Vyloučit Španělsko. Nový „nástupce Macrona“ tvrdě proti migraci

Španělského premiéra Pedra Sáncheze na mezinárodním poli proslavil zejména Donald Trump. Ten minulý rok prohlásil, že by Španělsko mělo být „vyhozeno z NATO“. Tehdy šlo o to, že Španělsko odmítlo, že by mělo za vojenské výdaje utrácet 5 % HDP. Tím spory neskončily, španělská vláda sociálních demokratů také patří k otevřeným kritikům Izraele, což ji také dostává do křížku s americkou vládou, která po boku Izraele bombarduje Írán.
Jak informoval server Politico, Sánchez vyzval Evropu, aby měla „odvážné sny“ a nebránila jen své zájmy, ale byla „morálním lídrem v čím dál neklidnějším světě“. Má se prý ozbrojit nejen vojensky, ale i morálně a naplnit mezeru, kterou svým odmítnutím mezinárodní spolupráce vytvořily Spojené státy.
Jenže Sánchez si dělá nepřátele i v Evropě. Příští rok se bude ve Francii volit prezident. A kandidát republikánů na tuto funkci, Bruno Retailleau chce dle deníku Le Figaro „vyloučit Španělsko z evropských národů“. Jde o migraci.
Španělský premiér totiž chce legalizovat až půl milionu nelegálních migrantů a dát jim roční obnovitelné povolení k pobytu, pro které potřebují pouze důkaz, že jsou ve Španělsku více než 5 měsíců a mají čistý trestní rejstřík. Migranti se mohou hlásit od 16. dubna do konce června. Sánchez prohlásil, že migranti pomáhají budovat „bohaté, otevřené a rozmanité Španělsko“. A také, že jsou potřeba pro udržení ekonomiky a veřejných služeb.
Republikánský kandidát to považuje za nepřijatelné. Obává se, že migranti legalizovaní ve Španělsku pak překročí hranice do Francie. Sánchezovo rozhodnutí dle něho jde proti duchu Evropy a Retailleau slíbil obnovení hraničních kontrol, které by v případě krize mělo být legální. Retailleau je bývalý ministr vnitra.
Spoléhá na to, že se Evropa změnila a že trend v evropských zemích je naopak utahování šroubů, pokud jde o migraci. A také, že evropské země vedou „většinou“ pravicové vlády. Je ovšem otázka, zda bude pravicovou vládu vést Retailleau. Podle průzkumů je zatím jak za kandidáty Národního sdružení, u kterého se ještě neví, zda jeho kandidátem bude Jordan Bardella nebo Marine Le Penová, tak za bývalým premiérem Édouardem Philippem.
