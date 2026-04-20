„Nepřijatelné. To snad vidí každý.“ Dohra Řezníčkovy hádky

Ke kritice práce moderátora došlo v politické debatě, která na obrazovkách České televize nahradila pořad Otázky Václava Moravce. „Vaše věta, že tato vláda nehodlá dostát svým závazkům, byla vysoce manipulativní a nebyla vyvážená. A už se k tomu nemusíme vracet!“ řekl poslanec Radek Vondráček (ANO).
V Nedělní debatě ČT se pustil do křížku s moderátorem Martinem Řezníčkem. Ten poslanci oplácel stejnou mincí a Vondráček ho vyzval, aby do budoucna zlepšil svoji práci. „Dávejte si na to pozor. Zlepšete svoji práci,“ řekl politik moderátorovi. A ještě dodal: „Je to vyslovená lež, že tato vláda nehodlá něco plnit.“
Pozdvižení v opozici
Hádka má dohru na sociálních sítích. „Zastrašování moderátora, který říká něco jiného, než chce Vondráček slyšet. Potřebujete další důkaz, jak nebezpečné by bylo dát politikům kontrolu nad financováním médií? My ne, a proto tomu budeme bránit ze všech sil,“ uvedl na X Vít Rakušan, šéf STAN.
Zastrašování moderátora, který říká něco jiného, než chce @vondraaczech slyšet. Potřebujete další důkaz, jak nebezpečné by bylo dát politikům kontrolu nad financováním médií? My ne, a proto tomu budeme bránit ze všech sil. pic.twitter.com/VmF1bNQbuv— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) April 19, 2026
„Zatím se to dělo jenom na Slovensku. U nás si doposud vyhrožovat moderátorovi v přímém přenosu nikdo nedovolil. Tak to už po tomto víkendu neplatí. V hlavní roli poslanec ANO Vondráček!“ napsal Jan Lacina (STAN), radní Prahy 6 pro kulturu, sport a bezpečnost.
Zatím se to dělo jenom na Slovensku. U nás si doposud vyhrožovat moderátorovi v přímém přenosu nikdo nedovolil. Tak to už po tomto vikendu neplatí. V hlavní roli poslanec ANO Vondráček! https://t.co/iYL3KQqaip— Jan Lacina (@j_lacina) April 19, 2026
„Osočování a zastrašování moderátora ČT v přímém přenosu. Arogance moci slaboduchých, kteří lžou a nemají argumenty,“ přidala se europoslankyně Danuše Nerudová (STAN).
Osočování a zastrašování moderátora ČT v přímé přenosu. Arogance moci slaboduchých, kteří lžou a nemají argumenty. https://t.co/4AkVcRz2t5— Danuše Nerudová (@danusenerudova) April 19, 2026
„Poslancům ANO najednou narostla křídla, chtějí zničit média veřejné služby, tak už si chystají důvody a chovají se úplně stejně jako Robert Fico na Slovensku. Jako opozice jim ten jejich návrh zničit ČT a ČRo budeme BLOKOVAT tak dlouho, jak nám to zákony naší země dovolí,“ slibuje TOP 09.
Poslancům ANO najednou narostla křídla, chtějí zničit média veřejné služby, tak už si chystají důvody a chovají se úplně stejně jako Robert Fico na Slovensku.— TOP 09 (@TOP09cz) April 20, 2026
Jako opozice jim ten jejích návrh zničit ČT a ČRo budeme BLOKOVAT tak dlouho, jak nám to zákony naší země dovolí. pic.twitter.com/ugsDrBs02S
Za Řezníčka se postavili novináři, spisovatel i Hřebejk
Spisovatel a knihkupec Jiří Padevět na X napsal: „Svoboda slova a nezávislost ČT v podání konfidentovy sekty.“
Svoboda slova a nezávislost ČT v podání konfidentovy sekty. https://t.co/Ep3NVhAU0r— Jiří Padevět (@padevetjiri) April 19, 2026
Publicista Ján Simkanič se vyjádřil v ironickém duchu: „Tak po téhle scénce bude budoucí rozpočet pro Českou televizi pokrácen o další miliardu.“
Tak po téhle scénce bude budoucí rozpočet pro Českou televizi pokrácen o další miliardu.— Ján Simkanič (@Simindr) April 19, 2026
Co si to novinář ve své “nezkrotné pýše, ješitné nadřazenosti, sobeckém zájmu nebo dokonce za mrzký peníz” vůbec dovoluje?! https://t.co/GGjTPkETKK
A dodal: „Co si to novinář ve své ‚nezkrotné pýše, ješitné nadřazenosti, sobeckém zájmu nebo dokonce za mrzký peníz‘ vůbec dovoluje?!“
„Martin Řezníček byl pár let mým šéfem a pracovali jsme spolu i v terénu. S ČT jsem se nerozešel v nejlepším, ale tvrdím, že Martin je jeden z nejlepších novinářů, s kterými jsem kdy dělal. Navíc je čestný, slušný a má páteř,“ vyjádřil se novinář Tomáš Etzler.
