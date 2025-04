USA a Francie se blíží dohodě o Ukrajině. Civilizovaný svět čeká na Rusko, vzkazují

Lidé z týmu Donalda Trumpa dorazili do Paříže a rozběhli další kolo jednání o možném ukončení války na Ukrajině. Agentura Reuters k tomu poznamenala, že kancelář ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského označila jednání za konstruktivní. Ministr zahraničí Marco Rubio řekl, že americký mírový rámec se setkal s „povzbudivým přijetím“.

Anketa Dělá Donald Trump svou práci dobře? Ano 94% Ne 3% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2729 lidí

Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že Lavrov řekl Rubiovi, že Moskva je připravena pokračovat ve společné práci na odstranění příčin ukrajinské krize a bude udržovat kontakty v souvislosti s nadcházejícími schůzkami USA a Evropy s ukrajinskými představiteli.

Francouzští představitelé označili pařížské rozhovory za „vynikající“ a uvedli, že ukázaly, že se Evropané vrátili k jednání o budoucnosti Ukrajiny. „Všichni chtějí dosáhnout míru. Pevného a udržitelného míru. Otázkou je v kolika krocích,“ řekl francouzský prezident Emmanuel Macron při setkání s Rubiovou delegací. Vysoce postavený Macronův poradce uvedl, že rozhovory ukázaly „skutečné sblížení“ ohledně Trumpova cíle ukončit válku. „Novinkou je, že se Spojené státy, Ukrajina a Evropané sešli u jednoho stolu,“ řekl novinářům francouzský ministr zahraničí Jean-Noel Barrot.

Server deníku Washington Post konstatoval, že Macron se snaží změnit stávající situaci a posadit EU k jednacímu stolu při jednáních o dosažení míru na Ukrajině.

Další kolo rozhovorů se má odehrát příští týden v Londýně.

Mezitím ve Washingtonu jednal americký ministr obrany Petr Hegseth s francouzským ministrem obrany Sebastienem Lecornu a trval na tom, že by Evropané měli převzít za vlastní bezpečnost větší díl odpovědnosti. I na Ukrajině.

„Diskutovali jsme o naléhavé potřebě Evropanů splnit závazek 5% výdajů na obranu na obnovení odstrašující síly přípravou smrtících konvenčních sil,“ oznámil Hegseth na sociální síti X.

Excellent meeting today with my French counterpart, Minister of the Armed Forces Sébastien Lecornu. We discussed the imperative need for Europeans to meet a 5% defense spending commitment to restore deterrence with ready, lethal conventional forces. ???????? pic.twitter.com/ZaiYbkLKqU

Lecornu označil diskuse za „produktivní“ a uvedl, že zahrnuly úkoly Evropanů v čele s Francouzi a Brity na vybudování bezpečnostních záruk pro Ukrajinu, jakmile bude dosaženo příměří.

Taktéž na sociální síti X ministryně hospodářství Ukrajiny Julia Svyrydenková oznámila, že bylo podepsáno memorandum o budoucím podpisu dohody o spolupráci Ukrajiny a Spojených států v hospodářské oblasti.

„S radostí oznamujeme, že jsme s našimi americkými partnery podepsali memorandum, které připravuje cestu k dohodě o hospodářském partnerství a zřízení Investičního fondu pro obnovu Ukrajiny,“ napsala ministryně.

We are happy to announce the signing, with our American partners, of a Memorandum of Intent, which paves the way for an Economic Partnership Agreement and the establishment of the Investment Fund for the Reconstruction of Ukraine. pic.twitter.com/AQsHPkWh5X