Udělování cen Anděl se zvrhlo. Umělci začali nadávat na vládu

12.04.2026 8:55 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Babiš, Okamura, Klempíř, Turek a Motoristé. Ti všichni to schytali na vyhlašování hudebních Cen Anděl 2025. Původně kulturní akce se proměnila v jednu z nejpolitičtějších událostí posledních let. Večer, který měl být oslavou hudby, se pro mnohé oceněné stal tribunou pro vyjádření ostrého nesouhlasu s domácí i světovou politikou. Ušetřen nezůstal ani hlavní sponzor akce – společnost Coca-Cola. Umělci naopak podpořili zachování koncesionářských poplatků. A volalo se po svobodné Palestině.

Udělování cen Anděl se zvrhlo. Umělci začali nadávat na vládu
Foto: Repro ČT
Popisek: Vyhlašování hudebních Cen Anděl 2025 na pražském Výstavišti

Nejvíce emocí na předávání hudebních Cen Anděl 2025 na pražském Výstavišti vzbudila vyjádření směřující k české politické scéně a konkrétním osobnostem. Vítěz kategorie Folk Jan Běťák zahájil vlnu kritiky, když se přímo opřel do vedení resortu kultury.

„Rád bych řekl, že si myslím, že směr, kterým se ubírá současná reprezentace české kultury, není úplně správný, a byl bych vděčný, kdyby ty tři a půl roku byly maximum, které musíme vydržet,“ prohlásil Běťák během svého projevu.

Ondřej Běták

  • STAN
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vítězové kategorie rap, dvojice James Cole a Idea, se o Otovi Klempířovi vyjádřili velmi nevybíravě. Nejdříve mluvil James Cole, který ocenil vzájemnou důvěru, ale poté si vzal slovo Idea a padla ostrá slova: „Náš kámoš Oto Klempíř je v kanceláři asi víc, než by měl. Doufám, že bude v kanceláři čím dál tím míň. Chová se jako idiot a potlesk pro Oto Klempíře.“

Ačkoliv vyzval k potlesku, z jeho tónu a předchozích slov bylo jasné, že jde o kritiku. Potom dodal: „To je samozřejmě legrace, protože nechceme, aby to skončilo v rukou někoho, kdo neví, co dělá.“ Celkově však toto prohlášení patřilo k těm nejvíce osobním a útočným momentům celého přenosu.

Ještě ostřejší slovník však zvolil tým kolem projektu Jasha 96. Jáchym, jeden z oceněných v kategorii Videoklip, se v závěru své řeči nevybíravě vymezil proti koaličním lídrům: „Možná od ledna to nebude možné, a já jsem chtěl říct jenom fuck Okamura, fuck Babiš, fuck... prostě fucking Turek a Motoristi, Klempíř.“

 

Režisér Jirásek se vyslovil pro zachování koncesionářských poplatků

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Režisér Jakub Jirásek při přebírání ceny za videoklip zdůraznil, že nezávislá média jsou pro zdravou společnost klíčová. „Stojím za Českou televizí a za Českým rozhlasem a za všemi médii, která nevlastní miliardáři, proto bych chtěl říct nahlas, že si nepřeju zrušení koncesionářských poplatků a rád je budu platit dál,“ uvedl Jirásek s tím, že se umělci nesmí nechat zastrašit „politickou reprezentací s autoritářskými sklony“.

Podobný tón zvolili i slovenští kolegové Richarda Müllera, kteří varovali před situací u našich sousedů. „Bojujme za svou svobodu, která je momentálně na Slovensku i v Čechách v ohrožení. U nás na Slovensku už se takovéto ceny nevysílají, protože se bojí, co lidé řeknou,“ zaznělo z pódia po vyhlášení nejlepšího slovenského alba.