S @MartinReznicek byl pár let mým šéfem a pracovali jsme spolu i v terénu. S ČT jsem se nerozešel v nejlepším, ale tvrdím, že Martin je jeden z nejlepších novinářů, s kterým jsem kdy dělal. Navíc je čestný, slušný a má páteř. @vondraaczech je prolhaná, proruská estébákova čubka. https://t.co/EubP7Vowc1— Tomas Etzler (@tvtomas) April 19, 2026
„Úplně debilní ožrala a naprostý pitomec vyhrožuje novináři, děsný,“ sdělil režisér Jan Hřebejk.
Úplně debilní ožrala a naprostý pitomec vyhrožuje novináři, děsný https://t.co/dlhAiiRSkA— Jan Hřebejk (@JanHrebejk) April 19, 2026
Zdaleka ne všichni stojí za Řezníčkem
Zcela jinak nedělní hádku vidí komentátorka Karolína Stonjeková: „Česká televize v poslední době začíná vykazovat výrazné rysy sebepoškozování, až bych řekla, že jsou tam patrné jisté vysloveně masochistické tendence. Jako by nestačily nevyvážené debaty 5 na 1 - tedy pět osobností se stejným názorem proti jednomu Ladislavu Jaklovi, jako by nestačily trapné estrády, na nichž umělci dělají agitku pro Palestinu a vyřvávají ‚Fuck Babiš”. Jako by nestačily tendenční reportáže v Reportérech ČT.“
„Oni ještě nasadí místo neobjektivního a zaujatého Moravce veleneobjektivního a velezaujatého Řezníčka, který měl z obrazovky veřejnoprávní televize zmizet nejpozději po totálně zpackané prezidentské debatě. Ale nevadí! Pokud se ČR a pokud se Řezníček rozhodli, že budou všem kritikům ČT dávat vagóny munice a tuny důvodů, proč si ‚Kavky‘ zaslouží osekat až na kost, tak za mě OK. Jen houšť a větší kapky, jen více téhle vaší sebedestrukce, soudruzi!“ přeje České televizi.
A také mediální expertka Alena Maršálková vidí chybu u moderátora. „Moderátor Řezníček kladl manipulativní otázky a používal nálepky a zažité narativy a poslanec Radek Vondráček se správně ohradil. Takové chování moderátora je nepřijatelné a odporuje Kodexu ČT, to snad vidí každý soudný člověk. Přitom stačilo, aby se po prvním upozornění pana poslance na manipulativní dotaz, moderátor omluvil a položil tu otázku bez těch přílepků a nálepek a debata by pokračovala dál,“ soudí mediální odbornice, podle které redaktoři a moderátoři ČT vedou mediální štvanici vůči politikům současné koalice už roky.
„Před několika měsíci jsem veřejně prezentovala názor, že politické debaty v České televizi jsou zbytečné a vládní politici by do nich měli přestat chodit. A nedělní pořad mě v tom znovu utvrdil. I když se poslanec Vondráček ohradil proti manipulativním otázek moderátorem Řezníčkem, stejně z něj pro část diváků nevyšel jako vítěz,“ dodává pak s tím, že hádka posloužila obhájcům „jediné pravdy“.
