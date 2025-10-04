Turek ihned po volbách udeřil na Fialu: Omluvte se lidem za nálepkování

Čestný prezident strany Motoristé sobě a europoslanec Filip Turek poděkoval nejen voličům, ale i všem, kteří Motoristy sobě během kampaně podporovali. „Já osobně mám takovou legrační zkušenost. Řešili jsme problém, že jsem dostával nějaké ty preferenční hlasy a občas tam lidi, především některé slečny, daly místo kroužku srdíčko. Tak doufám, že jich nebude mnoho neplatných,“ uvedl s úsměvem.
Turek: Vláda by se měla omluvit lidem, které nálepkovala
Ve svém projevu Filip Turek ostře vyzval dosluhující vládu, aby se omluvila části občanů, které podle něj nespravedlivě označovala za proruské. „Úplně napřímo bych si dovolil odstupující vládu vyzvat k tomu, aby se omluvila velké části českých občanů, kteří byli velmi neprávem v rámci jejich PR nálepkování označováni jako proruští,“ uvedl Turek. Dodává, že podle něj většina Čechů podobné označení nesla neprávem. „Myslím si, že absolutní většina lidí v České republice to odnesla zcela neprávem. My jsme se proti tomu vymezovali. Bohužel určitá část médií to jakoby neslyšela, a to mě mrzí,“ dodal.
Filip Turek po zveřejnění výsledků potvrdil, že po zvolení do Poslanecké sněmovny přijde o svůj mandát v Evropském parlamentu.
Macinka: Voliči vyslali jasný signál změny
Slovo po Filipu Turkovi převzal předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka, který na úvod poděkoval voličům za důvěru a podporu. „Voliči nám vyslali jasný signál, že si přejí změnu. To, co tu za uplynulé čtyři roky bylo, za seriózní nepovažovali. Těmito dnešními volbami to bylo pouze potvrzeno,“ uvedl Macinka.
„Jak zmínil Filip, otevírá se před námi nová éra. Bude to hodně práce. Na našich billboardech jsme měli hesla, že na jedné straně chceme ukončit Fialu, na druhé straně chceme pohlídat Babiše. To je přesně teď ten program, který budeme naplňovat,“ prohlásil Macinka.
Zároveň potvrdil, že hnutí je připraveno jednat o svém zapojení do povolebních vyjednávání. „Jsme připraveni jednat. Jako nový vyjednávací tým Motoristů sobě – Filip Turek, Petr Macinka a Boris Šťastný – budeme v následujících hodinách a dnech jednat o tom, jaké bude další zapojení Motoristů jak na parlamentní úrovni, tak třeba ve vztahu k příští české vládě,“ dodal.
Jednání o dalším postupu Motoristů sobě začnou ještě dnes večer. „Uvidíme, k čemu povedou. V tuto chvíli zatím nebudeme prozrazovat nic dopředu, žádné pozice. Je to teď opravdu o pečlivém, vážném, seriózním a korektním vyjednávání za zavřenými dveřmi, na které určitě bude čekat celá veřejnost,“ uvedl.
Macinka vyjádřil přesvědčení, že vláda, která ze současných voleb vzejde, přinese do české politiky odpovědnost a návrat k národním zájmům. „Jsme přesvědčeni o tom, že ta příští vláda, která z těchto voleb vzejde, bude lepší vládou, bude serióznější vládou, bude zodpovědnější vládou, bude vlastenečtější vládou – a bude to určitě vláda česká, ne bruselská nebo jakákoli jiná,“ uzavřel Macinka.
Filip Turek již ve volebním štábu naznačil, že za přirozeného koaličního partnera považuje vítězné hnutí ANO.
Podle průběžných výsledků získala strana Motoristé sobě ve volbách do Poslanecké sněmovny 6,80 procenta hlasů a připadne jí třináct mandátů.
autor: Natálie Brožovská