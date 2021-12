USA a Německo vám zdražují elektřinu. Vitásková a spol. ukázali fakta. A řešení

reklama

Celý problém s růstem energií je podle bývalé šéfky Energetického regulačního úřadu (ERÚ) jen špičkou ledovce. „Statisíce občanů se ocitají v energetické chudobě. Dopad špatných rozhodnutí bude v miliardách nejen na veřejné finance, ale na všechny. V současné krizi to ještě prohlubuje chudobu a bídu části populace, roztáčí se spirála inflace a další problémy,“ uvedla Vitásková.

„Co se ještě musí stát, aby se zničené energetické odvětví přestalo drancovat a začala náprava špatných rozhodnutí? Musí dojít k blackoutu? Bude energie na příděl? Dnes je nutné stále dokola zdůrazňovat, že energie není luxusní zboží. Jde o nenahraditelné odvětví a komoditu, která je dnes stejně důležitá jako voda a vzduch. Bez energie není možný život,“ konstatovala.

Někdejší předsedkyně ERÚ shromáždila další odborníky na energetickou oblast a pod hlavičkou svého Institutu Aleny Vitáskové s nimi hodlá předkládat návrhy řešení, kterými by budoucí vládě chtěla pomoci krizi vyřešit. „Věříme, že bude mít vláda o tyto návrhy zájem. Cesta z tohoto začarovaného kruhu existuje a je v rukou politiků. Výmluvy na Brusel nemohou dále obstát,“ je si jistá.

Podle nezávislého experta na energetiku Hynka Berana došlo k zásadnímu selhání principu ochrany spotřebitele, kvůli čemuž se skoro deset procent českých rodin ocitlo v energetické bídě. „Přitom máme stabilní soustavu, která není neekologická. Dvě třetiny energetického mixu vyrábíme bez emisí. Zažíváme zde ale energetickou lichvu, kdy si sami mimořádně draze prodáváme energii, kterou jsme sami vyrobili a stejně bychom ji nemohli vyvážet. K přemrštěným cenám není důvod! ERÚ se má starat o spotřebitele, ale místo toho jen vidíme, jak oznamují další drakonické zdražování,“ nechápe Beran.

Varuje, že je nutná urychlená změna tarifní politiky a legislativy. „Ceny energií jsou aktuálně diktovány na německé burze, což nedává smysl. Stejně bychom tu energii, co si draze prodáváme, nemohli vyvážet,“ podotýká a upozorňuje na další problém, kterým jsou emisní povolenky. Ty vznikly de facto jako forma peněžního trestu pro ty producenty, kteří energii vyrábějí z fosilních paliv. Jenže místo aby se z toho producenti vykoupili sami, nechávají to zaplatit konečného spotřebitele, který za nic nemůže.

Ještě horší prý je, že se s emisními povolenkami začalo spekulovat. Povolenka na tunu oxidu uhličitého začala na částce pět eur a dnes se šplhá k sumě 75 eur. „Nevím, jak emisní povolenky omezit, ale problém je jasný. Když například americké fondy nakupují emisní povolenky jako spekulativní cenný papír, je to špatně. Neslouží to k transformaci evropské či české energetiky, ale slouží to cizí spekulaci na náš úkor. Když je nakoupí americký penzijní fond, americký důchodce je díky tomu v bezpečí a s tímto cenným papírem má dost peněz a jistotu, zatímco drahé teplo v emisních povolenkách mu zaplatí chudý český důchodce,“ uvedl Hynek Beran.

Expert na energetiku Vladimír Štěpán, který na tiskové konferenci pracovní skupiny rovněž vystoupil, přidal stran emisních povolenek upozornění, že podle mnoha odhadů se jejich cena příští rok vyšplhá nad 100 eur. Je nutné vystoupit ze systému emisních povolenek. Co se týče krachu Bohemia Energy a dalších distribučních společností, zásadním problémem je, že nedošlo k zastropování cenových tarifů u tzv. DPI, tedy dodavatelů poslední instance.

„Jejich smlouvy nejsou pro odběratele výhodné. Dostanou smlouvu třeba na tři roky, jenže za rok či dva ceny energií spadnou a oni budou platit opět mnohem vyšší ceny než zbytek domácností. Cena je pro ně extravysoká a reálně hrozí, že se ti lidé budou rozhodovat, zda mají dát přednost zaplacení účtu za energie nebo nájmu. Mohou se tak rázem ocitnout bez elektřiny. Řešením je návrat k regulacím cen jako na Slovensku a zřízení státní společnosti jako v Polsku. Podobně to udělalo i Maďarsko, které cizí firmy poslalo pryč, zestátnilo je a výsledkem pro ně je, že se jim ceny energií nijak nezvýšily. Je nevyhnutelné, aby se budoucí vlády vydaly cestou zestátnění strategických podniků, a to nejen v oblasti energie, ale také vody,“ uvedl Štěpán.

Podle někdejšího místopředsedy ERÚ Ivana Noveského jsou návrhy současné končící vlády, jak chudým lidem pomoci, naprosto k ničemu. „Pokud stát nedokáže zajistit energetickou bezpečnost svých občanů, jde o jeho fatální selhání. Je to totéž jako bezpečnost na hranicích apod. Až dva a půl milionu lidí se nyní ocitá v energetické chudobě. Jaká je reakce vlády? Energožebračenky. Jenže to není žádné řešení. Snížení či odklad placení záloh je totéž jako na smrt odsouzenému odložit jeho popravu na pozdější čas. To vyúčtování jednou přijde, a co potom? Ti lidé na to prostě mít nebudou,“ sdělil Noveský. Co se týče emisních povolenek, situace v Evropě je taková, že v roce 2030 budou 95 procent povolenek platit pouze tři členské státy EU. Česká republika bude mezi nimi,“ má jasno expert.

Všichni experti se v závěru shodli na tom, že se v současné době stává z energie luxusní zboží, a to je nepřípustné, protože to značnou část občanů uvrhne do totální bídy. “Jinak hrozí, že se postupně zhroutí všechno. Nejdřív to zlikviduje občany, pak průmysl a nakonec celou republiku, kterou bychom našim dětem zanechali úplně zdevastovanou. Blackout dopadne i na ty bohaté, ale to už budeme ve stavu, kdy bude pozdě s tím něco dělat,“ zaznělo.

