ zdůraznil Zelenskyj.

Konstatoval, že Ukrajina vytrvá, ale podle něj je stejně zásadní, aby v podpoře Ukrajiny vytrvaly také Spojené státy.

Pak přišlo rozloučení.

„Bůh žehnej Americe! Bůh žehnej Ukrajině! Sláva Ukrajině.“

Svůj druhý projev pronesl ke členům Nadace Roberta F. Kennedyho pro lidská práva. I tady poděkoval Američanům za to, jak Ukrajinu podporují v jejím boji za svobodu proti ruskému agresorovi.

„Je to příležitost pro každého Ukrajince, aby cítil, že na naší zemi bude vládnout svoboda, a ne brutalita okupanta. Je to příležitost pro každého ukrajinského otce a matku, aby si byli jisti, že jejich dítě si samo zvolí svou životní cestu a bude to svobodný život, a ne nekonečný strach z diktatury. Když žádáme o podporu, je to vždy žádost od lidí k lidem,“ pravil Zelenskyj.

Připomínal, že Rusové vypálili několik ukrajinských vesnic i měst. Zničili je do základů. Prozradil, že ukrajinská armáda osvobodila již 1888 osad, ale prakticky stejný počet ukrajinských osad mají Rusové stále pod kontrolou. A Zelenskyj slíbil, že všechny budou osvobozeny.

„Nemáme právo nechat pod ruskou okupací ani jediného Ukrajince! Ne v ruských filtračních táborech, kde už zmizely tisíce lidí. A už vůbec ne na ruském území, kam byly násilně deportovány statisíce Ukrajinců... Můžeme je osvobodit. To je naše naděje. To je to, co znamená vaše podpora. Tady nejde o politiku, tady jde o život. Ještě jednou tato slova zopakuji - tady nejde o politiku, tady jde o život,“ sdělil Zelenskyj Američanům.

A znovu zopakoval, že tady jde o zásadní věc. Obrana demokracie, obrana svobody, obrana lidského života, to je to, za co je třeba znovu a znovu bojovat. Celý svobodný svět za to musí bojovat. Tak to vidí ukrajinský prezident.

„Právě teď je ta chvíle - kdy podpora znamená doslova záchranu, záchranu milionů lidí, milionů otců a matek, milionů dětí. A já jsem vám vděčný za to, že jste s námi - za to, že Spojené státy americké skutečně podporují Ukrajinu. Věřím, že zejména díky vaší podpoře budeme moci jednoho dne říci, že celá Ukrajina je konečně svobodná a bezpečná před ruským terorem. Děkuji vám za pozornost! Děkuji za vlnu naděje, kterou jsme společně letos vzbudili!“ poděkoval znovu všem.

Ve svém třetím projevu se obrátil k Ukrajincům a sdělil jim, že i návrat života do Chersonu si stále žádá vysokou daň. Dokonce daň nejvyšší. Kvůli minám, které nastražili Rusové, teď zemřeli čtyři policisté.

„Mezi mrtvými byl i Mychajlo Kuratčenko, náčelník policie Čerkaské oblasti. Pomáhal kolegům na jihu země. Pyrotechnik Ihor Melnyk. Cvičitel psů Serhij Nenada. Asistent služebního důstojníka policejního oddělení Umanské oblasti Vadym Perizhok. Lékaři v současné době zachraňují životy dalších čtyř policistů,“ prozradil Zelenskyj.

Policisté dnes podle Zelenského stojí v první linii obrany státu stejně jako ukrajinští vojáci.

Poté popsal další zvěrstvo, kterého se Rusové dopustili v Doněcké oblasti.

„Doněcká oblast - dnes ruská armáda provedla velmi brutální, naprosto promyšlený úder v Kurachově. Právě na civilisty. Na obyčejné lidi. Na tržnici, výtah, benzínovou pumpu, autobusové nádraží, obytný dům. Na seznamu mrtvých je zatím deset lidí, je mnoho zraněných. Upřímnou soustrast příbuzným a přátelům... Věčná památka všem obětem ruského teroru!“ řekl Zelenskyj.

Prozradil, že situace na frontě zůstává nejobtížnější u Bachmutu a přes veškerou snahu energetiků prý také přetrvávají problémy s dodávkami elektřiny.

„Od dnešního večera je nejvíce odstávek v Kyjevě a Lvovské oblasti, Žytomyrské oblasti, Chmelnickém kraji, Poltavské oblasti, Vinnické oblasti a Zakarpatské oblasti. A já děkuji všem našim energetikům, opravářům, podnikům, pracovníkům komunálních služeb a místním úřadům, kteří dělají vše pro to, aby lidem usnadnili život,“ řekl ukrajinský prezident.

A na závěr přidal tradiční rozloučení „sláva Ukrajině.





