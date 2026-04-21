Vyloučit Španělsko. Nový „nástupce Macrona“ tvrdě proti migraci

21.04.2026 10:04 | Zprávy
autor: Karel Šebesta

Odmítá zvyšovat výdaje na obranu, kritizuje Izrael a legalizuje migranty. Prvními dvěma si španělský premiér Sánchez udělal nepřítele z Donalda Trumpa, posledním naopak z prezidentského kandidáta ve Francii. Kandidát republikánů Bruno Retailleau by Španělsko chtěl rovnou vyloučit z EU a zavést hraniční kontroly. Obává se totiž, že legalizovaní migranti ze Španělska zamíří do Francie.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Španělský premiér Pedro Sánchez

Španělského premiéra Pedra Sáncheze na mezinárodním poli proslavil zejména Donald Trump. Ten minulý rok prohlásil, že by Španělsko mělo být „vyhozeno z NATO“. Tehdy šlo o to, že Španělsko odmítlo, že by mělo za vojenské výdaje utrácet 5 % HDP. Tím spory neskončily, španělská vláda sociálních demokratů také patří k otevřeným kritikům Izraele, což ji také dostává do křížku s americkou vládou, která po boku Izraele bombarduje Írán.

Jak informoval server Politico, Sánchez vyzval Evropu, aby měla „odvážné sny“ a nebránila jen své zájmy, ale byla „morálním lídrem v čím dál neklidnějším světě“. Má se prý ozbrojit nejen vojensky, ale i morálně a naplnit mezeru, kterou svým odmítnutím mezinárodní spolupráce vytvořily Spojené státy.

Sánchez dle serveru podporuje vytvoření evropské armády, Španělsko dal jako příklad země, která úspěšně transformuje energetiku na obnovitelné zdroje. A podle něho by EU měla na světové úrovni zaujmout pevné morální stanovisko, což by v praxi mělo znamenat zastavení dohody o spolupráci s Izraelem.

Jenže Sánchez si dělá nepřátele i v Evropě. Příští rok se bude ve Francii volit prezident. A kandidát republikánů na tuto funkci, Bruno Retailleau chce dle deníku Le Figaro „vyloučit Španělsko z evropských národů“. Jde o migraci.

Španělský premiér totiž chce legalizovat až půl milionu nelegálních migrantů a dát jim roční obnovitelné povolení k pobytu, pro které potřebují pouze důkaz, že jsou ve Španělsku více než 5 měsíců a mají čistý trestní rejstřík. Migranti se mohou hlásit od 16. dubna do konce června. Sánchez prohlásil, že migranti pomáhají budovat „bohaté, otevřené a rozmanité Španělsko“. A také, že jsou potřeba pro udržení ekonomiky a veřejných služeb.

Republikánský kandidát to považuje za nepřijatelné. Obává se, že migranti legalizovaní ve Španělsku pak překročí hranice do Francie. Sánchezovo rozhodnutí dle něho jde proti duchu Evropy a Retailleau slíbil obnovení hraničních kontrol, které by v případě krize mělo být legální. Retailleau je bývalý ministr vnitra.

Spoléhá na to, že se Evropa změnila a že trend v evropských zemích je naopak utahování šroubů, pokud jde o migraci. A také, že evropské země vedou „většinou“ pravicové vlády. Je ovšem otázka, zda bude pravicovou vládu vést Retailleau. Podle průzkumů je zatím jak za kandidáty Národního sdružení, u kterého se ještě neví, zda jeho kandidátem bude Jordan Bardella nebo Marine Le Penová, tak za bývalým premiérem Édouardem Philippem.

Zdroje:

https://www.bbc.com/news/articles/cy511nln2xvo

https://www.euronews.com/2025/10/10/trump-suggests-spain-should-be-thrown-out-of-nato-over-defence-expenditure-disagreements

https://www.lefigaro.fr/politique/immigration-bruno-retailleau-lr-veut-mettre-l-espagne-au-ban-des-nations-europeennes-20260420

https://www.politico.eu/article/sanchez-casts-spain-moral-model-eu-clash-trump-israel/

