Ukrajina? A co Srbsko? Jste rozčilen. David sekl moderátora ČT

Prezidenti a premiéři 26 členských zemí Evropské unie se ve čtvrtek v Bruselu shodli na další podpoře Ukrajiny v její obraně proti ruské agresi. Zároveň vyzvali Rusko, aby prokázalo skutečnou politickou vůli ukončit válku, kterou zahájilo útokem na Ukrajinu v únoru 2022.

Proti byl maďarský premiér Viktor Orbán, což znamená, že text nemá obvyklou závaznost oficiálních závěrů summitu, k jejichž schválení je potřeba jednomyslný souhlas všech členských zemí.

Maďarský postoj ke konfliktu na Ukrajině okomentoval europoslanec Ivan David (SPD), který podpořil postoj Viktora Orbána. „Myslím si, že pokud se maďarský premiér Orbán domáhá toho, že na Ukrajině má zavládnout mír, tak je to naprosto v pořádku. Nevidím v tom žádný problém. Naopak vidím problém ve snaze vést válku do posledního Ukrajince,“ uvedl David během vstupu ve vysílání ČT24.

Moderátor Jiří Václavek mu citoval oficiální usnesení, které hovoří o „podpoře komplexního, spravedlivého a trvalého míru, založeného na zásadách OSN, a výzvě Rusku, aby prokázalo skutečnou politickou vůli ukončit válku“. Zdůraznil, že v dokumentu je jednoznačná výzva k míru.

David na to reagoval opakováním svého postoje, že Orbánův důraz na mírové řešení je logický. „To dává smysl, je to logické. Jestliže ostatní země EU usilují o to, vést válku do posledního Ukrajince, tak je zřejmé, že to asi nebude ten model míru, který si představují lidé, kteří o něj usilují,“ zopakoval poslanec,

Moderátor připomněl, že „mírová dohoda musí respektovat ukrajinskou nezávislost, svrchovanost a územní celistvost“. Následně se ostře zeptal: „Nebyl by jakýkoliv jiný postup Evropské rady v rozporu s mezinárodními předpisy, které zdůrazňují ochranu územní celistvosti? Jejich signatářem je i Rusko, Charta OSN atd.“

David odpověděl odkazem na jiný princip mezinárodního práva: „Mezinárodní právo zahrnuje i jiné zásady, jako například právo na sebeurčení národů. Takže pokud někdo žije na nějakém území, kde neuznávají jeho národ, ačkoliv tvoří značnou menšinu – asi 40 % – a byl podroben násilné ukrajinizaci, tak to také neodpovídá mezinárodnímu právu.“

V tu chvíli však moderátor zjevně ztratil trpělivost. Viditelně rozčilený, se zvednutým hlasem a vydatně gestikulující, Davida přerušil a ostře mu oponoval: „Pane poslanče, to přece není pravda! Naopak! Na okupovaných územích je celá řada obyvatel, kteří nesouhlasí s ruskou okupací, hlásí se k Ukrajině, k ukrajinskému jazyku a ukrajinské národnosti! Rusko je nutí k tomu, aby opouštěli své domovy! Je známý fakt, že stále více obyvatel východu Ukrajiny se pod tíhou ruské okupace naopak přiklání k Ukrajině!“

Následně se David pokusil své stanovisko zopakovat a vysvětlit: „Vy jste nepochopil, co já jsem řekl. Já jsem řekl, že na východě Ukrajiny žila, a to je naprosto jednoznačné, naprostá převaha rusky mluvícího obyvatelstva, které se hlásilo k Rusku.“

Moderátor jej přerušil a s rostoucím rozčilením položil přímou otázku: „A to je oprávnění k tomu, aby cizí stát vtrhl do suverénní země a agresí si něco vynutil?“

Poslanec pokračoval s důrazem na svůj pohled na konflikt: „Jestliže si někdo něco vynucuje tím, že útočí na civilní infrastrukturu... A došlo tam k zavraždění čtrnácti tisíc civilů na straně, kde žila ruská takzvaná menšina – v té oblasti to ale byla většina. Tak nevím, jestli se to má někomu líbit.“

Konfrontace pokračovala, když Václavek tvrdil, že Rusko napadlo Ukrajinu s cílem podrobit si celý stát. David však okamžitě zareagoval s pochybnostmi: „Jak víte, že si chce Rusko podrobit celou Ukrajinu? Pokud vím, tak si celou Ukrajinu nepodrobilo.“

Moderátor bez váhání zopakoval svou tezi a připomněl, že invaze začala pokusem Rusů dobýt Kyjev.

V tu chvíli David očividně ztratil trpělivost: „Pokud jste mě pozval proto, abyste mě překřikoval a nezajímá vás můj názor, tak je celkem zbytečné, abychom spolu hovořili,“ vytkl poslanec SPD moderátorovi.

Václavek se vrátil k tématu principů mezinárodního práva. Připomněl Chartu OSN a důležitost respektování územní celistvosti, a to i z pohledu České republiky, která by se v budoucnu mohla ocitnout v podobné situaci.

Srbský precedens a otázka dvojího metru

David dále rozšířil svou argumentaci a obrátil pozornost k situaci v Srbsku, kde podle něj nebyly dodrženy ani základní principy mezinárodního práva. „A jak se vám líbí porušování územní celistvosti Srbska? To je v pořádku? Tam ani neproběhlo žádné referendum,“ zajímal politika názor moderátora, který s ním sdílel své osobní politické názory. Jedním dechem dodal: „V Srbsku ani neproběhlo žádné referendum. Tam prostě bylo vyhlášeno, že válečný zločinec, pan Thaçi, jaksi je ten, kdo má pravdu. A to celé jenom proto, aby tam Spojené státy mohly postavit největší vojenskou základnu a aby bývalá státní tajemnice paní Albrightová mohla zprivatizovat Telekom,“ dodal poslanec s tím, že pokud se takto přistupuje k mezinárodnímu právu, tak se pak nemůžeme divit, že ho ne všichni úplně respektují.

„Je důležité i nadále zdůrazňovat, že princip územní celistvosti prostě platí, že s tím počítá Charta OSN, Helsinská ujednání a další mezinárodní normy! Že je to alfa a omega mezinárodních vztahů?!“ ptal se dále v emocích Václavek.

V tu chvíli poslanec Ivan David s viditelnou snahou o klidnější tón moderátora přerušil a pokusil se debatu umírnit. „Buďte klidný, nemusíte se rozčilovat. Ptáte se mě takovým způsobem, že je zřejmé, že jste rozčilen. To si dovolím rozpoznat, na to ani nepotřebuji psychiatra,“ konstatoval.

Než se přesunuli k dalšímu tématu, Ivan David dodal, že je potřeba respektovat všechny aspekty mezinárodního práva včetně práva na sebeurčení až do odtržení.

