Do ČT už nesmí, ale ví, jak dopadne nová spacáková revoluce

Odbory České televize, její vedení, někteří novináři i parlamentní opozice se vehementně staví proti změně financování České televize, kterou chystá vláda. Za Českou televizi na pláních a náměstích „bojuje“ spolek Milion chvilek pro demokracii Mikuláše Mináře, nemine den, aby se za ČT nepostavila nějaká význačná osobnost kulturní scény. Ale je zde otázka, zda to bude stačit, zda není třeba dělat něco víc.
V posledních dnech se začíná skloňovat slovo stávka, konkrétně okupační stávka. U Nory Fridrichové o okupační stávce mluvil producent Jan Štern, bývalý dramaturg Reportérů ČT Marek Wollner prohlašoval, že na Kavčích horách „musí do spacáků“. Možnost stávky už připustil výkonný ředitel ČT24 Michal Kubal, ředitel ČRo René Zavoral ji dokonce považuje za nevyhnutelnou. A novinář Jan Moláček, který nyní pracuje pro pořad Reportéři ČT, už vytáhl archivní tričko.
Byla by to již druhá okupační stávka České televize, k té první došlo na přelomu tisíciletí a vešla do dějin pod názvem Spacáková revoluce. Od té doby se ale změnila jak společnost, tak technické možnosti a alternativy, které mohou diváci využívat.
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Na otázku, zda může po více než čtvrt století Česká televize uspět opakováním okupační stávky, se ParlamentníListy.cz dotázaly herce Michala Gulyáše, který má zkušenosti s prací pro ČT.
„Především, paradoxně proti tomu, co tu ode mne budete číst v dalších odstavcích, musím říci, že já Českou televizi miluji, miluji ten barák, to, co se z ní za dobu existence zrodilo, kolik vychovala profesionálů,“ říká herec.
A vzpomíná: „Já do ní vešel poprvé v roce 1979, jako čtrnáctiletý kluk, abych si zahrál krásnou hlavní roli, sice v tehdy tendenčním snímku z války, ale se skvělými kolegy a v naprosto pro mne tehdy kouzelném prostředí. Občas jsem hrál průběžně v nějakých TV filmech, nebo inscenacích a od roku 2004 jsem se v ‚české‘ věnoval dabingu, po dlouhá léta dokumentárnímu, což mi zůstane jako jedna z úžasných pracovních cest životem do smrti zapsané ve všech pórech těla. České televizi vděčím za mnohé, vždycky jsem si toho vážil, včetně řady těch lidí, se kterými jsem se při té práci setkal.“
Nicméně, současná Česká televize není Gulyášovi po chuti. „Jenže Česká televize se proměnila v progresivisticko, eurounijní, propagandistickou hydru. Moderátoři zpravodajství, kterým se v té větší budově občas z legrace říkalo ‚Lepší lidi‘ se skutečně transformovali do pozice nejen lepších lidí, ale při rozhovorech do pozice vyšetřovatelů, kazatelů a fašistických opiček, které si před kamerami hodlají ochočit (třeba bičem) jakýkoliv jiný názor a vykostit hosta, pokud ten necení zuby, jako oni a ti, co bdí nad nimi,“ míní.
„Chápu, že politika je dnes souboj na skutečné nože, ale budova lepších lidí to podělala té budově, kde se dělá práce, která zajišťovala sledovanost. Samozřejmě, že i v ní už je napadení virem liberální idiocie značně citelné, ale nikoliv tolik ve výsledku, jako v té budově zpravodajské,“ dodává.
Zdravý rozum, etika a tak nějak vše, co by mělo být základ demokracie, dle Gulyáše opustily budovu ČT po začátku ruské invaze na Ukrajinu. „Tam se projevil duch mediálního zla. Z české se stala trouba propagandy, výspa fialového hnusu a mnoha lidem z ČT, kteří jsou uvnitř liberálně naladění, prostě jeblo,“ nebere si servítky Gulyáš, podle kterého ČT řídí „jeblíci“.
„Už se tam na nějakou dobu zase nedostanu, protože jsem jeden z těch nepřátel, které by nejradši vymazali i z archivů, ale čas běží, větry vanou a teď už jim po tom, co bylo nezbytné učinit, zbývá jen zopakovat tu akci z před pětadvaceti let. Vážně si myslí, že lidé jsou dnes naladěni jako před pětadvaceti lety? Není ‚jeblíci‘ slabý výraz? Teflonový ‚hoša‘ Kupka bude dadat na tvrdé zemičce a v chladné noci se k němu budou tulit demonstranti? – Božínku! Rakušan bude půjčovat vykulené bulvy na cvrnkání při ‚Bojkotnudě?‘ – A budou se zpívat Krylovy písničky, aby se chudák Karel Kryl obracel v hrobě? Budou se číst Havlovy texty, aby to bylo zabaleno do takové té svaté úcty? Jeblíci je málo. – Přijede maják Hynek a další majáci a rozsvítí to tam svou veřejnou blbostí? A budou zářit svatým odhodláním ubránit kótu ČT?“ ptá se herec.
Podotýká, že je zároveň politikem Stačilo!, tedy musí udržovat dekorum. „Ovšem tohle si prostě nemůžu odpustit: Ty vole, mě porazí, čeho jsem se v šedesáti letech dočkal?!“
A v závěru poskytuje odpověď na otázku: „Jestli se mne ptáte, jak to dopadne, odpovězte si mezinárodní situací, evropskou situací, situací na ukrajinské frontě, situací v ekonomice, situací v morální sféře. Už víte? Zmrznou, demonstranti. Kupkovo odhodlání nedohřeje ani deset tisíc ‚vřelých‘ demonstrantů! Už prohráli, i kdyby si na chvíli prodloužili čas. EU se zhroutí, zhroutí se státy, jejich ČT, k mé upřímné a hluboké lítosti, nebude nikoho zajímat!“