Psali jsme:

Michal Prokop, který na Cenách Anděl 2025 zvítězil v prestižní kategorii Sólový interpret za své platinové album Ostraka, zvolil ve srovnání s mladšími kolegy o poznání smířlivější tón. Poděkoval za to, že stále může vydávat desky a koncertovat bez toho, aby mu někdo diktoval, co má zpívat, což však v kontextu ostatních projevů večera vyznělo jako varování před ztrátou těchto jistot.

Zpěvačka Ida The Young: Coca-Cola je komplicem genocidy v Gaze

Vrcholem aktivistického ladění večera byl projev zpěvačky Idy The Young v kategorii Alternativa a elektronika. Ta svou řeč využila k tvrdému odsouzení mezinárodního dění a nebála se kritizovat ani hlavního sponzora akce přímo před kamerami.

„Žijeme ve světě, v kterém kvůli honu za mocí a výdělky politiků, oligarchů a korporátů umírají nevinní lidé,“ začala interpretka a pokračovala kritikou sponzora: „Hlavní partner dnešního večera Coca-Cola provozuje jednu ze svých výroben na území Palestiny, které je v mezinárodním právu považováno za nelegálně okupované Izraelem. Činí ho to komplicem genocidy v Gaze.“ Svou řeč zakončila výzvou pořadatelům: „Vyzýváme tímto Ceny Anděl, aby přehodnotily svoji spolupráci s Coca-Colou.“ Své vystoupení zakončila zvoláním: „Free Palestine!“

Fotogalerie: - Macinko, free Palestine!

Propalestinští aktivisté demonstrovali před Černín...
Propalestinští aktivisté demonstrovali před Černín...
Propalestinští aktivisté demonstrovali před Černín...
Propalestinští aktivisté demonstrovali před Černín...
Propalestinští aktivisté demonstrovali před Černín...
Propalestinští aktivisté demonstrovali před Černín...

Večer tak ukázal hlubokou polarizaci společnosti, na kterou v úvodu upozorňoval i moderátor Libor Bouček. Zatímco umělci volali po revoltě a politické změně, Bouček se v samotném závěru pokusil situaci uklidnit a poděkoval partnerům za to, že českou kulturu vůbec financují.

„Já chci poděkovat i osobně za to, že Coca-Cola podporuje českou hudební scénu už tolik let, protože mohla podporovat cokoliv jiného,“ uzavřel moderátor přenos.

Psali jsme:

Zdroje:

https://t.co/NL1NyE0xrt

https://t.co/qe21rDOz2z

https://twitter.com/AndrejBabis?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/CRozhlas?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/CzechTV?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/LubosPro1/status/2043049587615711698?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MiluseSvabova/status/2043076952404181275?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/OtoKlempir?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/tomio_cz?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.ceskatelevize.cz/porady/14928303245-ceny-andel/22654416012/

Článek obsahuje štítky

Babiš , genocida , koncesionářské poplatky , Okamura , Palestina , Turek , Coca-cola , motoristé , Gaza , aktivismus , Ceny Anděl , Klempíř

Váš názor? (Hlasovalo 11 čtenářů)

Byli jste spokojeni s průběhem slavnostního udělování hudebních Cen Anděl 2025 na pražském Výstavišti?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Jaroslav Foldyna byl položen dotaz

Mocní

Koho považujete za mocné, koho za zlo a koho a jak bychom měli porazit? Podle mě mocní měli moc vždy a ne že by ji nezneužívali. Zajímá mě, ale jak konkrétně jste myslel ten váš komentář v kontextu dnešní doby.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 193 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Odborář1 , 12.04.2026 9:06:28
Všechny ty dojemné obavy o "nezávislost" ČT, jsou akorát překábátěná snaha o zachování stávajících koryt. Mnoho z těch liberálních "umělců" se dalo finančně zkorumpovat a přešli na stranu "pravdy a lásky", protože tam byli lepší prachy. A teď mají obavy, že korýtka nebudou už tak plná. Prostě je málo cejnů! Jenže strany se mění těžko, když vykřikujete progresivní hesla, tak nemůžete jen tak snadno přejít na druhou stranu.

|  23 |  0

