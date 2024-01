Tvrdou pravdu lidé snesou, ale tady se lže, říká Rajchl. Straší ruskou propagandou, ale prachy sem cpe Soros

„Vyjadřoval jsem se proti válce v Iráku, v Afghánistánu, v Libyi, proti všem těm válkám, které tady byly a jsou naprosto nesmyslné. Korektně se může proti válce na Ukrajině vyjádřit pouze ten, kdo stejně vehementně odsoudil válku v Iráku, v Libyi nebo v Afghánistánu. Jinak je to farizejství.“ To jsou mimo jiné slova šéfa hnutí PRO Jindřicha Rajchla, která zazněla v jeho pravidelném nedělním vysílání.

Rajchl úvodem hovořil o setkání s občany ve Vsetíně, které podle něj bylo nesmírným zážitkem. „Přijela nás podpořit Jana Zwyrtek Hamplová, z toho jsem měl velkou radost,“ řekl Rajchl. „Nejúžasnější je to, že Vsetín byl jednou z prvních destinací, kam jsme zavítali při našich spanilých jízdách. Je to už víc než rok a půl, když jsme byli poprvé ve Vsetíně, v kulturním domě, a tehdy tam bylo téměř prázdno. Opravdu nás bylo asi deset. Ve čtvrtek byl sál přeplněný, že lidé stáli na chodbě, postávali všude kolem. Bylo tam asi přes 180 lidí. Je to neuvěřitelné, jakým způsobem se lidé začínají angažovat, jak se probouzejí. Dostal jsem srdíčka s našimi jmény, dostali jsme trnku a domácí paštiku,“ popsal Rajchl.

„Neodkládejme nic. Nenaplňujme svůj život zbytečnými rozpory, zbytečnými hádkami. Užívejme si každý jeden den,“ vzpomínal následně Rajchl na svého zesnulého otce. „I přestože to pro mě dnes není jednoduchý den, tak se to snažím brát pozitivně a přenést to v nějaké poselství. Dodnes mám v sobě poselství z té doby, abychom zkrátka nemarnili čas, nehledali výmluvy, abychom neprokrastinovali, abychom vše zkusili udělat na maximum. A jestli to vyjde, nebo nevyjde, je vedlejší. Důležité je dát do toho všechno,“ sdělil Rajchl.

Následně se už věnoval výroku předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové: „My jsme důchodcům ty valorizace nesebrali, my jsme jim je snížili.“ „To je něco tak strašně naivního a stupidního, že to snad nepotřebuje žádný další komentář. Sleduji, co se děje u Ústavního soudu, a nestačím se jako právník divit. Mám veškerý respekt k ústavním soudcům, jsou to určitě moudří lidé, ale když sleduji tu argumentaci, že muselo dojít ke snížení valorizace a že muselo dojít k retroaktivitě, tudíž ke změně zákona v průběhu roku... Že hlavní důvod byl ten, že by došlo ke škodě, že by vznikla škoda na straně státu. Takže 19 miliard důchodcům musíme sebrat, protože by vznikla škoda, ale 45 miliard na Ukrajinu můžeme poslat jen tak mírnyx týrnyx? Tam nám škoda nevznikla?“ zeptal se Rajchl.

„Jsem přesvědčen, že lidé jsou ochotni akceptovat tvrdou pravdu. Ale pravdu. Ne lež. A my jsme obklopeni lží. Nám se neustále lže, kolem nás, jsme obelháváni horem, dolem, pořád tady slyšíme, že je tady nějaká ruská propaganda. Když vezmeme poměr peněz, které sem dává Rusko, a poměr peněz, které sem dává Soros a všechny možné politické neziskovky, tak vám garantuji, že těch peněz ze Západu a z Ameriky je nesčetněkrát víc než z nějakého Ruska. To oni proti nám vedou v podstatě tu informační válku a manipulují naší misí. Snaží se formovat naše názory tak, aby byly ve prospěch toho, kdy tady musíme adorovat jednoho a nenávidět druhého,“ dodal Rajchl, který podle svých slov vystupoval za celý svůj život proti všem válkám.

„Americká agrese je stejně špatná jako ruská agrese. A kdokoliv mi říká cokoliv jiného, tak prostě si lže do kapsy. Protože prostě a jednoduše vojenská agrese je vždy špatná,“ poznamenal dále Rajchl. „Izrael má právo na to, aby potrestal viníky, dopadl viníky, ale rozhodně není správné to, aby v podstatě udělal genocidu v Pásmu Gazy. On zastaví pitnou vodu. Kdyby tohle udělali Rusové na Ukrajinu, tak se tady všichni můžou zbláznit. A tam to budeme mlčky tolerovat? Pojďme zahodit ten dvojí metr, pojďme se na ty věci dívat férově,“ dodal Rajchl.

„To není o fandění Sparta, nebo Slavia, to je o tom se střízlivě a objektivně podívat na běh světových událostí kolem nás. Nic jiného od toho nepotřebujeme,“ dodal.

Řeč byla i o euru a povinných kvótách na migranty – a vztahoval to k politikům, pro jejichž odvolatelnost on je. Poslanci tady podle něj nejsou pro to, aby šéfovali lidem, ale lidé šéfují jim. „Lidé jsou vaši šéfové. Vy jste povinni dělat to, co chtějí lidé. Pokud 80 procent lidí nechce euro, pokud 80 procent nechce povinné kvóty na migranty. Pokud 80 procent nechce dodávat zbraně na Ukrajinu, tak vy jste povinni to udělat,“ řekl.

