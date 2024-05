Turek o Nerudové. Z jejích názorů je mu „trošku špatně“

Kandidát do Evropského parlamentu Filip Turek (Přísaha a Motoristé sobě) v rozhovoru pro iDNES.cz upozorňuje, že kandidáti Spolu jsou podvod na voliče. Zmínil také lídryni hnutí STAN Danuši Nerudovou, z jejíchž názorů mu prý bývá špatně. Na svou stranu by rád získal především mladé voliče. Závistivým komoušům, levičákům a progresivistům vzázal: „Do europarlamentu určitě vyrazím nějakým velmi výkonným a rychlým autem s ohromnou uhlíkovou stopou. A ještě bych rád, aby mi to proplatili.“

Bývalý automobilový závodník Filip Turek říká, že důvodem, proč chce do politiky, je právě jeho láska k autům: „Auta jsou můj život. A to je vlastně i ten důvod, proč chci do politiky. Protože se v tomto byznysu pohybuji a mám nějaké technické povědomí, tak moc dobře vím, že aktuální politika EU škodí automobilovému průmyslu,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.

Zákaz výroby aut se spalovacími motory dlouhodobě kritizuje a hovoří o tom, že vše se děje pro jiné cíle, než je boj za záchranu planety. „Není to boj s klimatem, ale je to pokus o likvidaci automobilového průmyslu v Evropě,“ dodává lídr Přísahy s Motoristy.

Voličům v kampani slibuje, že „v Bruselu nezradí“, na rozdíl od jiných politiků. „Už tehdy jsme tušili, že to, co říkáme o Green Dealu a migraci, začnou říkat všichni. A taky to tak dopadlo, všichni včetně paní Nerudové a Pirátů najednou měsíc před volbami úplně otočili a začali říkat to, co lidé chtějí slyšet. To jsme mysleli tou zradou,“ vysvětlil.

Konkrétně ukázal na kandidátku SPOLU. „Pan Vondra s panem Niedermayerem, to není nic jiného než podvod na voliče. Volíte totiž něco, co se na první pohled tváří pravicově, konzervativně, a přitom ten pán (Niedermayer) hlasuje ve všem úplně naopak. A u ANO je to podobné, tam teď zbrojí proti Green Dealu, a přitom ho k nám přivedli,“ dal Filip Turek za příklad.

Po první předvolební debatě, která se konala v Bruselu, se Turek nechal slyšet, že mu bylo zle z toho, jak se k sobě europoslanci chovají. Vzhledem ke své časté kritice vůči Danuši Nerudové, lídryně hnutí STAN ve volbách do europarlamentu, byl dotazován, zda by si slušné chování udržel, pokud by se potkávali v Bruselu: „Nebudu se k ní chovat nepříjemně jen proto, že z jejích názorů mi občas bývá trošku špatně. Ale v žádném případě bych se s nikým takovým nepřátelil, v žádném případě bych si s ní netykal a nepouštěl blíže k tělu,“ uvedl Turek.

Kritikou nešetřil ani na adresu Pirátů, které označuje za pokrytce. „Když jsem v debatách viděl ty levicové politiky, kteří nám hlásají, že bychom měli jezdit pouze na kolech, chodit pěšky, pít sójové latté a nejíst maso, a pak vidíte, že v kampani Piráti používají dieselové dodávky, tak je to prostě pokrytectví. A proto jsem v nadsázce řekl, že na něčem asi jedou,“ pokračoval lídr koalice Přísaha a Motoristé do Evropského parlamentu.

Oslovovat se Filip Turek snaží především mladé svou osobností coby úspěšného podnikatele milujícího rychlá auta. Zároveň připouští, že nálepkování od jeho odpůrců, že do Bruselu míří muž s Rolls-Roycem“, nemusí vyznívat dobře. „Určitě to může uškodit, ale já nebudu měnit svůj životní styl. Nebudu měnit to, co mám rád, nebudu schovávat svá auta a jezdit oktávkou, to nejsem já. Navíc moji voliči jsou inteligentní a pravicově smýšlející, takže většinou nemají tu typickou českou vlastnost jménem závist. To, že s tím má problém nějaký komouš, levičák nebo progresivista, to se mě vůbec netýká, to v životě nebude můj volič,“ uvedl Filip Turek.

Takové voliče naopak ještě rád pošťouchl následujícími slovy: „Do europarlamentu určitě vyrazím nějakým velmi výkonným a rychlým autem s ohromnou uhlíkovou stopou. A ještě bych rád, aby mi to proplatili.“

Chce v europarlamentu bojovat především proti zákazu spalovacích motorů: „Věřím, že iniciativa, kterou bych dokázal vytvořit napříč frakcemi s podporou různých průmyslníků, že by ji Evropská komise měla vyslyšet a že v roce 2026 by v rámci revize Green Dealu mohlo dojít k tomu, že ten zákaz bude přehodnocen,“ dodal s tím, že už dnes je mnoho poslanců, kteří nahlas hovoří o tom, že to bylo přepálené a může to být tragédie.

